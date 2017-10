FT buitenland: Kompany mag weer trainen - Vermaelen mist training met last aan heup- geen Kane tegen Man. United Voetbalredactie

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Kompany op training bij Manchester City met De Bruyne. Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Vermaelen aan de kant met heupblessure

Thomas Vermaelen heeft niet getraind bij zijn club FC Barcelona. De Rode Duivel sukkelt opnieuw met een probleem aan de rechterheup en sloeg de training over, zo bevestigde de Catalaanse voetbalclub. De 31-Vermaelen kreeg dinsdagavond in het bekerduel op bezoek bij derdeklasser Murcia (0-3) zijn eerste speelminuten van het seizoen bij Barcelona. Voor de competitiewedstrijd bij Athletic Club in Bilbao zal de centrale verdediger wellicht opnieuw naast de selectie vallen. Vermaelen kwam dit seizoen nog maar drie keer in actie, waarvan twee keer met de Rode Duivels.

Barça-coach Ernesto Valverde verklaarde op de persconferentie dat hij zich niet wil laten afleiden door de Catalaanse onafhankelijkheidsverklaring van vrijdag. "Ik ben trainer van FC Barcelona en ik concentreer me enkel op het sportieve luik. Mijn missie is om zaterdag te winnen in Bilbao", zei Valverde. De coach ging vragen uit de weg over een Spaanse competitie zonder Barcelona. "Ik wil geen voorspellingen doen, maar enkel over de realiteit spreken. De realiteit is dat we zaterdag een match moeten winnen."

Het Catalaanse parlement nam vrijdag tegen de zin van het centrale gezag in Madrid een resolutie aan waarin de onafhankelijkheid van de regio werd uitgeroepen. In Catalonië bevinden zich met FC Barcelona, Espanyol Barcelona en Girona FC drie Spaanse eersteklassers.

EPA Thomas Vermaelen.

Nederlandse oud-voetballer Hans Kraay senior overleden

Hans Kraay senior is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Kraay, een spijkerharde verdediger, speelde zelf jarenlang voor DOS en Feyenoord. Hij kwam acht keer uit voor het Nederlandse elftal. Als trainer werkte de geboren Utrechter voor onder meer Ajax, Feyenoord, AZ, Sparta Rotterdam en FC Den Haag. Kraay senior bekleedde de functie van technisch directeur bij Feyenoord en PSV. Hij ging daarna verder als voetbalanalist op de radio en televisie.

De markante voetbalman was ook geruime tijd vaste gast in het praatprogramma van presentator Wilfred Genee, maar stopte daar in 2004 na herhaaldelijke ruzies met tafelgenoot Johan Derksen. Sindsdien liet Kraay sr. zich weinig meer zien op televisie. Zijn zoon Hans Kraay jr. schuift nu regelmatig aan bij Voetbal Inside.

Rust zacht Hans Kraay Sr. #DOS #fcutrecht pic.twitter.com/siGMSPIjFq Stadion Galgenwaard(@ Galgenwaard030) link

Neymar slechts één duel geschorst

Paris Saint-Germain hoeft Neymar maar één wedstrijd te missen. De Braziliaan is slechts voor één duel geschorst voor de twee gele kaarten die hij zondag in de slotfase van het duel met Olympique Marseille (2-2) ontving. Neymar ontbreekt vanavond bij PSG in de uitwedstrijd tegen Nice.

AFP Neymar op training in Parijs.

Topschutter Kane moet clash met Manchester United missen

Tottenham Hotspur zal het zaterdagmiddag (om 13u30) tegen Manchester United zonder spits Harry Kane moeten doen. Dat bevestigde Spurs-manager Mauricio Pochettino. "Het zou te veel risico zijn om hem te laten spelen", liet de Argentijnse coach weten.

De topschutter in de Premier League kampt met een lichte hamstringblessure, maar hoopt speelklaar te geraken voor de thuiswedstrijd tegen Real Madrid, woensdag in de Champions League. "Misschien dat hij woensdag wel kan meedoen", aldus Pochettino. "Dat zullen we moeten afwachten."

De Spurs kunnen tegen Man Utd normaliter wel opnieuw rekenen op Rode Duivel Mousa Dembélé. De 30-jarige Dembélé maakte woensdag in de League Cup-partij tegen West Ham United (2-3 nederlaag en uitschakeling) zijn wederoptreden voor Tottenham na iets meer dan een maand inactiviteit door een voet- en heupblessure.

Getty Images Harry Kane is er morgen tegen Manchester United mogelijk niet bij.

Buitenlands Voetbal Kompany mag weer trainen, revalidatie Benteke verloopt trager dan verwacht

Vincent Kompany (31) heeft goed nieuws gekregen van dokter Cugat in Barcelona. Hij mag volgende week de trainingsarbeid opvoeren. De controle van de geteisterde kuit bleek positief. De blessure, die hem acht weken aan de kant hield, is zo goed als geheeld. Man City verwacht dat Kompany volgende week deels weer bij de groep kan aansluiten, maar de medische staf zal wel alle risico's mijden. Kompany speelde zijn laatste match op 31 augustus, de interland tegen Gibraltar. Of hij er tijdens de oefeninterlands tegen Japan en Mexico bij zal zijn, ligt nog niet vast.

Bij Crystal Palace had Christian Benteke (26) stiekem gehoopt om volgende week weer bij de groep aan te sluiten, maar de revalidatie van zijn knieblessure verloopt trager dan verwacht. "Christian staat nog vier tot vijf weken aan de kant", aldus trainer Roy Hodgson. Benteke viel half september op Man City uit. Hij scheurde de mediale banden van de knie en zijn inactiviteit werd toen op 4 tot 8 weken geschat. Hij mist sowieso de oefeninterlands tegen Japan en Mexico. (KTH)

Photo News De revalidatie van Benteke verloopt trager dan verwacht.

Bayern haalt zestienjarig Zweeds talent

De Duitse landskampioen Bayern München heeft de transfer van de Zweedse tiener Alex Timossie Andersson van Helsingborg afgerond, zo maakte Bayern bekend.

De zestienjarige Andersson blijft nog tot juli 2019 bij de Zweedse tweedeklasser. De jeugdinternational was dit seizoen in zestien wedstrijden goed voor twee doelpunten.

"Hij is een zeer getalenteerde speler", vertelde Bayern-sportdirecteur Hasan Salihamidzic. "We zijn ervan overtuigd dat hij kan slagen bij Bayern."

rv .