FT buitenland. Jedinak zwaait af bij 'Socceroos' - Akinfeev stopt na 111 interlands voor Rusland De voetbalredactie

01 oktober 2018

13u50 1

Jedinak zwaait af bij 'Socceroos'

Mile Jedinak (34), aanvoerder van de Australische nationale ploeg, zal niet langer in het shirt van de 'Socceroos' aantreden. De bebaarde middenvelder kondigde vandaag aan dat hij een punt zet achter zijn carrière als international. "Na lang overwegen en gesprekken met mijn naasten heb ik beslist dat het het goede moment is om te stoppen bij mijn land en me te concentreren op mijn club", stelt de Aston Villa-speler op Instagram.

Jedinak debuteerde in 2008 als international en vertegenwoordigde zijn land in 79 wedstrijden, waarvan drie op het voorbije WK. In Rusland wist hij tweemaal te scoren vanaf de strafschopstip, tegen wereldkampioen Frankrijk en Denemarken. Australië overleefde de groepsfase niet. Jedinak, die ook speelminuten kreeg op de WK's van 2010 en 2014, won in 2015 in eigen land het Aziatisch kampioenschap met de 'Socceroos'. Recent besliste ook Tim Cahill (38), goed voor 107 caps, het voor bekeken te houden bij Australië.

Akinfeev houdt het bij Rusland voor bekeken

De Russische doelman Igor Akinfeev zet een punt achter zijn interlandcarrière. De 32-jarige keeper van CSKA Moskou was op het afgelopen WK één van de uitblinkers bij het gastland. Zo stopte hij twee strafschoppen in de achtste finale tegen Spanje. Het WK eindigde voor Rusland in de kwartfinale, ook via strafschoppen, tegen Kroatië. Akinfeev stopte toen één penalty, maar dat bleek niet genoeg om de laatste vier te bereiken.

"Het was een enorme eer om aanvoerder te zijn van Rusland op 'ons' WK", zegt Akinfeev. "Daar had ik zelfs niet van durven dromen. Het gebeurde toch en was het hoogtepunt van mijn carrière. We hebben geen medaille gewonnen, maar toch was het toernooi een groot succes. Na vijftien jaar voor mijn land te hebben gespeeld, is het tijd om plaats te maken voor de jeugd en me te focussen op mijn club."

Akinfeev kwam tot 111 interlands voor Rusland en deed mee aan twee WK's en drie EK's. Sinds 2003 is hij de vaste doelman van CSKA Moskou, waarmee hij zes keer kampioen werd en in 2005 de UEFA Cup won.

Real ook zonder Ramos en Bale

Real Madrid mist dinsdag in het Champions League-duel bij CSKA Moskou niet alleen Marcelo en Isco. Ook aanvoerder Sergio Ramos en Gareth Bale moeten passen. Ramos en Bale hielden blessures over aan de stadsderby zaterdag tegen Atletico (0-0). De Spaanse verdediger liep een snee boven zijn wenkbrauw op, de Welshman moest in de rust worden gewisseld vanwege spierklachten. Real raakte vorige week al Marcelo en Isco kwijt. De Braziliaanse linksback liep een kuitblessure op in het competitieduel tegen Sevilla. Isco moest een operatie ondergaan vanwege een blindedarmontsteking.

Trainer Julen Lopetegui heeft twintig spelers meegenomen naar de Russische hoofdstad Moskou, onder wie de jonge verdediger Sergio Reguilon en de Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior. Real begon de groepsfase met winst tegen AS Roma (3-0), CSKA speelde 2-2 gelijk bij Viktoria Plzen.