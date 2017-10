FT buitenland: Kompany mag weer trainen - revalidatie Benteke verloopt trager dan verwacht - Neymar slechts één duel geschorst Voetbalredactie

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Kompany op training bij Manchester City met De Bruyne. Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Neymar slechts één duel geschorst

Paris Saint-Germain hoeft Neymar maar één wedstrijd te missen. De Braziliaan is slechts voor één duel geschorst voor de twee gele kaarten die hij zondag in de slotfase van het duel met Olympique Marseille (2-2) ontving. Neymar ontbreekt vanavond bij PSG in de uitwedstrijd tegen Nice.

AFP Neymar op training in Parijs.

Kane mist mogelijk kraker tegen United door hamstringblessure

Tottenham Hotspur vreest dat Harry Kane morgen niet in actie kan komen tijdens de topper tegen Manchester United. De spits heeft last van een hamstringblessure. Voor de Spurs zou de afwezigheid van Kane in Manchester een flinke aderlating zijn. De spits voert met acht doelpunten de topschutterslijst van de Premier League aan. De Spurs en United delen de tweede plaats met vijf punten minder dan koploper Manchester City.

Getty Images Harry Kane is er morgen tegen Manchester United mogelijk niet bij.

Buitenlands Voetbal Kompany mag weer trainen, revalidatie Benteke verloopt trager dan verwacht

Vincent Kompany (31) heeft goed nieuws gekregen van dokter Cugat in Barcelona. Hij mag volgende week de trainingsarbeid opvoeren. De controle van de geteisterde kuit bleek positief. De blessure, die hem acht weken aan de kant hield, is zo goed als geheeld. Man City verwacht dat Kompany volgende week deels weer bij de groep kan aansluiten, maar de medische staf zal wel alle risico's mijden. Kompany speelde zijn laatste match op 31 augustus, de interland tegen Gibraltar. Of hij er tijdens de oefeninterlands tegen Japan en Mexico bij zal zijn, ligt nog niet vast.

Bij Crystal Palace had Christian Benteke (26) stiekem gehoopt om volgende week weer bij de groep aan te sluiten, maar de revalidatie van zijn knieblessure verloopt trager dan verwacht. "Christian staat nog vier tot vijf weken aan de kant", aldus trainer Roy Hodgson. Benteke viel half september op Man City uit. Hij scheurde de mediale banden van de knie en zijn inactiviteit werd toen op 4 tot 8 weken geschat. Hij mist sowieso de oefeninterlands tegen Japan en Mexico. (KTH)

Photo News De revalidatie van Benteke verloopt trager dan verwacht.