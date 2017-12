FT buitenland: Laurent Ciman verhuist van Montreal Impact naar nieuwe MLS-club - Guardiola: "Blessure Kompany minder erg dan verwacht" Redactie

Laurent Ciman verhuist van Montreal naar Los Angeles FC

Laurent Ciman verlaat Montreal Impact en tekent bij Los Angeles FC, een nieuwkomer in de MLS. “Laurent is een topverdediger mét leiderschap”, aldus Brad Bradley, coach van LAFC. "Zijn ervaring in de competitie en bij de Belgische nationale ploeg zal van onschatbare waarde zijn voor onze club."



Ciman heeft bij Montréal Impact een stevige reputatie opgebouwd in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Hij veroverde liefst twee keer een plek in het MLS All Star-team. Daarnaast werd hij er in 2015 verkozen tot Verdediger van het Jaar.

Urawa wordt vijfde op WK voor clubs

Het Japanse Urawa Red Diamonds heeft in het Arabische Al Ain de vijfde plaats op het WK voor clubs veroverd. Urawa versloeg het Marokkaanse Wydad Casablanca met 3-2. De Japanners klommen op voorsprong door een heerlijk afstandsschot van Mauricio. Wydad kon nog reageren dankzij een vrijschop van El Haddad, die rechtstreeks tegen de touwen ging, waarna Urawa opnieuw uitliep via doelpunten van Kashiwagi en Mauricio. Hajhouj milderde in de toegevoegde tijd vanop de stip. Bij Wydad stond onze landgenoot Mohammed Aoulad opnieuw aan de aftrap. Hij werd een kwartier voor tijd gewisseld. Bij Urawa kreeg de Sloveen Zlatan Ljubijankic (ex-AA Gent) een invalbeurt van een kwartiertje.

'Socceroos' willen met Scolari naar WK

Australië wil met Luiz Felipe Scolari naar het WK. De flamboyante Braziliaan zegt benaderd te zijn door de Australische voetbalbond om de 'Socceroos' te leiden op het WK in Rusland volgend jaar. Scolari zit momenteel zonder job nadat hij onlangs vertrok bij de Chinese kampioen Guangzhou Evergrande. "Ik ben geïnteresseerd om bij Australië aan de slag te gaan", zegt 'Big Phil'. "Maar niet enkel voor de periode van het WK. Ik wil een team begeleiden dat een project voor één of twee jaar heeft." Australië is op het WK ingedeeld in een groep met Frankrijk, Peru en Denemarken. Ange Postecoglou, de vorige bondscoach, legde zijn functie neer een week nadat hij de 'Aussies' had verzekerd van een WK-ticket.

AFP Luiz Felipe Scolari na het behalen van de landstitel met Guangzhou Evergrande.

Guardiola: "Blessure Kompany minder erg dan verwacht"

Vincent Kompany geraakt niet fit voor het competitieduel van Manchester City, morgenavond op het veld van Swansea City. Dat zegt City-coach Pep Guardiola. "Swansea haalt hij zeker niet", aldus Guardiola. "Het gaat om een spierletsel, maar het ziet er minder erg uit dan we hadden verwacht. Hopelijk kunnen we hem op korte termijn recupereren. Wanneer dat exact zal zijn, weet ik niet."

Zuid-Korea verslaat Noord-Korea dankzij own-goal

Zuid-Korea heeft op de East Asian Cup met 1-0 de maat genomen van aartsvijand Noord-Korea. De wedstrijd werd in de Japanse hoofdstad Tokio gespeeld. Yong-Chol Ri groeide uit tot de anti-held van het geladen duel. Na 64 minuten tekende hij met een own-goal voor de enige treffer van de wedstrijd. "Het was een speciale wedstrijd voor ons, in het bijzonder voor de spelers en voor het land", stelde Jorn Andersen, de Noorse bondscoach van Noord-Korea. "Ik denk dat de spelers wat nerveus waren tijdens de eerste dertig minuten. Ze speelden niet bevrijd, zoals zaterdag tegen Japan. Ik weet niet waarom we slecht gespeeld hebben."

De East Asian Cup is een tweejaarlijks toernooi tussen vier landen: Noord- en Zuid-Korea, Japan en China.

AP Noord-Korea druipt ontgoocheld af na de 1-0-nederlaag tegen de aartsvijand.

