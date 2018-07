FT buitenland. James Rodriguez moet diep in buidel tasten - Barry verliest broer in verkeersongeval - Juventus, nog zonder Ronaldo, klopt Bayern De voetbalredactie

26 juli 2018

15u21 0 Buitenlands Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

James Rodriguez krijgt van Spaanse fiscus boete van 11,65 miljoen euro

James Rodriguez is veroordeeld tot het betalen van een fiscale boete van 11,65 miljoen euro. Toen hij nog voor Real Madrid voetbalde, knoeide de Colombiaanse stervoetballer met portretrechten.

James verhuisde in de zomer van 2014 voor 80 miljoen euro van Monaco naar Real. In de daaropvolgende jaren pleegde hij volgens de krant El Mundo voor 6,35 miljoen euro fraude met portretrechten. Dat bedrag moet hij nu terugstorten, vermeerderd met interesten en een boete.

De 27-jarige Rodriguez, die thans voor Bayern München voetbalt, is allerminst de eerste topvoetballer die wordt veroordeeld voor belastingfraude. Onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi gingen hem voor en betaalden miljoenenboetes om hun zaak te schikken.

Gareth Barry verliest broer in verkeersongeval

Voormalig Engels international Gareth Barry is in rouw. De 37-jarige middenvelder van West Bromwich Albion, waar hij ploegmaat is van Nacer Chadli, verloor vorige week zijn twee jaar oudere broer Marc in een verkeersongeval.

Op de website van de Baggies laat de club, die afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde, weten dat Barry na het tragische incident vorige donderdag enkele dagen afwezig bleef op training. Deze week sloot de middenvelder weer aan bij de groep.

"Dit is verschrikkelijk nieuws voor Gareth en zijn familie. Iedereen binnen de club biedt zijn medeleven aan", zegt coach Darren Moore. "Gareth weet dat hij op onze volledige steun kan rekenen om deze tragische gebeurtenis te helpen verwerken."

West Brom meldt daarnaast dat de politie nog getuigen zoekt van het ongeval op donderdag 19 juli. Gareth Barry begon zijn carrière bij Aston Villa en speelde ook nog voor Manchester City en Everton. Hij droeg 53 keer het shirt van de nationale ploeg.

Nieuwe bondscoach voor Japan

Hajime Moriyasu gaat de Japanse voetbalploeg coachen. De oud-international is nu nog trainer van de olympische selectie. Moriyasu is de opvolger van Akira Nishino, die opstapte na de uitschakeling van Japan in de achtste finales van het WK tegen België. Nishino nam het zichzelf kwalijk dat zijn ploeg een voorsprong van 2-0 verspeelde (2-3) en zei dat hij te veel risico's had genomen in het laatste deel van die wedstrijd.

De 49-jarige Moriyasu speelde in de jaren negentig 35 interlands voor Japan. Als coach hielp hij de club Sanfrecce Hiroshima tussen 2012 en 2015 aan drie landstitels in de J-League. Moriyasu zit tijdens het toernooi om het Aziatisch kampioenschap, in 2019, voor het eerst tijdens een einderonde op de bank. Japan speelt dan tegen Oezbekistan, Oman en Turkmenistan.

Het is niet duidelijk of Moriyasu ook de olympische ploeg, die in voorbereiding is op de Spelen van 2020 in Tokio, blijft begeleiden.

Juventus met 2-0 voorbij Bayern

Bayern München heeft zijn eerste oefenwedstrijd op trainingskamp in de Verenigde Staten verloren. De Duitse kampioen moest in Philadelphia met 2-0 zijn meerdere erkennen in Juventus. Andrea Favilli maakte voor rust beide doelpunten voor Juventus, waar nieuweling Cristiano Ronaldo nog ontbrak. Bayern is naar de VS afgereisd zonder de spelers die deze zomer meededen aan het WK in Rusland. De 'Rekordmeister' speelt zaterdag in Miami zijn tweede oefenduel tegen het Manchester City van ex-Bayern-coach Pep Guardiola.

Borussia Dortmund sloot zijn trainingskamp in de VS af met een 2-2-gelijkspel tegen Benfica. De Portugezen, met Mile Svilar in doel, namen de aansluitende strafschoppen beter (3-4). Dortmund had zijn twee eerdere duels tijdens de oefentrip, tegen Manchester City en Liverpool, wel gewonnen.

Jason Denayer onderuit met City

Jason Denayer verloor met Manchester City van Liverpool. Leroy Sané bracht de 'Citizens' in East Rutherford na 57 minuten 1-0 voor, maar Liverpool kwam zes minuten later langszij via Mohamed Salah. In de slotfase besliste Sadio Mané de partij vanop de stip in het voordeel van de 'Reds'. Denayer kreeg van Pep Guardiola een basisplaats achterin. Hij werd aan de rust gewisseld voor Cladio Gomes. Kompany en De Bruyne genieten net als Mignolet nog van vakantie na het WK.

Tottenham, ook zonder zijn Rode Duivels, was in San Diego een maat te groot voor AS Roma: 4-1. De Italianen kwam wel vroeg op voorsprong via Patrik Schick, maar de Spurs boekten toch een vlotte zege dankzij treffers van Fernando Llorente en Lucas Moura, die elk twee keer scoorden.

In het duel tussen Manchester United en AC Milan in Carson stond het na de reguliere speeltijd 1-1. Alexis Sanchez bracht de ploeg van José Mourinho op voorsprong, maar Suso maakte snel gelijk. De strafschoppen werden een thriller waarin ManU uiteindelijk met 9-8 won. De Braziliaanse Belg Andreas Pereira speelde de volledige wedstrijd op het middenveld van de Red Devils, die het nog zonder Fellaini en Lukaku doen.