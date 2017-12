FT buitenland: Kompany bijna weer fit -

Kompany bijna fit

De Premier League begint vandaag aan zijn eindejaarsshow met vier speeldagen in 13 dagen, voetbal op tweede Kerstdag, oudjaar en Nieuwjaar. Op drie dagen na staat er elke dag voetbal op het programma tot 4 januari. Vincent Kompany is bijna, maar nog niet helemaal, fit voor de drukste periode van het jaar na zijn spierblessure. Guardiola blijft het herhalen. "Hij maakt het beter, veel beter", zei Guardiola. "Ik denk dat hij de komende dagen weer klaar is." Kompany hervatte gisteren met de groep. Bournemouth komt wellicht nog te vroeg. Bij Man United blijft Fellaini (knie) out. De club bereidt intussen een tweede, verbeterd contractvoorstel voor, nadat een eerste van tafel werd geveegd. Mourinho wil Fellaini absoluut houden.

Man City via Getty Images

Clásico rekent op 650 miljoen tv-kijkers

Het recordaantal kijkers moet sneuvelen. Vandaar dat de Clásico niet 's avonds gespeeld wordt, maar 's middags om 13 uur: 't is dan primetime in landen als China, Japan, Indonesië en Vietnam. "La Liga zorgt wereldwijd voor entertainment. Vorig jaar werd onze competitie door 2,6 miljard mensen gevolgd, onder wie veel mensen uit Azië. We geven ze nu de mogelijkheid om naar de Clásico te kijken, zonder dat ze daarvoor tot diep in de nacht moeten opblijven", legt een vertegenwoordiger van de Primera División uit. Er wordt gerekend op liefst 650 miljoen tv-kijkers. (NP)

Photo News

Christophe Galtier wordt nieuwe trainer van Rijsel

Christophe Galtier wordt de nieuwe trainer van Rijsel. De Franse eersteklasser meldde vrijdag dat het een principe-akkoord heeft met de 51-jarige Fransman en dat het contract volgende week vrijdag getekend wordt. Hij volgt de eerder deze maand ontslagen Argentijn Marcelo Bielsa op.

Galtier, van 1987 tot 1990 verdediger bij Rijsel, was eerder trainer van Aris Thessaloniki (2001-2002) en Saint-Etienne (2009-2017). Daarnaast was hij vooral als assistent aan de slag. Met 19 punten uit 19 wedstrijden is Rijsel achttiende en op twee na laatste in de Franse Ligue 1.

Photo News