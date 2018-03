FT buitenland: Jordan Lukaku krijgt extra boost - gewezen middenvelder Club en Gent stopt ermee De voetbalredactie

08 maart 2018

09u19 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Lazio wil contract Lukaku verlengen

Jordan Lukaku - vanavond met Lazio in de 1/8ste finales van de Europa League in de basis verwacht tegen Dinamo Kiev - krijgt een extra boost. Volgens Italiaanse media wil Lazio namelijk graag het contract van Lukaku, dat loopt tot 2019, verlengen. Het zou de Rode Duivel graag nog twee jaar langen aan zich binden.

Jesper Jørgensen bergt voetbalschoenen op

De rechterknie wil niet meer mee. En dus stopt Jesper Jørgensen al op zijn 33ste met voetballen. De Deen ligt in zijn thuisland onder contract bij Esbjerg, maar laat weten "met spijt in het hart afscheid te nemen". Jørgensen speelde in de Belgische eerste klasse 151 wedstrijden voor AA Gent, Club Brugge en Zulte Waregem en kwam daarin 23 keer tot scoren. (PJC)

Van Marwijk na WK weg als bondscoach van Australië

Graham Arnold gaat na het WK in Rusland aan de slag als bondscoach van Australië. Hij zal dan de Nederlander Bert van Marwijk opvolgen, zo maakte de Australische voetbalbond vandaag bekend.

Van Marwijk kwam vorige maand aan het roer bij de Socceroos, als vervanger van de in november opgestapte Ange Postecoglou. Na het WK maakt de Nederlander plaats voor Graham Arnold, die een contract ondertekende tot het WK van 2022 in Qatar.

De 54-jarige Arnold is een voormalig Australisch international en ex-speler van Club Luik en Charleroi. Hij was al eerder bondscoach van zijn land in 2006-2007 en jarenlang assistent. Na het WK verlaat de oud-spits zijn huidige werkgever Sydney FC. Australië speelt in juni op het WK tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.

Trainer verlaat Willem II onder druk van fans

Erwin van de Looi is geen coach meer van de Nederlandse eersteklasser Willem II. De 46-jarige Van de Looi zou eigenlijk aan het einde van dit seizoen vertrekken, maar onder druk van de ontevreden aanhang heeft hij besloten onmiddellijk op te stappen.

"De supporters steken te veel energie in Erwin van de Looi in plaats van het steunen van de ploeg", zegt de coach, die in de zomer van 2016 begon in Tilburg. "Dit helpt het team zeker niet in de komende, beslissende fase van het seizoen. Daarom heb ik deze moeilijke en voor mij zeer teleurstellende beslissing gemaakt."

Diverse supportersgroepen hadden deze week aangedrongen op het vertrek van Van de Looi, onder wiens leiding Willem II vorig seizoen op de dertiende plek in de Eredivisie eindigde. Dit seizoen staat de ploeg van aanvallers Jordy Croux en Ismail Azzaoui na 26 speeldagen op de vijftiende plaats, met 5 punten meer dan nummer zestien FC Twente. Assistent-trainer Reinier Robbemond zit zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen koploper PSV als voorlopige T1 op de bank.