FT buitenland. Leicester City weet hoeveel het kost om Tielemans definitief vast te leggen - United moet nu ook Sanchez poos missen

05 maart 2019

Tielemans moet 45 miljoen euro kosten

Leicester City heeft nog geen beslissing genomen over Youri Tielemans, maar weet wel dat de Rode Duivel (21) straks circa 45 miljoen euro moet kosten. Dat is volgens bronnen binnen de Engelse club de prijs die in januari tijdens de onderhandelingen met Monaco ter sprake kwam. Leicester huurt Tielemans zonder optie. Na het seizoen zullen The Foxes om de tafel moeten met de Monegasken indien ze de middenvelder definitief willen aantrekken. Tielemans, die in 2017 door Monaco voor 25 miljoen euro werd weggekocht bij Anderlecht, nam een meer dan degelijke start in de Premier League. Hij gaf 2 assists in 4 matchen en is een van de weinige lichtpunten. Nieuwe manager Brendan Rodgers heeft een voorname stem in zijn toekomst. (KTH)

Manchester United moet Alexis Sanchez zes tot acht weken missen

Manchester United kan de volgende zes tot acht weken geen beroep doen op de Chileen Alexis Sanchez. Hij blesseerde afgelopen zaterdag in de competitiematch tegen Southampton de mediale band van zijn rechterknie.

In de Chileense krant El Mercurio bevestigde de ploegdokter van de Chileense nationale ploeg dat de 30-jarige Sanchez een tijd buiten strijd zal zijn. “De mediale band van zijn rechterknie is geraakt. Hij zal zes tot acht weken niet kunnen spelen”, legt Pedro Onate uit. Voor Sanchez is het de tweede serieuze blessure dit seizoen. Eerder miste hij door een hamstringletsel al de volledige maand december.