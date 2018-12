FT buitenland. Kevin De Bruyne imiteert legendarische scène uit ‘Home Alone’ en zou “snel” terug zijn - Wullaert in mooi lijstje De voetbalredactie

07 december 2018

Bijna 4.000 agenten voor River Plate-Boca Juniors in Madrid

Bijna 4.000 politie- en private veiligheidsagenten worden opgetrommeld voor de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors van komende zondag in Madrid. Dat heeft de plaatselijke prefectuur vandaag aangekondigd. Het duel tussen de twee Argentijnse grootmachten werd uitgesteld en verplaatst naar Spanje wegens hevige rellen.

Van de nationale politie zullen er meer dan 2.000 agenten aanwezig zijn rond het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Dat zijn er meer dan tijdens de Champions League-finale van 2010 in dit stadion, toen er 1.400 agenten van de nationale politie voor de veiligheid instonden. Vijf dagen na de aanslagen in Parijs in 2015 waren er 1.500 agenten voorzien voor de clasico Real Madrid-FC Barcelona. Behalve de nationale politie staan er ook 1.700 private veiligheidsagenten paraat, opgetrommeld door stadioneigenaar Real Madrid. De lokale politie levert nog eens 150 agenten.

Het duel tussen River Plate en Boca Juniors wordt beschouwd als een risicowedstrijd. Tussen 200 en 300 “bijzonder gewelddadige” supporters van elk team zijn geïdentificeerd door de Spaanse en Argentijnse autoriteiten, aldus de prefect. Zij kunnen bij aankomst in Spanje teruggestuurd worden naar Argentinië. Dat was donderdag het geval bij een leider van een radicale supportersgroep van Boca.

Op 24 november zouden de twee topclubs uit Buenos Aires elkaar in het stadion van River Plate treffen voor de terugwedstrijd van de finale, maar wegens hevige rellen vond de match niet plaats. Die dag vielen fans van River Plate de spelersbus van Boca aan met stenen. Meerdere spelers raakten daarbij gewond. De wedstrijd werd uitgesteld, en uiteindelijk ook verplaatst naar een neutraal terrein. De heenmatch eindigde op 2-2.

Wullaert in top 100 van The Guardian

Pernille Harder (26) is de beste vrouwelijke voetbalster van 2018. Althans, dat is het oordeel van de Britse krant The Guardian - dat elk jaar een top 100 opmaakt. De aanvalster van Wolfsburg stond in 2017 nog op de tweede stek, maar springt nu dus naar de koppositie. Sam Kerr (Australië, Perth Glory) bezet de dichtste ereplaats, Ada Hegerberg - de eerste winnares van de Gouden bal - is derde. De Nederlandse Lieke Martens - de laureate van vorig jaar - tuimelt naar een negende positie.

Ook een Red Flame siert de lijst. Tessa Wullaert is 94ste. Daarmee doet ze slechter dan vorig jaar, toen stond ze op plek 82. In 2016 stond onze landgenote van Manchester City nóg hoger: 62ste. Op Twitter liet Wullaert alvast weten vereerd te zijn, maar stelt ze met een knipoog ook beter te kunnen.

Honoured, but I surely can do even better 😊👍🏼 https://t.co/JfsIuhSdfK Tessa Wullaert(@ TessaWullaert) link

Guardiola verwacht De Bruyne “snel” terug

Manchester City kan morgen in de competitietopper op het veld van Chelsea nog niet op Kevin De Bruyne rekenen. De spelmaker van de Citizens en de Rode Duivels is nog onvoldoende hersteld van zijn knieblessure.

Volgens Pep Guardiola kan De Bruyne zaterdag niet meespelen tegen Hazard en co maar zal hij er “snel” weer staan. Hetzelfde geldt voor topspits Sergio Agüero. De Bruyne viel op 1 november in de League Cupmatch tegen Fulham uit met een blessure aan de ligamenten van de linkerknie. Hij was toen nog maar net hersteld van een blessure aan de rechterknie.

Manchester City voert de Premier League na vijftien speeldagen aan met 41 punten. Chelsea is vierde met 31 punten.

Kevin De Bruyne imiteert legendarische scène uit ‘Home Alone’

Binnenkort is het weer zover: ‘Home Alone’ op televisie tijdens kerstavond. Een klassieker. Bij Manchester City zitten ze reeds in de kerstsfeer. En zo imiteerde Rode Duivel Kevin De Bruyne een legendarische scène uit de populaire film van regisseur Chris Columbus. Let ook vooral op de achtergrond. Identiek. Geniet hieronder even mee.

Don't stay Home Alone! 😀



From 12-3pm today we're hitting the Manchester Christmas Markets!



Come down and meet the mascots, Blue Santa, and to be in with a chance of winning some #mancity prizes 🙌 pic.twitter.com/VVqkm9H3ib Manchester City(@ ManCity) link

Rob Holding (Arsenal) scheurt kruisbanden van linkerknie

Arsenal kan dit seizoen geen beroep meer doen op centrale verdediger Rob Holding. De 23-jarige Engelsman heeft woensdag in de competitiematch op het veld van Manchester United (2-2) de binnenste kruisband van zijn linkerknie gescheurd. Hij viel toen na 36 minuten uit.

Holding gaat een van de komende dagen onder het mes. Daarna zal hij zes tot negen maanden moeten revalideren, zo laten de Gunners vrijdag weten.

