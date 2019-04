FT Buitenland. Keylor Navas: “Ik verlaat Real enkel als Zidane me dat vraagt” - Bonucci voelt zich misbegrepen Voetbalredactie

04 april 2019

14u05

Bron: Belga 0

Keylor Navas reageert op keeperskwestie: “Ik verlaat Real enkel als Zidane me dat vraagt”

Real Madrid leed woensdagavond zijn eerste nederlaag sinds de terugkeer van Zinedine Zidane als T1 van de Koninklijke. Real verloor met 2-1 bij Valencia en Zidane rekende, bij afwezigheid van de (licht) geblesseerde Thibaut Courtois, in doel opnieuw op Keylor Navas. De Costa Ricaan reageerde na afloop op de hele doelmannensaga die al het hele seizoen speelt bij de Madrilenen.

“Ik verlaat Real Madrid enkel als de coach me dat vraagt”, citeerde het Spaanse dagblad AS Navas. “Ik heb een contract bij Real Madrid en wil me daar aan houden. Ik doe zoals steeds mijn uiterste best en probeer de coach te overtuigen van mijn kwaliteiten. Ik focus me op dit seizoen dat ik goed wil afsluiten. We moeten voor de eer van Real Madrid vechten en proberen de laatste acht matchen te winnen. Wat er volgend seizoen gebeurt, zien we dan wel weer.”

De 32-jarige Navas heeft in Madrid nog een overeenkomst tot medio 2020. De Costa Ricaan won de vorige drie seizoenen telkens de Champions League met Real Madrid en werd ook één keer Spaans kampioen. Dit seizoen bleef hij het merendeel van de wedstrijden op de bank, ten gunste van Rode Duivel Thibaut Courtois. Sinds de terugkeer van Zidane half maart kwam hij wel opnieuw twee maal tussen de palen.

Real Madrid kent een erg tegenvallend seizoen. In La Liga staan de Koninklijke pas derde, op dertien punten van leider Barcelona. De Catalanen waren ook te sterk in de halve finales van de Copa del Rey, terwijl in de Champions League Ajax verrassend te sterk bleek in de achtste finales.

Geen bekerfinale voor Benfica en Svilar

Benfica is er gisteravond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de Portugese beker. De roodhemden, met Mile Svilar voor het eerst in twee maanden nog eens tussen de palen, verloren de terugwedstrijd van de halve finales met 1-0 van stadsrivaal Sporting. Dat plaatste zich zo voor de eindstrijd, waarin Porto de tegenstander is.

Voor de negentienjarige Svilar was het geleden van begin februari, in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Sporting (2-1), dat hij nog eens in actie kwam. Zowel in de competitie als Europees geeft coach Bruno Lage de voorkeur aan de Griek Odisseas Vlachodimos. De Servische Belg moest zich een kwartier voor tijd gewonnen geven op een schot van Bruno Fernandes. De assist kwam van Abdou Diaby (ex-Club Brugge).

In de finale treft Sporting FC Porto, dat dinsdagavond voldoende had aan een 1-1 gelijkspel bij Braga (heen: 3-0).

In de competitie blijft Benfica wel alle kansen behouden op een prijs. Svilar en co staan na 27 speeldagen, samen met Porto, op kop met 66 punten. Ook in de Europa League zijn de Arenden nog actief. In de kwartfinales wacht een dubbele confrontatie met Eintracht Frankfurt.

Wolverhampton haalt goalgetter Raúl Jiménez definitief binnen

Raúl Jiménez maakt definitief de overstap naar Wolverhampton Wanderers. Dat heeft het Premier League-team van Leander Dendoncker vandaag laten weten. De 27-jarige Mexicaan, die dit seizoen bij de Wolves voetbalt op huurbasis van Benfica, ondertekent een contract tot 2023.

Wolverhampton staat in de Premier League knap zevende en daar heeft Jiménez een groot aandeel in. De aanvaller vond deze jaargang al vijftien maal de weg naar doel in 37 wedstrijden, en deelde acht assists uit. “Raúl had tijdens zijn korte periode tot dusver hier meteen grote impact en we zijn heel blij dat hij deel zal uitmaken van de toekomst van de club”, reageert sportief directeur Kevin Thelwell. “Met zijn definitieve transfer tonen we onze ambitie voor de toekomst.”

De 69-voudig international (15 goals) was sinds 2015 aan de slag bij Benfica. Voordien kwam hij uit voor Club América in zijn thuisland en Atlético Madrid (2014-2015).

Mario Mandzukic langer bij Juventus

Mario Mandzukic (32) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Juventus. De Kroatische aanvaller verlengde tot 2021 bij de Italiaanse kampioen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Mandzukic speelt sinds 2015 voor Juventus, dat hem weghaalde bij Atletico Madrid. Hij heeft ook een verleden bij onder meer Bayern München, Wolfsburg en Dinamo Zagreb. In 159 wedstrijden voor de Oude Dame vond Mandzukic 43 keer de weg naar de netten en deelde hij 19 assists uit. Hij werd met Juventus al drie keer kampioen en bekerwinnaar.

Afgelopen zomer zegde de Kroaat na de verloren WK-finale tegen Frankrijk de nationale ploeg vaarwel. Hij maakte daarin een owngoal en legde de 4-2 eindstand vast.

