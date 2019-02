FT buitenland. Januzaj houdt met Sociedad punten thuis tegen Bilbao LPB

02 februari 2019

Rode Duivel Adnan Januzaj heeft met Real Sociedad in de Primera Division met 2-1 gewonnen van Athletic Bilbao. Mikel Oyarzabal bracht de thuisploeg na 16 minuten op voorsprong. Willian Jose verdubbelde de score op slag van rust. De tegentreffer van Raul Garcia kwam te laat voor Bilbao. Januzaj startte bij Sociedad in de basis. De winger mocht in de 84ste minuut gaan rusten. Dankzij de zege wordt Sociedad voorlopig zevende met 30 punten.