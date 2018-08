FT Buitenland. Klopp nog steeds boos op Ramos - Mourinho uit voor de 'laatste' keer zijn frustraties over de zomermercato De Voetbalredactie

11 augustus 2018

Klopp komt nog maar eens terug op dat duel tussen Ramos en Salah

Het zit nog steeds diep voor de Liverpoolcoach, die verloren Champions League-finale. In een recent interview met het Duitse Sport 1 heeft Klopp nog maar eens uitgehaald naar de acties van Sergio Ramos tijdens die bewuste finale.

"Hij heeft een ga-over-lijken-mentaliteit. Ik wil niet winnen ten koste van alles. Natuurlijk had ik graag de Champions League willen winnen en had ik mijn ploeg zien misdragen, dan had ik ook die beker niet teruggegeven."

In de Champions League-finale zorgde Ramos ervoor dat de vedette van Liverpool, Mo Salah, geblesseerd geraakte na een discutabele actie van Sergio Ramos. De Egyptenaar moest daardoor al vroeg in de wedstrijd de strijd staken. Een enorme aderlating voor de Reds van Klopp.

"Ik wil gewoon dat hij (Ramos) wat meer nadenkt over zijn beoordeling van die situaties."

"Velen zullen zeggen dat deze zaken bij het voetbal horen. Maar als dat het signaal is aan onze kinderen, dat niets verboden is, zolang je maar kan winnen, dan zal ik blij zijn als ik deze planeet verlaat over 40 jaar."

"Ben ik een goed verliezer? Nee. Maar in onze voorbereidingen moesten we het wel over Ramos hebben omdat hij de finale het jaar voordien tegen Juventus ook al had beïnvloed met een duik en een rode kaart (voor Cuadrado)."

"Real Madrid verdiende om de Champions League te winnen. Niemand heeft ooit anders beweerd. Maar moet je die situaties hebben met Ramos? Nee, dat moet niet."

Mourinho uit nog maar eens zijn frustraties over de afgelopen zomermercato

José Mourinho is teleurgesteld over het verloop van de transferperiode voor zijn club Manchester United. De manager van de Engelse club zag gewenste spelers niet komen en vroeg zich na de gewonnen openingswedstrijd van de Premier League tegen Leicester City (2-1) af of zijn functie niet is veranderd.

"Ik had zo mijn ideeën voor komend seizoen, maar nu de transfermarkt gesloten is vind ik mezelf terug in een situatie die ik niet had zien aankomen. Zo gaat dat in het voetbal. Ik denk dat wij nu meer hoofdcoaches zijn dan managers", aldus Mourinho in een interview na de match bij Sky Sports.

"We moeten nu maar wennen aan het feit dat we spelen tegen teams met dezelfde kwaliteiten. Vergeet de clubnaam, de historie en de shirts, elk team is net zo goed."

Het is wel de laatste keer dat Mourinho zich gefrustreerd gaat uiten over de transfermarkt. "Dit zal denk ik de laatste keer zijn dat ik erover praat. Het is klaar, de markt is gesloten."