FT buitenland. Karius eist vier maanden achterstallig loon van Besiktas - Empoli gooit opnieuw trainer op straat



Redactie

13 maart 2019

11u34

Bron: Belga 0

Empoli zet tweede coach dit seizoen aan de kant

Giuseppe Iachini is ontslagen als coach van de Italiaanse eersteklasser Empoli, zo maakte de club vandaag bekend. Empoli is promovendus in de Serie A en vecht met een zeventiende plaats na 27 speeldagen tegen de degradatie. De 54-jarige Iachini was nog maar sinds begin november in dienst bij Empoli, een traditionele liftploeg in Italië, maar ook hij kon de club niet naar veilige wateren loodsen. Destijds was hij de opvolger van Aurelio Andreazzoli, die volgens Italiaanse media de topkandidaat is om terug te keren bij de club.

Karius eist vier maanden achterstallig loon van Besiktas

De Duitse doelman Loris Karius, vooral bekend om zijn flaters in de Champions League-finale van vorig seizoen, trekt naar de Wereldvoetbalbond FIFA om daar vier maanden achterstallig loon van zijn club Besiktas te eisen, zo schrijft het Duitse Bild. De betalingstermijn is intussen verstreken en daardoor dreigen er voor de Turkse club sportieve gevolgen, zoals de aftrek van een punt in de competitie of de uitsluiting van Europese competities.

Karius werd begin dit seizoen door Liverpool voor de resterende twee jaar van zijn contract uitgeleend aan Besiktas, dat dus ook zijn loon overnam. De Duitse goalie mocht beschikken op Anfield nadat zijn twee flaters Liverpool in de finale tegen Real Madrid de Champions League hadden gekost. Maar nu lijkt Karius met Besiktas vooral op ramkoers te liggen. In dat licht moet waarschijnlijk ook de zware kritiek van zijn coach Senol Gunes na een mindere match zondag tegen Konyaspor, gekaderd worden.