FT buitenland. Jan Vertonghen viert na bijna twee maanden terugkeer bij Tottenham

22 november 2018

Jan Vertonghen heeft vandaag de groepstrainingen hervat bij Tottenham. Dat maakten de Spurs bekend op hun website. De 31-jarige Rode Duivel stond een kleine twee maanden aan de kant met een hamstringblessure. Mousa Dembélé (enkel) werkt intussen verder aan zijn terugkeer in het gespecialiseerde revalidatiecentrum Aspetar in Qatar. Vertonghen viel op 29 september geblesseerd uit tijdens de uitwedstrijd bij Huddersfield (0-2). De verdediger miste zo vier interlands met de Rode Duivels, drie in de Nations League (2x Zwitserland en IJsland) en één vriendschappelijk (Nederland). Voor Tottenham miste hij negen wedstrijden.

Tottenham gaf verder ook updates over verdedigers Davinson Sanchez, Danny Rose en Kieran Trippier. Sanchez kampt met een verrekking in de hamstrings en mist zeker de derby van zaterdag tegen Chelsea. De Spurs hopen hem voor het einde van het jaar te kunnen recupereren. Rose en Trippier kampen beiden met liesblessures. Rose staat dichtbij het hervatten van de groepstrainingen, Trippier hoopt dat aan het einde van de maand te kunnen doen.

Tottenham staat na twaalf speeldagen op de vierde plaats in de Premier League. Het telt 27 punten, vijf minder dan leider Manchester City. Zaterdag ontvangen de Spurs op Wembley Chelsea, dat als derde één puntje meer heeft.

Sevilla gaat André Silva definitief inlijven

Sevilla gaat André Silva definitief overnemen van AC Milan. Dat beloofde technisch directeur Joaquín Caparrós vandaag aan verschillende Spaanse media. Sevilla huurt de 23-jarige aanvaller uit Portugal dit seizoen nog van AC Milan. De huidige nummer twee van de Spaanse competitie heeft vast laten leggen dat het Silva aan het einde van het seizoen voor 38 miljoen euro mag kopen. “Ik kan onze fans geruststellen”, meldde Caparrós. “We gaan hem zeker een meerjarig contract geven.”