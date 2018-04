FT buitenland: LA Galaxy ondanks twee assists Ibrahimovic opnieuw onderuit Redactie

29 april 2018

Heiko Westermann, 27-voudig Duits international, zet punt achter carrière

Heiko Westermann, 27-voudig Duits international, zet punt achter carrière

De voormalige Duitse international Heiko Westermann bergt zijn voetbalschoenen op 34-jarige leeftijd definitief op. De centrale verdediger van Austria Wenen sukkelt al maanden met een kraakbeenletsel in de knie en ziet een comeback niet meer zitten.

"Er komt een moment waarop je lichaam duidelijk maakt dat je beter stopt met voetballen. Ik ben nu op dit punt aanbeland. Mijn reis in het profvoetbal is afgelopen", zegt de Duitser, die door de blessure sinds november geen wedstrijd meer speelde.

Westermann droeg in zijn carrière het shirt van Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04, Hamburg, Betis Sevilla, Ajax en Austria Wenen. Tussen 2008 en 2014 verzamelde hij 27 caps voor de nationale ploeg en maakte daarin vier goals.

LA Galaxy lijdt, ondanks twee assists van Ibrahimovic, nieuwe thuisnederlaag

Los Angeles Galaxy heeft in de Amerikaanse MLS-competitie een derde thuisverlies op rij geleden. Ondanks twee assists van steraanwinst Zlatan Ibrahimovic ging het Californische team met 2-3 onderuit tegen New York Red Bulls.

De bezoekers kwamen 0-2 voor via Daniel Royer (7.) en Florian Valot (49.) maar Galaxy knokte terug en na treffers van Ola Kamara (59.) en Giovani dos Santos (66.), twee keer op aangeven van Ibrahimovic, werd het 2-2. Zes minuten voor tijd ging de bal na handspel van David Romney op de stip voor New York en Alejandro Romero Gamarra faalde niet (2-3).

Sinds de komst van Ibrahimovic eind maart speelde Galaxy vijf wedstrijden en daarvan gingen er drie verloren, allemaal in eigen stadion. De Zweed scoorde al drie keer, twee in zijn debuutmatch tegen het Los Angeles FC van Laurent Ciman (4-3) en een tegen Chicago (0-1). In de stand is Galaxy vijfde in de Western Conference met 10 punten uit acht duels.