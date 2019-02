FT buitenland. Khedira ondergaat hartoperatie - Inter weerlegt blessureverhaal van Icardi De voetbalredactie

20 februari 2019

19u24 0

Inter weerlegt blessureverhaal van Icardi

De rel tussen Inter Milaan en zijn Argentijnse sterspeler Mauro Icardi blijft voortduren. Afgelopen weekend gaf de topschutter verstek voor het competitieduel tussen Sampdoria, omdat naar eigen zeggen een knieblessure hem belette te spelen. Na uitgebreid onderzoek weerlegt de club dat. “De MRI-scan van zijn rechterknie vertoont geen significant verschil met de onderzoeken die voorafgaand aan het seizoen zijn gebeurd”, liet Inter vandaag weten.

De onderhandelingen omtrent een contractverlenging tussen Icardi en de Milanese club slepen al een tijdje aan en de Argentijn schermt met heel wat interesse. Om de druk wat op te voeren nam Inter vorige week al zijn aanvoerdersband af en zat hij niet in de kern voor het Europa League-duel tegen Rapid Wenen. Afgelopen weekend werd er dan weer een steen gegooid naar de wagen waarin zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara achter het stuur zat. Het incident gebeurde in Milaan en in het voertuig zaten naast Wanda ook de drie kinderen van het koppel.

Memphis krijgt tijdens Lyon-Barça inbrekers over de vloer

Inbrekers hebben gisteravond toegeslagen in de woonst van Lyon-spits Memphis Depay. De Nederlander speelde op het moment van de feiten met zijn club tegen Barcelona in de Champions League.

Depay merkte de inbraak toen hij na het 0-0-gelijkspel in het Groupamastadion van Lyon thuiskwam. Hij sloeg alarm omstreeks 00u45. Inbrekers hadden zich via een kapotgeslagen ruit toegang verschaft tot de woonst van de Nederlandse international. Hoe groot de buit bedraagt, is niet duidelijk. Er zouden onder meer modeartikelen gestolen zijn.

Volgens de lokale pers zouden ook spelers Lucas Tousart en Pape Cheikh Diop Gueye tijdens de match ongewenst bezoek over de vloer hebben gekregen.

Voor Depay, ploegmaat van Jason Denayer, was het de tweede inbraak in korte tijd. In september 2018 gingen dieven er tijdens een match tegen Nice met meer dan een miljoen euro aan buit vandoor.

Khedira minstens een maand out

Sami Khedira staat zeker een maand aan de kant. De middenvelder van Juventus heeft een hartoperatie ondergaan, meldt de club uit Turijn. Een dag eerder lieten Italiaanse media al weten dat Khedira kampte met hartritmestoornissen en daarom ontbrak in de selectie voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atletico Madrid. Khedira is bezig aan zijn vierde seizoen bij Juventus.

Idrissi kiest voor Marokko

Oussama Idrissi verkiest de nationale ploeg van Marokko boven die van Nederland. Dat heeft de 22-jarige spits van AZ aan KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma laten weten. “Wij respecteren die beslissing. Bondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat Idrissi (nog) niet in beeld is bij Oranje. Klaarblijkelijk ziet hij meer toekomst bij Marokko”, zegt Hoogma in De Telegraaf. Idrissi voegde zich in november voor het eerst bij de Marokkaanse selectie. “Ik ga ernaartoe om te proeven, gesprekken te voeren en te kijken hoe het eraan toegaat”, zei hij toen. “Ik heb natuurlijk niet echt een heel goed beeld van hoe het is bij de Marokkaanse selectie. Op dit moment heb ik nog geen keuze gemaakt.”

Idrissi speelde meerdere interlands voor Jong Oranje. Nu hij voor Marokko heeft gekozen, zou hij (als hij wordt geselecteerd) eind maart kunnen debuteren in de kwalificatiewedstrijd voor de Africa Cup tegen Malawi. Bij AZ, vierde in de eredivisie, is de aanvaller dit seizoen in 28 duels goed voor 13 doelpunten en 7 assists.

City-eigenaars nemen Chinese derdeklasser over

De eigenaars van Manchester City hebben een nieuwe club toegevoegd aan hun portefeuille. De City Football Group (CFG) uit Abu Dhabi heeft de Chinese derdeklasser FC Sichuan Jiuniu overgenomen. “China is een extreem belangrijke voetbalmarkt waar we ons al langer op concentreren”, legt CFG-topman Ferran Soriano uit. “We gaan een langdurig en duurzaam engagement aan om FC Sichuan Jiuniu te ontwikkelen en Chinese voetbaltalenten op te leiden.”

Sichuan Jiuniu is de zevende club die door de groep wordt overgenomen. CFG is ook eigenaar van New York City, Melbourne City, Girona, Yokohama F. Marinos en het Uruguayaanse Atletico Torque.