Rode Duivels prijken voor zesde keer op rij bovenaan FIFA-ranking

België blijft de FIFA-ranking aanvoeren. Donderdag staan de Rode Duivels voor de zesde opeenvolgende keer helemaal bovenaan het landenklassement van de wereldvoetbalbond. Sinds de publicatie van de vorige ranking op 7 februari speelden Hazard en co twee wedstrijden. Ze wonnen zowel tegen Rusland (3-1) als Cyprus (0-2) in de kwalificaties voor het EK 2020. Mede daardoor werd de eerste plaats behouden.

In het nieuwe klassement vergroot België, nummer 1 sinds september 2018, zijn voorsprong op eerste achtervolger Frankrijk met twee punten. Les Bleus begonnen eveneens met twee zeges aan de EK-voorronde. De wereldkampioen won in Moldavië (1-4) en thuis tegen IJsland (4-0).

België totaliseert 1737 punten, drie meer dan Frankrijk. Brazilië behoudt de derde plaats (1676 ptn) voor Engeland (1647 ptn), dat over vicewereldkampioen Kroatië (1621 ptn) naar de vierde plaats wipt. Ook Uruguay (zesde met 1613 ptn) en Europees kampioen Portugal (zevende met 1607 ptn) wisselen van plaats. Zwitserland (1604 ptn), Spanje (1601 ptn) en Denemarken (1586 ptn) behouden hun plaats in de top tien.

De volgende EK-kwalificatieduels spelen de Rode Duivels in juni voor eigen volk tegen Kazachstan (8/6) en Schotland (11/6). De Schotten moesten vier plaatsen inboeten op de FIFA-ranking naar nummer 44. Dat is twee posities hoger dan Rusland (46e, +4). Verder in de ranking staan Cyprus (89e, -2) en Kazachstan (116e, +1). San Marino, de vijfde tegenstander van België in de voorronde van het EK, blijft 211e en laatste.

Bonucci reageert voor tweede keer op racisme-uithaal Moise Kaen

Nadat zijn ploegmaat Moise Kean racistische uitlatingen over zich heen kreeg op het veld van Cagliari reageerde Leandro Bonucci opvallend door Kean ‘50% van de schuld te geven.’ Hij vierde de 0-2 door uitdagend voor het thuisvak te gaan staan met zijn armen wijd.

“Ik ga ervan uit dat Kean weet hoe hij een goal gepast kan vieren, met zijn ploegmaats bijvoorbeeld. Na zijn doelpunt krijgt hij racistische opmerkingen over zich heen van de Cagliari-supporters en ik kan begrijpen dat dat hem kwaad heeft gemaakt. Maar toch had hij niet zo mogen reageren. De schuld is hier gedeeld: 50/50”, zei Bonucci in een interview aan Sky Sports Italia achteraf.

De verdediger kwam een dag later op zijn woorden terug via Instagram en voelde zich misbegrepen. “Na 24 uur wil ik mijn gevoelens verduidelijken. Gisteren werd ik meteen na afloop van de wedstrijd geïnterviewd. Mijn woorden zijn verkeerd begrepen. Waarschijnlijk was ik iets te gehaast met het uitdrukken van mijn gedachten. Uren en jaren zijn niet genoeg om het te hebben over dit onderwerp. Ik veroordeel alle vormen van racisme en discriminatie. Dit is simpelweg niet acceptabel en ik wil niet dat hierover onduidelijkheid ontstaat.”

Beide spelers zijn even belangrijk voor de Oude Dame, want Bonucci zorgde dinsdagavond voor de 0-1 en in de 85ste minuut verdubbelde Kean, die amper 19 is, de voorsprong. Juventus won met 0-2 op het veld van Cagliari.

Athletic Bilbao verlengt contract van trainer Gaizka Garitano

Gaizka Garitano zal ook volgend seizoen Athletic Bilbao coachen. Zijn contract werd verlengd tot 30 juni 2020, zo bevestigde de Spaanse eersteklasser. Garitano volgde begin december 2018 de Argentijn Eduardo Berizzo op. Hij kwam over van de B-ploeg.

De Bask leidde het team uit eigen streek vanuit de degradatiezone richting subtop in La Liga. Na 30 speeldagen staat Bilbao op de achtste plaats met 43 punten.

Excelsior moet zoek naar nieuwe coach

Adrie Poldervaart heeft zijn taak als trainer van Excelsior neergelegd. Dat maakte de club uit de Nederlandse Eredivisie donderdag bekend. De Rotterdammers verloren woensdag met 1-2 van rode lantaarn NAC en staan maar net boven de degradatiezone.

‘De Kralingers’ hebben na 28 wedstrijden 26 punten, één meer dan De Graafschap en FC Emmen. Hekkensluiter NAC verkleinde de achterstand op Excelsior woensdag tot vijf punten. Assistent André Hoekstra heeft voorlopig de leiding over het eerste elftal. De clubleiding gaat zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing voor de rest van het seizoen. Excelsior speelt zaterdag uit tegen FC Groningen.

“Het clubbelang staat nu voorop en daarom heb ik besloten om mijn contract in te leveren. Excelsior is het belangrijkste”, zegt Poldervaart, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Excelsior. Hij werkte daarvoor zo’n 25 jaar als fysiotherapeut bij de Rotterdamse club. “Ik hoop dat het in het vervolg van het seizoen beter gaat met iemand anders voor de groep. Qua inzet en beleving kan ik mijzelf geen verwijten maken, over de keuzes die ik gemaakt heb gedurende het seizoen ga ik de komende tijd nog maar eens goed nadenken.”

Excelsior heeft met verdedigers Siebe Horemans en Hervé Matthys en aanvaller Jinty Caenepeel drie Belgen in de kern.