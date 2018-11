FT buitenland. “Juventus sluit zich niet aan bij Super League” - Australië neemt afscheid van stervoetballer De voetbalredactie

20 november 2018

04u01 1

Australische stervoetballer Tim Cahill beleeft emotioneel afscheid van Socceroos

Tim Cahill heeft op 38-jarige leeftijd op een emotionele manier afscheid genomen van het Australisch elftal. Tegen Libanon (3-0 winst) speelde Cahill zijn laatste internationale wedstrijd. Het publiek beloonde haar held met een staande ovatie.

Australië wist Libanon makkelijk te kloppen met 3-0 na goals van Martin Boyle (2) en Mathew Leckie, maar dat zullen we van deze wedstrijd niet onthouden. Kort voor affluiten betrad Australisch voetbalicoon Tim Cahill onder luid applaus voor de laatste keer het terrein. Maar liefst 108 wedstrijden verdedigde Cahill de Australische kleuren, waarin hij 50 keer wist te scoren. Hiermee is hij ook de all-time Australische topschutter. In zijn laatste wedstrijdminuten met de Socceroos kwam de aanvaller niet tot scoren. Wel kreeg Cahill de kapiteinsband om de arm en scandeerde het publiek zijn iconische bijnaam “Timmy”.

De Australische aanvaller wordt algemeen beschouwd als de beste Australische voetballer aller tijden en hij speelde mee op vier wereldkampioenschappen. Cahill speelde zijn eerste wedstrijd voor het Australische elftal in 2004. In clubverband scoorde hij meer dan 100 doelpunten in 14 jaar Engeland bij Milwall en Everton, alvorens in Amerika en India te gaan voetballen. Na het WK 2018 in Rusland kondigde Cahill zijn afscheid aan.

De Australische aanvaller reageerde na het laatste fluitsignaal fier en emotioneel tegelijk: “Het is de eerste keer dat ik ween tijdens een voetbalwedstrijd en ik ben er fier op. Elke keer ik het groen-goud truitje aantrok, speelde ik met het hart. Bedankt Australië.”

Het afscheid van Cahill, die in clubverband uitbolt in de Indian Super League bij Jamshedpur, had ook een ‘Belgisch’ tintje. Doelmannen Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) en Danny Vukovic (Racing Genk) speelden elk een helft en waren zo getuige van het emotionele afzwaaien.

Juventus niet in Super League

Juventus is niet van plan zich aan te sluiten bij een Europese Super League. Eerder deze maand onthulde klokkenluidersplatform Football Leaks dat de nieuwe 'supercompetitie' in 2021 van start zou gaan met onder meer ook de Italiaanse kampioen. Volgens voorzitter Andrea Agnelli is zijn club evenwel niet bij de gesprekken betrokken geweest. “Ik kan bevestigen dat we dat document nooit gezien of besproken hebben. We hebben ook niet meegedacht”, zei Agnelli tegen de BBC. “Wij blijven trouw aan de UEFA en willen binnen de bond vooruit met het voetbal.” Football Leaks meldde dat er plannen zijn om met elf Europese topclubs een Super League op te richten. Deze clubs zouden zelfs overwegen uit hun nationale competitie te stappen. Ze denken met een onderlinge en exclusieve competitie veel meer geld te kunnen verdienen dan bijvoorbeeld in de Champions League. Naast Juventus zou het gaan om Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, PSG, AC Milan, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Milaan en AS Roma.

Emre Can timmert aan weg terug na schildklieroperatie

Juventus kan (bijna) terug rekenen op de 24-jarige Duitser Emre Can na zijn schildklierproblemen. Binnen een maand zou de 21-voudige international terug wedstrijdklaar moeten zijn.

Eind oktober werden bij de Duitse middenvelder enkele knobbels op de schildklier ontdekt. Na verdere onderzoeken bleek een operatie noodzakelijk. Die ingreep vond plaats op 29 oktober in Frankurt am Main, in Cans thuisland Duitsland. De schildklierknobbels werden succesvol verwijderd en Italiaanse media melden dat Can de revalidatie in Italië zal verderzetten. Binnen een maand hoopt Juventus terug beroep te kunnen doen op de polyvalente middenvelder.

Emre Can ondertekende afgelopen zomer een contract bij de Italiaanse recordkampioen. Hij kwam transfervrij over van het Engelse Liverpool. Voor zijn schildklierproblemen was Can een vaste waarde in het elftal.

Bayern München realiseerde vorig seizoen recordomzet

Met een vijfde plaats in de competitie loopt het sportief bij Bayern München momenteel niet echt, maar in de boeken kleuren de cijfers groen. De Duitse recordkampioen kon vorig seizoen een recordomzet noteren van 657,4 miljoen euro, zo laat de club vandaag weten.

De winst kwam uit op 29,5 miljoen euro, de op twee na hoogste ooit. Topman Karl-Heinz Rummenigge is dan ook een gelukkig man. “Bayern München mag heel tevreden terugblikken op de economische resultaten voor het seizoen 2017-2018. Naast het sportieve succes met het winnen van de Duitse titel en de goede prestatie in de Champions League (Bayern haalde de halve finale tegen Real Madrid, red), is dit het bewijs dat FC Bayern ook op economisch vlak een goed jaar had.”