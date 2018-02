FT buitenland: Izquierdo opnieuw trefzeker - Lukebakio debuteert in Premier League Redactie

10 februari 2018

18u30

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Debuterende Lukebakio kan Watford niet behoeden voor nederlaag

Watford is op de 27e speeldag in de Premier League met 2-0 onderuit gegaan op het veld van West Ham United. Bij de "Hornets" maakte Dodi Lukebakio, die tijdens de wintermercato overkwam van Charleroi, zijn debuut.

Rode Duivel Christian Kabasele ontbrak bij Watford met een dijblessure, maar met Lukebakio stond er wel een andere Belg op het veld. De belofte-international werd een kwartier voor tijd bij een 1-0 stand voor de leeuwen gegooid. Drie minuten na zijn invalbeurt verdubbelde Marco Arnautovic de score. Chicharito (38.) nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening.

Crystal Palace ging met 3-1 onderuit bij Everton. Gylfi Sigurdsson (46.), Omar Niasse (51.) en Tom Davies (75.) stonden voor de "Toffees" aan het kanon. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde oude bekende Luka Milivojevic (83.), ex-Anderlecht, vanop de penaltystip de eerredder voor de bezoekers. De strafschop kwam er nadat de omhaal van Rode Duivel Christian Benteke, die de partij volmaakte, met de arm uit de winkelhaak werd gehouden.

Izquierdo trefzeker bij Brighton

Stoke City kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. De bezoekers kwamen op voorsprong via José Izquierdo (32.). De ex-aanvaller van Club Brugge zette zelf een dubbele één-twee op en rondde knap af. Xherdan Shaqiri (68.) scoorde de gelijkmaker. In de blessuretijd kreeg Stoke City nog een strafschop, maar Charlie Adam raakte niet voorbij ex Club Brugge-doelman Matt Ryan.

Swansea City won met het kleinste verschil van Burnley, dat het zonder de geblesseerde Steven Defour moet stellen. Ki Sung-Yong (81.) maakte het enige doelpunt.

Jose Izquierdo scores! brilliant finish by the Brighton man giving Brighton the lead against Stoke City. Very well worked goal this. #STKBHA #Brighton #BHAFC pic.twitter.com/tea9QJjckc Football Gifs(@ FootieUTgifs) link

Ezekiel voorgesteld bij Las Palmas

De Nigeriaanse aanvaller Imoh Ezekiel is deze middag voorgesteld bij zijn nieuwe club Las Palmas. De voormalige spits van Anderlecht en Standard tekende een contract tot medio 2019 bij de Spaanse eersteklasser.

"Ik ben heel blij dat ik bij deze club getekend heb. Het was een uitgelezen kans om in La Liga te spelen. Voor mij is dat de sterkste competitie ter wereld met de beste voetballers", verklaarde de 24-jarige Ezekiel, die zijn contract bij het Turkse Konyaspor liet ontbinden. "Ik had moeite om me aan te passen aan het Turkse voetbal en mijn familie was er niet meer gelukkig."

Las Palmas staat na de draw van gisteren op het veld van Bilbao op de achttiende stek in de Primera Division, dat is net onder de degradatiestreep. Ezekiel scoorde 36 doelpunten in de Jupiler Pro League. Vooral bij Standard maakte de Nigeriaanse pocketspits furore.