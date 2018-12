FT buitenland. Juventus ziet rechtsback Cancelo uitvallen met knieblessure Redactie

15 december 2018

12u05 0

Juventus zal het een tijdlang zonder zijn Portugese international Joao Cancelo moeten stellen. De 24-jarige rechtsback is met succes geopereerd aan zijn knie en start de revalidatie, zo maakte de Italiaanse landskampioen en competitieleider bekend.

Het ging om een kijkoperatie aan de meniscus van de rechterknie. Het is nog onduidelijk hoelang Cancelo aan de kant zal staan. Ook de Colombiaanse winger Juan Cuadrado staat momenteel bij Juve aan de kant met een knieblessure. Ook bij hem behoort een operatie tot de mogelijkheden.

Juventus nam Cancelo vorige zomer voor veertig miljoen euro over van Valencia, dat hem een seizoen had uitgeleend aan Inter. In Turijn veroverde hij tegen de verwachtingen in al snel een basisplaats en speelde hij in het merendeel van de competitiewedstrijden