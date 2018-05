FT buitenland: Laurent Ciman pakt met Los Angeles FC de zege - Boca Juniors zit met nieuwe titel aartsrivaal op de hielen Redactie

10 mei 2018

Ciman pakt met Los Angeles FC de zege tegen Minnesota United

Los Angeles FC heeft op de negende speeldag in de Western Conference van de Major League Soccer (MLS) in eigen huis met 2-0 gewonnen van Minnesota United.

Eduard Atuesta (31.) en Mark-Anthony Kaye (37.) zorgden dat de 2-0-eindstand reeds voor de pauze op het scorebord stond. Laurent Ciman speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg, die in de stand zijn tweede plaats verstevigde. LAFC volgt met negentien punten op vier punten van leider Kansas City, maar heeft wel twee wedstrijden minder op de teller.

Slavia Praag wint Beker van Tsjechië

Slavia Praag heeft gisteren de Beker van Tsjechië gewonnen. In de finale in Mlada Boleslav versloeg het FK Jablonec met 3-1 (rust: 2-1). Voor Slavia, 17 keer landskampioen, is het de achtste beker, de eerste sinds 2002. In de competitie is de uittredende kampioen op drie speeldagen van het einde tweede, op zes punten van Plzen.

Ier O'Shea (37) stopt als international

John O'Shea stopt als international van Ierland. De 37-jarige voetballer neemt begin juni in het duel met de Verenigde Staten afscheid.

De verdediger van Sunderland heeft al 117 keer voor zijn land gespeeld. O'Shea behoort tot een gezelschap van zes spelers die meer dan honderd keer voor Ierland uitkwamen.

"Het is een fantastische tijd geweest'', zei O'Shea in een open brief aan alle supporters. "Straks voor de laatste keer voor het oog van alle fans het veld op lopen als Iers international wordt voor mij een emotionele belevenis. Het was een eer, maar het is nu tijd om iedereen te bedanken en de weg vrij te maken voor andere spelers."

O'Shea debuteerde in 2001 voor Ierland. Hij speelde 389 wedstrijden voor Manchester United, voordat hij in 2011 overstapte naar Sunderland.

Boca Juniors viert 33ste landstitel in Argentinië

Boca Juniors heeft zich verzekerd van de 33ste Argentijnse landstitel in de clubgeschiedenis. Een 2-2-gelijkspel op bezoek bij Gimnasia was voldoende om op één speeldag voor het einde van de Primera Division zeker te zijn van de tweede titel op rij. Eerste achtervolger Godoy Cruz volgt immers op vier punten.

Met 33 landstitels op het palmares is de club uit de volkswijk van Buenos Aires nog drie titels verwijderd van het record van aartsrivaal River Plate, dat 36 stuks op de teller heeft staan.

"Dat we nu voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen zijn, is een geweldig succes", zei aanvaller Carlos Tevez, die dit jaar terugkeerde naar Boca na een mislukt avontuur in China. "Over het hele seizoen genomen waren we het beste team. Daarom is dit ook verdiend."