Slecht nieuws voor Tottenham en Alderweireld

Tottenham verwacht dat Toby Alderweireld nog tot begin februari uit is met de spierscheur in de hamstrings. De speler onderging een nieuwe scan en wat bleek: er was geen gunstige evolutie te zien. De Spurs hadden gehoopt om hem begin januari terug te hebben, maar ze moeten dus zeker vier weken langer wachten. (KTH)

Besiktas neemt ook geen fans mee naar München

De Turkse club Besiktas neemt geen supporters mee naar Duitsland voor de confrontatie op 20 februari met Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Uit angst voor ongeregeldheden en een zware straf van de Europese Voetbalbond UEFA heeft Besiktas zijn aanhangers dringend verzocht geen reisje naar München te boeken. De club hangt een jaar uitsluiting van Europees voetbal boven het hoofd.

Fans van Besiktas zorgden eerder dit jaar in Frankrijk voor zware ongeregeldheden voor en tijdens de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyon. Ook de Franse supporters misdroegen zich. De UEFA gaf beide clubs een boete van 100.000 euro. Zowel Besiktas als Lyon mag een jaar geen Europees voetbal spelen als de fans zich in de komende twee jaar nogmaals misdragen.

Besiktas nam vorige week uit voorzorg ook al geen supporters mee naar Leipzig voor de laatste groepswedstrijd in de Champions League.

Batshuayi in de basis?

Goed nieuws voor Chelsea-aanvaller Michy Batshuayi. Mogelijk staat de Rode Duivel voor het eerst sinds 14 oktober nog eens aan de aftrap in een Premier Leagueduel. 'The Blues' moeten het tegen het Huddersfield van Laurent Depoitre immers stellen zonder Alvaro Morata. De Spaanse spits blijft met rugproblemen achter in Londen. Na een vervelende enkelblessure een welgekomen kans voor onze landgenoot, die onlangs in een beloftematch zijn rentree vierde met twee doelpunten.

Manager Antonio Conte moet het vanavond ook doen zonder de Braziliaanse verdediger David Luiz, die met een knieblessure kampt. Middenvelder Danny Drinkwater is wel weer beschikbaar, nadat hij zaterdag de verloren uitwedstrijd tegen West Ham United (1-0) vanwege ziekte had moeten missen.

De regerend kampioen van Engeland raakte door de vierde nederlaag van het seizoen verder achterop in de titelstrijd. De achterstand van Chelsea op koploper Manchester City bedraagt al veertien punten.

Ook goed nieuws voor Morata

Hoewel Morata noodgedwongen forfait geeft voor vanavond, zal de kwetsure het humeur van de Spaanse topschutter van Chelsea allerminst aantasten. Met een veelzeggende post op Instagram kondigde hij immers aan dat hij samen met zijn wederhelft Alice Campello een eerste kindje verwacht. "Toen ik je voor het eerst zag, wist ik dat je de moeder van mijn kinderen zou worden. Ik ben er zeker van dat je de mooiste en liefste mama zult zijn. Meer kan ik niet van de houden", waren de lieve woordjes van de Spanjaard bij de foto.

La primera vez que te vi supe que ibas a ser la madre de mis hijos y estoy seguro que serás la mamá más guapa más buena y dulce de este 🌍 no puedo amarte más! @alicecampello ❤️❤️ 🤰 Een foto die is geplaatst door Álvaro Morata (@alvaromorata) op 11 dec 2017 om 21:31 CET

Vitor Pereira nieuwe coach van Sjanghai SIPG

De Portugees Vitor Pereira (49) is aangesteld als coach van Sjanghai SIPG, de schatrijke Chinese club met grote ambities. Hij is er de opvolger van zijn landgenoot André Villas-Boas, die eind november ontslagen werd.

Pereira zat zonder club sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij München 1860. Hij wist de club niet in de Duitse tweede klasse te houden. Eerder coachte de Portugees FC Porto (2011-13), Olympiakos (2015) en Fenerbahçe (2015-16).

In China treedt hij in de voetsporen van André Villas-Boas, van wie hij in het seizoen 2010-11 de assistent was bij Porto. In dat seizoen realiseerde Porto de treble landstitel-Portugese beker-Europa League.

Villas-Boas werd na een ontgoochelend seizoen op de keien gezet. Sjanghai SIPG pakte geen enkele trofee ondanks heel wat inspanningen op de transfermarkt. Villas-Boas leidde het team naar een tweede plaats in de competitie (achter Guangzhou Evergrande) en de halve finales in de Aziatische Champions League. In de Chinese beker verloor het in de finale van stadsrivaal Sjanghai Shenhua.

