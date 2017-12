FT buitenland: Leon Bailey mag niet weg bij Leverkusen - Roemeense bondscoach: "Chipciu en Stanciu moeten vertrekken" De voetbalredactie

Leon Bailey mag niet weg bij Leverkusen

Na een inloopperiode in de terugronde van vorig seizoen speelt Leon Bailey momenteel de pannen van het pak bij Bayer Leverkusen in de Duitse Bundesliga. Volgens heel wat waarnemers is de voormalige Genkenaar een van de beste spelers van de heenronde en dat levert natuurlijk heel wat belangstelling van topclubs op, zo zou Chelsea geïnteresseerd zijn in de twintigjarige Jamaicaan. "Van een transfer is echter geen sprake", probeert Leverkusen-manager Jonas Boldt de clubs op afstand te houden.

Met vijf doelpunten en evenveel assists in veertien wedstrijden is de winger dit seizoen een sensatie in Duitsland. "Hij is een echt wapen voor ons", vertelde zijn coach Heiko Herrlich en ook voor sportdirecteur Rudi Völler is de transfer een schot in de roos. "Zijn voetbal is verfrissend. Daarnaast is het opmerkelijk dat hij voor zo'n type speler te zijn, niet egoïstisch is. Hij werkt altijd in de eerste plaats voor de ploeg."

Bailey kwam nog maar begin dit jaar voor twaalf miljoen euro over van Racing Genk en ligt in Leverkusen nog tot medio 2022 onder contract. Chelsea zou echter een bod van 23 miljoen euro voorbereiden.

AC Milan steekt uitgejouwde Donnarumma hart onder de riem

Gianluigi Donnarumma was gisteravond in de bekerwedstrijd tegen Verona andermaal het mikpunt van de AC Milan-supporters. Zij verwijten het 18-jarige toptalent dat hij op een vertrek aast, maar daar is volgens de sportief directeur van de club geen sprake van.

Donnarumma kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen bij de fans van de Rossoneri omdat hij wekenlang weigerde zijn contract te verlengen. Uiteindelijk tekende hij bij tot 2021, maar in de Italiaanse media verschenen de afgelopen dagen nieuwe berichten over een mogelijk vertrek van de talentvolle keeper. De Milan-fans uitten daarover hun ongenoegen door Donnarumma tegen Verona uit te fluiten.

Na de wedstrijd, die Milan met 3-0 won, nam de sportief directeur van de club Massimiliano Mirabelli het op voor de doelman. Hij stak tegelijk een beschuldigende vinger uit naar de makelaar van de speler, Mino Raiola. "Gigio heeft nooit gezegd dat hij wil vertrekken. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2021", stelde Mirabelli tegenover Milan TV. "Iemand probeert iets in gang te zetten, maar wij zullen altijd waken over de belangen van Milan op elk vlak."

Donnarumma is een jeugdproduct van Milan. Hij was amper 16 toen hij debuteerde in het eerste elftal en verzamelde inmiddels vier caps voor de nationale ploeg.

Independiente klopt Flamengo

De Argentijnse topclub Independiente heeft voor de tweede keer in de geschiedenis de Copa Sudamericana gewonnen, dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. In de terugwedstrijd van de finale dwong de club uit Avellaneda, in de buurt van hoofdstad Buenos Aires, een 1-1 gelijkspel af op bezoek bij het Braziliaanse Flamengo en dat volstond voor de beker na de 2-1 thuiszege uit de heenwedstrijd. In een volgepakt Maracanastadion in Rio de Janeiro zag het er nochtans goed uit voor de thuisploeg toen Lucas Paqueta na 29 minuten de score opende, tien minuten later zorgde Ezequiel Barco echter al van op de stip voor de gelijkmaker, meteen ook de eindstand. Geen eerste internationale titel in achttien jaar dus voor het Flamengo van gewezen superster Diego en toekomstig Real Madrid-speler Vinicius Junior. Paolo Guerrero was er door een dopingschorsing niet bij. Voor Independiente was het na 2010 de tweede Copa Sudamericana.

Dankzij de eindzege krijgen ze een ticket voor de groepsfase van de Copa Libertadores, vergelijkbaar met de UEFA Champions League, en spelen ze om de Recopa Sudamericana (de continentale Supercup) tegen het Braziliaanse Gremio. Dat won dit jaar de Copa Libertadores.

Vadis naar Sporting Lissabon?

In de zoektocht naar een centrale middenvelder denkt Sporting Lissabon aan een Belg. Volgens betrouwbare Portugese media staat Vadis Odjidja (28) hoog op de verlanglijst van de Portugese topclub. Odjidja, die een verleden bij Anderlecht en Club heeft, is een basisspeler bij Olympiakos. Na een inbraak in zijn villa in Athene zou hij er graag vertrekken. (PJC)

"Chipciu en Stanciu moeten weg"

Als signaal kan het tellen. Cosmin Contra, bondscoach van Roemenië, heeft in de Roemeense pers verteld wat Alexandru Chipciu (28) en Nicolae Stanciu (24) eerder in een individueel gesprek te horen gekregen hadden. "Ik wil dat ze vertrekken bij Anderlecht. Het is noodzakelijk dat ze elke week spelen. Het maakt me niet uit waar: ze moeten spelen. Als hun situatie niet verandert, kan dat gevolgen hebben voor hun plek bij de nationale ploeg." Zoals eerder gemeld is paars-wit bereid mee te werken aan een oplossing, wellicht in de vorm van een uitleenbeurt. Chipciu en Stanciu komen onder Vanhaezebrouck nauwelijks aan spelen toe. (PJC)

Stanciu (l) en Chipciu (r).