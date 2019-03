FT buitenland. Kompany kan beste buitenlander ooit worden uit Premier League - Kamada maakt debuut voor Japan Redactie

22 maart 2019

15u10

Bron: Belga 0

Kompany kan beste buitenlandse speler ooit worden uit Premier League

Een jury met Alan Shearer, Ruud Gullit, Chris Sutton en Rory Smith stelde op vraag van de BBC een lijst samen met dertien genomineerden die kans maken om de beste niet-Engelse of Ierse voetballer uit de geschiedenis van de Premier League te worden. Manchester City aanvoerder Vincent Kompany is de enige Belg die de titel op zijn naam kan schrijven.

Bij de start van de Engelse topcompetitie waren er slechts dertien buitenlanders actief. Anno 2019 is dat aantal gegroeid tot 300. Over al die jaren stonden 2.016 niet-Engelse of Ierse spelers op een Premier Leagueveld. De éne al succesvoller dan de andere. Kompany mag zich dus op de borst kloppen om samen met David De Gea, Christiano Ronaldo, Thierry Henry en Eric Cantona deel uit te maken van de genomineerden.

Ook ex-Beveren speler Yaya Touré maakt kans op de benoeming. De Engelse analisten leggen op de website van de BBC uit waarom een speler de shortlist heeft gehaald. “Vincent Kompany is een fantastische leider. Ik stond tegenover hem toen hij nog bij Anderlecht speelde. Op zeventienjarige leeftijd hield hij mij uit de wedstrijd”, zegt Sutton.

Tot vanavond kan je zelf nog stemmen op de website van de BBC, morgen wordt in hun programma Football Focus bekendgemaakt wie de titel achter zijn naam krijgt.

Manchester United en FC Barcelona voeren heuse ticketoorlog

Iets minder dan drie weken voor de heenwedstrijd in de clash van de kwartfinales van de Champions League tussen Manchester United en FC Barcelona zijn de vijandelijkheden tussen beide teams al gestart. Zo kwam ManU onlangs te weten dat Barcelona voor de terugwedstrijd van een week later in Nou Camp de Engelse fans liefst 118,7 euro wil laten betalen voor een ticket. Als reactie daarop verhoogden ook de Mancunians de ticketprijzen voor de bezoekende fans in de heenwedstrijd op Old Trafford tot hetzelfde bedrag. De verhoogde inkomsten die zo gegenereerd worden, vloeien deels terug naar de Engelse fans die de verplaatsing naar de Catalaanse hoofdplaats maken. In plaats van 118,7 euro per ticket moeten ze net iets meer dan 87 euro betalen, de rest neemt Manchester United voor zijn rekening.

“Wij zijn van oordeel dat onze fans in Barcelona geconfronteerd werden met excessieve toegangsprijzen”, laat de club in een mededeling weten. “Vervolgens hebben we de moeilijke beslissing genomen ook onze toegangsprijzen voor de bezoekende fans te verhogen. Met de verhoogde inkomsten zullen we onze eigen fans compenseren.”

Het verhaal doet terugdenken aan Anderlecht tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League van vorig seizoen. Paars-wit had de Duitse bezoekers 100 euro per ticket laten betalen, waarna zij tijdens de wedstrijd in het Astridpark een spandoek ontrolden met als opschrift: “Is your greed now finally satisfied? (Is jullie hebzucht nu eindelijk vervuld?)”. Daar bleef het echter niet bij want ook de UEFA moeide zich en besloot dat de Belgische recordkampioen per bezoekend ticket 30 euro moest terugbetalen, goed voor een bedrag van om en bij de 27.000 euro.

Truienaars Tomiyasu en Kamada verliezen met Japan van Colombia

STVV-spelers Takehiro Tomiyasu en Daichi Kamada hebben vandaag met Japan een oefenduel tegen Colombia verloren. Radamel Falcao maakte na 64 minuten vanop de stip de enige goal in Yokohama. Tomiyasu speelde centraal achterin de volledige wedstrijd. Middenvelder Kamada viel elf minuten voor tijd in en verdiende zo zijn eerste cap voor Japan.

Ruud Brood volgt Van der Gaag op bij NAC Breda

Ruud Brood (56) is de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. De oud-middenvelder van de Nederlandse club is de opvolger van Mitchell van der Gaag, die maandag vanwege teleurstellende resultaten opstapte. Met nog acht wedstrijden te gaan, staat NAC op de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op nummer zeventien FC Emmen is acht punten.

Brood neemt Regilio Vrede mee als assistent-trainer. Rob Penders en Maurice Verberne, die tijdelijk de leiding hadden na het vertrek van Van der Gaag, maken nu geen deel meer uit van de staf. “Mijn liefde voor NAC heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken”, zegt Brood op de NAC-website. “Ik heb er voorheen met veel plezier gevoetbald en gewerkt. Op het moment dat de club aanklopte voelde ik dan ook direct dat ik het moest doen. Na gesprekken met de directie, aandeelhouders en RVC, zijn we tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veranderingen door te voeren binnen de organisatie, met name op technisch vlak. Ik realiseer mij dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben strijdbaar genoeg om er samen met Regilio en iedereen bij de club alles aan te doen om in de resterende wedstrijden alles uit de groep te halen wat er in zit.”

Koeman haalt Hans Hateboer bij Nederlandse selectie

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft Hans Hateboer opgeroepen voor de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal zondag tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. Hij heeft de rechtsback van Atalanta uit Bergamo nodig omdat Kenny Tete gisteren tegen Wit-Rusland (4-0) een hamstringblessure heeft opgelopen.

Tete mocht na 68 minuten invallen en raakte binnen een minuut geblesseerd. Hij is niet inzetbaar tegen Duitsland. Tete kwam in het veld voor Denzel Dumfries, die liesklachten had. Het is nog onduidelijk of de verdediger van PSV wel tegen Duitsland kan spelen. De rechtsback van het Nederlands elftal staat zondag tegenover Leroy Sané, één van de gevaarlijkste spelers van de Duitsers.

De keuze van Koeman voor Hateboer is enigszins opmerkelijk. De rechtsback maakte geen deel uit van de voorselectie voor de duels met Wit-Rusland en Duitsland. Toch krijgt hij de voorkeur boven Daryl Janmaat, die wel in de voorselectie zat.

De 25-jarige Hateboer kwam drie keer eerder voor Oranje uit. Hij kreeg op 16 oktober 2018 voor het laatst speeltijd in een vriendschappelijk duel tegen de Rode Duivels. Aan de rust verving hij Dumfries. De wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion eindigde op 1-1 na goals van Dries Mertens (5.) en Bruggeling Arnaut Danjuma (27.).

Oostenrijk mist David Alaba tegen Israël

Deze zondag, 24 maart, kan Oostenrijk geen beroep doen op David Alaba in het EK-kwalificatieduel tegen Israël in Haifa. De linkerflankspeler van Bayern München sukkelt met een spierprobleem, laat de Oostenrijkse bond weten.

Donderdagavond stond Alaba nog 90 minuten op het veld tegen Polen. De Oostenrijkers verloren hun eerste kwalificatiededuel in groep G met 0-1. Israël speelde thuis 1-1 gelijk tegen Slovenië.