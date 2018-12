FT buitenland. Kabasele reageert daags na stevige botsing - Guardiola: “Momenteel zijn er twee teams beter” - Hazard: “Wil Chelsea-legende worden” De voetbalredactie

27 december 2018

11u58 0

Kabasele heeft “nog veel pijn” na botsing met doelpaal

Daags na zijn harde botsing met een doelpaal zegt Christian Kabasele “nog veel pijn te hebben”. In een bericht op Twitter bedankt de Rode Duivel iedereen voor de steunberichten.

Kabasele blesseerde zich gisteravond in de eerste helft van het competitieduel van zijn club Watford tegen Chelsea. In een poging een doelpunt te verhinderen, kwam hij met zijn rug hard tegen de doelpaal terecht. De 27-jarige centrale verdediger probeerde na verzorging nog even verder te spelen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd hij op een draagberrie en met een zuurstofmasker afgevoerd naar het ziekenhuis.

Vanochtend postte Kabasele een bericht op Twitter. “Hopelijk heb ik niets gebroken, maar ik heb nog steeds veel pijn”, schrijft de voetballer, die hoopt “zo snel mogelijk” weer fit te zijn.

Watford verloor op Boxing Day met 1-2 van Chelsea. Eden Hazard scoorde twee keer voor de bezoekers.

Good morning everybody .Hopefully nothing broken but still have big pain🤕 Great gesture of the goal post who visited me at hospital 🤭 Thank you for your messages I hope to be back as soon as possible 🐝 #watfordfc Christian Kabasele(@ chriskabasele27) link

Pep Guardiola: “Momenteel zijn er twee teams beter”

City-coach Pep Guardiola wil zo snel mogelijk de huidige onzekerheid bij zijn spelers wegnemen. “De feiten liegen niet”, zegt de Spanjaard na het 2-1-verlies bij Leicester City. “We incasseerden drie nederlagen in de laatste vier competitiewedstrijden. Dat zorgt voor twijfels bij mijn spelers over onze kansen op een verlenging van de landstitel. Die kunnen we maar op één manier wegnemen: door weer te gaan winnen.”

Manchester City sloot de eerste competitiehelft in de Premier League af op de derde plaats, met zeven punten minder dan Liverpool en één punt minder dan Tottenham. “We moeten accepteren dat er momenteel twee teams beter zijn”, aldus Guardiola. “Maar ik ben niet vergeten wie we zijn en hoe goed we kunnen zijn. We moeten nu niet kijken naar Liverpool of Tottenham. We moeten voorlopig alleen naar onszelf kijken. Het is een kwestie van verbeteren, als individu en als team. We moeten gewoon de eerstvolgende wedstrijd winnen, met een succesvolle reeks als doel.” City speelt zondag uit bij Southampton.

Eden Hazard: “Legende worden als Lampard, Terry of Drogba”

Eden Hazard scoorde gisteren zijn 100ste en 101ste doelpunt voor Chelsea en hielp “The Blues” zo aan een 1-2-zege bij Watford. “Dit betekent heel veel voor mij, vooral omdat het ook een zege opleverde”, reageerde de kapitein van Chelsea na afloop. “Mijn 100ste en 101ste goal voor deze fantastische club, zal ik nooit vergeten. Maar nu willen de supporters, de spelers, de staf en ikzelf meer. Ik wil nog meer goals scoren voor deze club en een legende worden als Lampard, Terry of Drogba.”

Dit seizoen vond Hazard al twaalf keer de weg naar het doel, waarvan tien keer in de Premier League. Met negen stuks is hij de assistkoning van het kampioenschap. Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea. Afgelopen zomer leek een transfer naar Real Madrid in de maak. Met de wintermercato voor de deur duiken opnieuw geruchten over een overstap naar de ‘Koninklijke’ de kop op, maar Hazard blijft zeker tot het eind van het seizoen bij Chelsea.

Coach met meeste zeges in MLS is overleden

Siegfried ‘Sigi’ Schmid, de trainer met het grootste aantal zeges in de Major League Soccer achter zijn naam, is op 65-jarige leeftijd overleden. Schmid blies op kerstdag zijn laatste adem uit in een ziekenhuis in Los Angeles. Daar was hij eerder deze maand opgenomen met hartproblemen. Schmid, die op 4-jarige leeftijd vanuit Duitsland emigreerde naar de VS, was achttien seizoenen trainer in de MLS. Hij was coach van LA Galaxy, de club die hij in september verliet, Colombus Crew en Seattle Sounders. Met Galaxy (in 2002) en Colombus (2008) werd hij kampioen. In totaal won Schmid 266 wedstrijden als coach in de MLS, een record. Op de sociale media wordt verslagen gereageerd op zijn overlijden. Onder meer Sacha Kljestan (ex-Anderlecht) postte een bericht. “RIP Sigi Schmid. Jij zag iets in mij en gaf mij een kans. Ik ben dankbaar dat ik jou heb gekend. Maar nog belangrijker is dat jij zoveel aan het voetbal in de VS hebt gegeven. Je zal gemist worden.”

RIP Sigi Schmid. You saw something in me and gave me a chance, I'm thankful to have known you. More importantly you gave so much to soccer in America. You will be missed. Sacha Kljestan(@ SachaKljestan) link

Klopp: “We zijn pas in de helft”

De eerste landstitel sinds 1990 is voor Liverpool nog ver weg. Dat zei coach Jürgen Klopp na de royale thuiszege tegen Newcastle United (4-0). Daarmee sloot Liverpool het eerste deel van de competitie af als leider, met een voorsprong van zes punten op Tottenham. Titelhouder Manchester City - drie nederlagen in de laatste vier duels - staat derde, op zeven punten van de 'Reds'. “Dat zegt allemaal nog niets, we zijn pas in de helft”, aldus Klopp, die de titelkoorts in Liverpool nog een beetje probeert te beteugelen. “We spelen in de komende wedstrijden tegen Arsenal en Manchester City. We zullen zien hoe we er daarna voorstaan.”

Klopp was niettemin dik tevreden over de eerste competitiehelft. “We zijn nog ongeslagen en hebben pas zeven tegentreffers geïncasseerd. Dat zijn goede cijfers. Ook een marge van zes punten is mooi. Maar we hebben nog negentien wedstrijden te gaan.”