FT buitenland. Klopp: “Tottenham doet 100 procent mee voor titel” De voetbalredactie

05 februari 2019

11u04

Bron: ANP/Belga 0

Klopp rekent ook Spurs tot titelkandidaten

Het leek een strijd te worden tussen Liverpool en Manchester City, maar Jürgen Klopp rekent ook Tottenham tot de titelkandidaten in de Premier League. “We hebben het wekenlang gehad over een tweestrijd. Maar Tottenham is vanuit een heel moeilijke situatie teruggekomen, dat hebben ze fantastisch gedaan”, aldus de Liverpool-coach na het 1-1-gelijkspel bij West Ham. “Tottenham doet 100 procent mee in de race om de titel.”

Liverpool heeft in het klassement drie punten voorsprong op City en vijf op de Spurs, die ook zonder hun geblesseerde sterren Harry Kane en Dele Alli blijven winnen. Klopp kon tegen West Ham niet beschikken over Wijnaldum (knieklachten), Henderson en Lovren (spierblessures). Van Dijk en Milner waren ziek, maar moesten in Londen toch aan de bak. “Virgil is drie of vier dagen thuis gebleven en verloor vier kilogram. En James kwam vanwege infectiegevaar op eigen initiatief naar Londen omdat we bang waren dat hij de anderen zou aansteken. Zulke dingen helpen allemaal niet, maar de jongens blijven vechten. De voorbereiding op de wedstrijd tegen West Ham was verre van perfect, maar we hebben toch een punt. Dat is prima. Als je aan het einde van het seizoen bovenaan wil staan, moet je ook door zware periodes zien te komen.”