FT buitenland. Januzaj houdt met Sociedad punten thuis tegen Bilbao - Luyindama speelt gelijk met Galatasaray LPB

02 februari 2019

20u22 0

Januzaj wint met Sociedad

Rode Duivel Adnan Januzaj heeft met Real Sociedad in de Primera Division met 2-1 gewonnen van Athletic Bilbao. Mikel Oyarzabal bracht de thuisploeg na 16 minuten op voorsprong. Willian Jose verdubbelde de score op slag van rust. De tegentreffer van Raul Garcia kwam te laat voor Bilbao. Januzaj startte bij Sociedad in de basis. De winger mocht in de 84ste minuut gaan rusten. Dankzij de zege wordt Sociedad voorlopig zevende met 30 punten.

Luyindama speelt gelijk met Galatasaray

Christian Luyindama, die op de slotdag van de wintermercato de overstap maakte van Standard naar Galatasaray, stond vandaag meteen in de basis bij de Turkse topclub, op verplaatsing bij Alanyaspor. ‘Gala’ speelde 1-1 gelijk en liet zo de kans liggen om dichter bij leider Basaksehir te komen. Feghouli wiste na rust voor de bezoekers de openingstreffer van Djalma uit. Henry Onyekuru (ex-Eupen en Anderlecht) speelde de hele wedstrijd, Ryan Donk (ex-Club) bleef op de bank. Bij de thuisploeg was er een basisplaats weggelegd voor Fabrice N’Sakala (ex-Anderlecht). Galatasaray blijft in de tussenstand tweede, op vijf punten van Basaksehir. De leider speelt zondag nog op bezoek bij rode lantaarn Akhisarspor.