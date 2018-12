FT buitenland. Janevski gaat in Egypte aan de slag - Drama bij Stuttgart: vader van aanvoerder Gentner overlijdt in stadion - Tottenham even zonder Dier De voetbalredactie

Tottenham gaat eindejaarsperiode in zonder Eric Dier

Tottenham Hotspur zal tijdens de drukke eindejaarsperiode in de Premier League geen beroep kunnen doen op middenvelder Eric Dier. De Engelse international heeft een blindedarmoperatie ondergaan en zal tot na Nieuwjaar buiten strijd zijn, zo maakte de Londense topclub vandaag bekend.

Dier zat dinsdag nog op de bank in het duel tegen FC Barcelona. De Spurs bereikten dankzij een gelijkspel in Spanje de achtste finales van de Champions League. Niet veel later meldde hij zich met acute pijn in de buikstreek bij de medische staf, die een blindedarmontsteking vaststelde.

📰 @ericdier has undergone surgery to remove his appendix.



He will now undergo a period of recovery before commencing rehabilitation and it is expected he will return to training with the squad in January. Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Janevski naar Egypte

Cedomir Janevski (57) gaat in Egypte aan de slag. De Macedoniër die al een handvol Belgische clubs onder zijn hoede nam, tekende een contract bij Ismaily SC, de vicekampioen. Janevski was voordien in eigen land aan de slag bij Vardar Skopje, waar hij een historische kwalificatie voor de Europa League afdwong. Zijn laatste Belgische werkgever was Waasland-Beveren, maar hij kreeg wegens tegenvallende resultaten aan het einde van het seizoen 2016/2017 geen contractverlenging.

Veel succes bij @ismailyofficial de vicekampioen van Egypte 🇪🇬⚽️ pic.twitter.com/63NYoZ8mM5 Aleksandar Janevski(@ aleksjanevski) link

Vader aanvoerder Gentner sterft in stadion

Het was een zwarte middag voor VfB Stuttgart-aanvoerder Christian Gentner. Zijn ploeg won thuis van Hertha BSC (2-1), maar dat bleek na afloop slechts bijzaak. De vader van Gentner zakte na het duel in het stadion in elkaar en overleed, zo maakte de club bekend.

Gentner gaf direct na het duel enkele interviews aan de aanwezige pers. Toen hij in de kleedkamer op de hoogte werd gebracht van de situatie van zijn vader, stormde hij weg richting de skybox waar Herbert Gentner de wedstrijd van zijn zoon bekeek.

Stuttgart heeft de clubwebsite aangepast op het trieste bericht. De club geeft aan in diepe rouw te zijn vanwege het overleden van Herbert Gentner en wenst de familie sterkte toe. Na afloop wilden de spelers van VfB Stuttgart niet meer over de wedstrijd praten.

Gentner is het boegbeeld van de club. De middenvelder komt uit de eigen jeugd en maakte al deel uit van de selectie van VfB Stuttgart die in 2007 landskampioen werd. Gentner vertrok vervolgens naar VfL Wolfsburg, waarmee hij in 2009 ook de titel veroverde. In 2010 keerde hij terug naar Stuttgart om er nooit meer te vertrekken. Ook na de degradatie in 2016 bleef de vijfvoudig Duits international de club trouw. Met succes, want Stuttgart promoveerde een jaar later weer naar de de hoogste klasse.