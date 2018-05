FT buitenland: Kroongetuige in FIFA-schandaal overleden - “Inter wil Nainggolan” De voetbalredactie

25 mei 2018

Kroongetuige in FIFA-schandaal overleden

De Braziliaan José Hawilla, die in het kader van het corruptieschandaal bij de Wereldvoetbalbond FIFA tot een gevangenisstraf in de Verenigde Staten werd veroordeeld, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat maakte het Sirio Libanés-ziekenhuis van de Braziliaanse stad Sao Paulo in een persbericht bekend. Volgens het ziekenhuis is Hawilla bezweken aan een gebrekkige ademhaling. Hij leed aan verscheidene longaandoeningen.

José Hawilla, die het sportmarketing-bedrijf Traffic Group oprichtte, verklaarde zich in december van 2014 schuldig aan afpersing, fiscale fraude, witwassen en belemmering van het gerecht. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf in de Verenigde Staten. Vier maanden geleden mocht hij omwille van zijn gezondheidstoestand terugkeren naar Brazilië.

Dankzij zijn medewerking aan het door het Amerikaanse gerecht geleide onderzoek konden enkele FIFA-bonzen worden gearresteerd. Zo konden onder meer de voormalige voorzitters van de Braziliaanse en de Zuid-Afrikaanse voetbalbonden worden geklist.

Murió José Hawilla, uno de los principales protagonistas del escándalo de la FIFA https://t.co/iEIi1XBsWq pic.twitter.com/ArH3k6soz6 Infobae(@ InfobaeLoUltimo) link

Brighton strikt Roemeense aanvaller Florin Andone

De Roemeense international Florin Andone verlaat het Spaanse Deportivo La Coruna voor het Engelse Brighton & Hove Albion. Dat meldde de Premier League-club vandaag op zijn website.

De aanvaller zette zijn handtekening onder een vijfjarig contract. Over de transfersom zwijgt de club in alle talen. "We zijn verheugd dat Florin ons wil vervoegen. We volgen hem al langer en we zijn ervan overtuigd dat hij een nieuwe dimensie zal toevoegen aan onze aanvalslinie," verklaarde Brighton & Hove-coach Chris Hughton.

Zo ziet Rode Duivel Zakaria Bakkali een van de sterkhouders van zijn zopas gedegradeerde club vertrekken. De 25-jarige Andone speelde twee seizoenen voor Deportivo La Coruna en was daarin goed voor achttien doelpunten. Bij het Roemeens nationale elftal kwam hij 21 maal in actie.

Sadio Mané stuurt 300 Liverpool-shirts naar geboortedorp

Liverpool-aanvaller Sadio Mané heeft 300 shirts van de 'Reds' verstuurd naar zijn geboortedorp in Senegal. Zo kunnen enkele van zijn supporters die zaterdag dragen tijdens de finale van de Champions League tegen Real Madrid, die plaatsvindt in Kiev. Dat verklaart Mané vrijdag in enkele Britse media.

Mané verwacht dat het leven in Bambali, dat 2.000 inwoners telt, stilvalt tijdens de finale van het kampioenenbal. "Niemand in het dorp zal die dag werken. Mijn familie leeft er nog altijd. Mijn moeder en mijn oom. Ze zullen allen kijken."

In 2005 keek Mané als 13-jarige in Bambali op tv naar de finale van de Champions League, toen Liverpool het na een strafschoppenreeks van AC Milan haalde. "Als men me toen had gezegd dat ik ooit de finale zou spelen, dan zou ik dat niet geloofd hebben. Al moet ik wel bekennen dat ik indertijd geen fan was van Liverpool, maar van Barcelona", aldus de 26-jarige Senegalese international.

“Inter wil Nainggolan”

La Gazzetta dello Sport wakkert de geruchten weer aan. De Italiaanse krant meldt dat Piero Ausilio, sportief directeur van Inter, een ontmoeting had met Allesandro Beltrami. Die laatste is de makelaar van Radja Nainggolan. "L'Inter ci prova", kopt La Gazzetta. Inter probeert. Indien ‘Il Ninja’ naar de club uit Milaan trekt, komt de middenvelder zijn voormalige coach van AS Roma tegen: Luciano Spalletti. De Italiaanse oefenmeester is tevens dol op Nainggolan en wilde onze landgenoot reeds vorig jaar naar Inter halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

⚽️ "#Nainggolan, l'#Inter ci riprova"

⚽️ "#Juve 230 milioni" per rispondere al #Napoli

⚽️ #Ancelotti-#Allegri, "licenza di vincere"#RassegnaStampa - I titoli e le prime pagine in edicola ➡️ https://t.co/p0w4KeMAin pic.twitter.com/JmSzSkzb2y Gianluca Di Marzio(@ DiMarzio) link

Benteke slechts Belgische afwerker in Premier League

Dat het dit seizoen niet wou lukken voor Christian Benteke blijkt ook uit zijn cijfers. De kopbalsterke spits maakte slechts 3 goals voor Crystal Palace (2 met het hoofd en één stafschop). Nochtans kreeg Benteke genoeg goede doelkansen. De Rode Duivel kon immers 14 keer koppen en 39 keer schieten van binnen de grote rechthoek. Op basis van de kwaliteit van die kansen had de Rode Duivel statistisch gezien 11 keer moeten scoren. De helft van die kansen belandden binnen het kader, maar slechts 3 leverden uiteindelijk een doelpunt op. Zo kreeg Benteke de naam van slechtste afwerker in de Engelse competitie. Zijn concurrenten bij de nationale ploeg, Lukaku en Batshuayi, scoorden wel zoals te verwachten viel op basis van hun kansen. Lukaku kreeg 18 kop- en 57 schietkansen in de zestienmeter. Die hadden hem statistisch gezien 15 goals moeten opleveren, maar de eerste keus van Martínez deed beter en maakte er 16. Batshuayi vond dit seizoen 9 keer het net, iets beter dan het te verwachten aantal op basis van zijn kansen. (DPB)

"Iniesta zal Aziatisch voetbal boost geven"

Na 22 jaar FC Barcelona, nu Vissel Kobe. Van de Primera División naar de Japanse J-League. En dus niet China. Andrés Iniesta (34) tekende gisteren officieel zijn contract en gaat na het WK aan de slag bij het Japanse nummer zes.

"Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière", aldus Iniesta, die afdwong dat hij met het vertrouwde nummer 8 op zijn shirt mag spelen. De link tussen Vissel Kobe en Barça? Eigenaar Hiroshi Mikitani is ook de directeur van het internetbedrijf Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona. "De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een boost geven", vertelde Mikitani. "We hopen met Andrés de nummer 1 van Azië te worden." Dat zou dan een historische prestatie zijn, want de club raakte eerder nooit verder dan een zevende plaats in 2016. (WDK)