FT buitenland: Juventus springt (even) naar koppositie na zege in Turijnse derby De voetbalredactie

18 februari 2018

Juventus klimt (even) naar leidersplaats in Serie A

Juventus heeft zondag met 0-1 gewonnen bij Torino op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A. Na afloop van de Turijnse derby staat de Oude Dame opnieuw aan de leiding in de stand. Napels, tweede op twee punten, kan de koppositie heroveren mits een zege in de thuismatch tegen SPAL. Die wedstrijd staat om 15u op het programma.



De Braziliaan Alex Sandro (33.) zorgde voor het enige doelpunt van de partij. Het is de negende opeenvolgende competitiezege voor de regerende landskampioen.

