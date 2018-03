FT buitenland: Laurent Ciman schrijft geschiedenis en wint meteen zieltjes - Mourinho WK-analist op Russische tv De voetbalredactie

05 maart 2018

Ciman maakt indruk in match voor geschiedenisboeken

Los Angeles FC heeft zijn allereerste wedstrijd in de MLS gewonnen. De nieuwe club in de Amerikaanse hoogste voetbalklasse haalde het met 0-1-cijfers van Seattle Sounders FC. Aanvoerder Laurent Ciman vierde mee en gaf meteen zijn visitekaartje af met een bijzonder knappe tussenkomst.

"Ik voel frustratie, haat, walging", aldus Ciman één maand geleden over zijn verrassende transfer naar de nieuwkomer in de MLS. De verdediger ruilde deze winter flink tegen zijn zin het Canadese Montreal Impact voor Los Angeles FC. Ciman had drie jaar geleden immers héél bewust voor Montréal gekozen omdat zijn autistische dochter daar de beste zorgen kreeg.

De hetze lijkt intussen gaan liggen. Niet enkel omdat de 32-jarige international zich geïntegreerd heeft bij 'The Wings', maar ook omdat hij mee hielp om een stukje geschiedenis te schrijven. De Uruguayaans Diego Rossi tekende in de debuutmatch van Los Angeles voor de enige treffer van de partij, maar het was toch vooral onze landgenoot die als kapitein een prima partij in het hart van de defensie etaleerde. Met een ultieme sliding hield hij Seattle zelfs van de gelijkmaker. "Wat een actie van de Belg", spaarde de Amerikaanse commentator zijn lof niet. Van een goede entree gesproken.

Laurent Ciman says no! The @LAFC captain helped to keep Seattle off the board in the first half. #SEAvLAFC pic.twitter.com/qeECPL5TVv Major League Soccer(@ MLS) link

Mourinho op WK aan de slag bij Russische televisie

Manchester United-coach José Mourinho werkt komende zomer tijdens het WK in Rusland voor de Russische zender RT, het voormalige Russia Today, zo maakte de televisiezender bekend.

RT heeft geen uitzendrechten voor het WK, maar zal daarover wel een programma uitzenden. Daarin wordt beroep gedaan op de Portugese coach van Manchester United om zijn "expertise en kennis met de kijkers van RT te delen". Ook voormalig United-doelman Peter Schmeichel werkt voor het Russische RT, dat onder meer uitzendt in Spaans en Engels.

Premier League gaat voor videoref

De Engelse voetbalbond FA verwacht dat de Premier League het gebruik van de videoscheidsrechter gaat overnemen, nadat de invoering van de videoassistent referee (VAR) vorige week is goedgekeurd door de internationale spelregelcommissie IFAB.

De technologie is klaar om gebruikt te worden tijdens het WK voetbal in Rusland, nadat een commissie van de IFAB groen licht had gegeven. De FIFA beslist waarschijnlijk op 15 of 16 maart of de videoscheidsrechter zijn debuut gaat maken tijdens het WK voetbal.

"Ik heb echt het gevoel dat het voor de Premier League niet een vraag van of maar van wanneer is'', zei directeur Martin Glenn van de FA. "Het is aan de Premier League om te beslissen of ze de videoscheidsrechter invoeren. Ze hebben in mijn ogen er goed aan gedaan om niet de pioniers te willen zijn, want waarom zou je anderen dat niet eerst uit laten zoeken?"