Cesare Prandelli gaat op trainersbank van Genoa zitten

Cesare Prandelli (61) is aangesteld als nieuwe trainer van Genoa, zo bevestigde de Italiaanse eersteklasser. De voormalige Italiaanse bondscoach (2010-2014) neemt de taken over van Ivan Juric. De Kroaat werd ontslagen na de bekernederlaag van gisteren tegen derdeklasser Entella.

Prandelli had naast de Italiaanse nationale ploeg (waarmee hij in 2012 de EK-finale bereikte) al heel wat clubs onder zijn hoede zoals Parma, Roma, Fiorentina, Galatasaray, Valencia en Al-Nasr. Genoa heeft met middenvelder Stephane Omeonga, een belofte-international, één Belg in de kern. Het team staat na veertien speeldagen op de veertiende plaats in de Serie A.

🔴🔵 Cesare #Prandelli è arrivato a Villa Rostan. ⚽️ pic.twitter.com/wlGgSmhEaJ Genoa CFC(@ GenoaCFC) link

Voorzitter River Plate: “Onze club is het slachtoffer”

De terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores in Madrid laten doorgaan, is “een enorme schande voor het Argentijnse voetbal”. Dat zegt Rodolfo D’Onofrio, voorzitter van River Plate, vandaag in de Spaanse krant El Pais. D’Onofrio is van oordeel dat zijn club benadeeld is dat ze niet in eigen huis mag aantreden in de return. Begin november eindigde de heenmatch op 2-2 in het stadion van Boca Juniors.

“River Plate is het slachtoffer”, zegt D’Onofrio. “We hebben verhinderd dat 66.000 supporters, die van overal in Argentinië en zelfs de wereld tot bij ons waren afgezakt, deze finale van dichtbij konden meemaken. En nu laten we hun spektakel 10.000 kilometer verderop doorgaan. We zijn in het nadeel, ze hebben de River-supporters hun match ontnomen.”

“PSG wil 75 miljoen betalen voor Frenkie de Jong”

Paris Saint-Germain lijkt op dit moment de belangrijkste kandidaat om Frenkie de Jong in te lijven. Een delegatie van de Franse kampioen heeft donderdag in Amsterdam gesproken met Marc Overmars, de directeur spelerszaken van Ajax. Tot een akkoord is het echter nog niet gekomen.

Volgens De Telegraaf is een deal van 75 miljoen euro in de maak. Overmars bevestigt de interesse maar laat weten dat er meerdere clubs interesse hebben in de 21-jarige middenvelder. Die werd eerder al in verband gebracht met Manchester City en FC Barcelona. Een vertrek in de winterstop is voor hem onbespreekbaar.

Paris Saint-Germain beschikt over grote financiële slagkracht, met dank aan de steenrijke eigenaar Nasser Al-Khelaifi. De club trok de afgelopen seizoenen al zo’n 400 miljoen euro uit voor de komst van Neymar en Kylian Mbappé. De Jong zou beide scherpschutters vanaf het komend seizoen van de juiste munitie moeten voorzien. Manchester City beschikt over vergelijkbare financiële middelen als PSG. De club staat echter onder toezicht van de UEFA, vanwege het mogelijk overtreden van financiële regels.

Trainer Erik ten Hag reageerde nuchter op de berichtgeving over De Jong, die na Virgil van Dijk (80 miljoen euro) de op één na duurste Nederlandse voetballer ooit kan worden. “Hij sprak net al Frans tegen mij”, lachte hij. “We weten dat de beste zes clubs van Europa een paar spelers van ons op het oog hebben. We moeten ons niet laten afleiden en vooral onze wedstrijden blijven winnen. Het tijdstip van deze berichten maakt me ook niet uit. Zulke berichten zullen blijven komen.”

Ten Hag was het niet helemaal eens met de stelling dat De Jong in de Engelse en Spaanse competitie meer weerstand krijgt dan in Frankrijk, waar koploper PSG alweer veertien punten meer heeft dan nummer twee Lille. “Paris Saint-Germain heeft de laatste duels ook weer punten verloren. Het is een compliment voor Ajax dat onze spelers in de belangstelling staan van zulke grote clubs”, aldus de trainer waarschijnlijk binnenkort dergelijke vragen over de gewilde Matthijs de Ligt moet beantwoorden.

Boca Juniors verliest beroep over winnen ‘Superclasico’

Boca Juniors krijgt definitief niet de Libertadores Cup toegewezen zonder de finale van het toernooi te spelen tegen River Plate. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie (Conmebol) heeft het verzoek van de Argentijnse club ook in beroep afgewezen. De uitspraak houdt in dat de twee aartsrivalen uit Buenos Aires zondag in Madrid elkaar bekampen. Boca wilde tot winnaar worden uitgeroepen na de ernstige ongeregeldheden voorafgaand aan de afgelaste return van de ‘Superclásico’ op zondag 25 november. Hooligans van River Plate bekogelden de spelersbus van Boca Juniors. Verschillende spelers raakten gewond. Het was al de tweede afgelasting van de finale. Om nieuw geweld te voorkomen, besloot de Conmebol de finale buiten Argentinië te laten spelen en koos voor Madrid. Ruim 2.500 Spaanse agenten zijn zondag paraat om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen. Het eerste duel tussen de aartsrivalen eindigde op 2-2. De kampioen van Zuid-Amerika doet later deze maand mee aan het WK voor clubs.