FT buitenland. Iseka pakt rood - Franse burenstrijd ontaardt helemaal

30 september 2018

22u15

Toulouse pakt punt in Rennes ondanks vroege uitsluiting Iseka

Toulouse heeft op de achtste speeldag in de Franse Ligue 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Rennes. Ondanks de uitsluiting van belofte-international Aaron Leya Iseka net voor rust, keerden de Zuid-Fransen met een punt terug uit Bretagne.

Met de rust in zich kon Leya Iseka zich doorzetten op de linkerflank. De jongere broer van Rode Duivel Michy Batshuayi loste verdediger Da Silva, maar die gleed na licht contact op zijn buik. Scheidsrechter Leonard zag er een gele kaart voor Leya Iseka in. De belofteninternational, die zonder tussenkomst van de ref alleen op doel afkon, was het daar niet mee eens en schreeuwde wat naar de scheidsrechter. Leonard pikte dat niet en toonde de Belgische aanvaller prompt een rode kaart.

Ook in de tweede helft eiste de ref een hoofdrol op. In de 70ste minuut kreeg Rennes een penalty, omdat Leonard een fout van Todibo had gezien. De verdediger van Toulouse raakte echter de bal. Niang (70.) maalde er niet om en zette de strafschop om. In de slotminuten haalde Todibo (88.) wel nog zijn gram. Met een rake kopbal sleepte hij nog een punt in de wacht. Toulouse is nu zevende, Rennes zestiende.

Nog vandaag veroverde Montpellier in de derby de La Mosson de scalp van Nîmes. De thuisploeg haalde het met 3-0 tegen de ploeg van Baptiste Guillaume, die 72 minuten meespeelde. Het was al 25 jaar geleden dat de rivalen elkaar ontmoetten in de Ligue 1.

Dat de burenstrijd nog steeds de gemoederen verhit, was zonneklaar. De partij in Montpellier moest tot twee keer stilgelegd worden. Na het openingsdoelpunt begaf een traliehek het onder het gejuich van de thuisupporters. De fans tuimelden van de tribunes naar beneden op de grasmat. Twee Montpellier-fans raakten daarbij lichtgewond. Op het einde van de partij lag de partij opnieuw stil. Na het derde doelpunt bestormden supporters van Montpellier het veld. De veiligheidsdiensten moesten ingrijpen en zowel voorzitter Laurent Nicollin als enkele spelers riepen op tot kalmte. Na een onderbreking van bijna een halfuur kon de match tot afgespeeld worden.

🏟 Barrière qui cède à Amiens, grille qui s’ouvre à la Mosson à Montpellier... Un jour il va quand même y arriver un vrai drame à la Furiani.

Les stades de l’Euro 2016 cachent la forêt: de nombreux stades sont vétustes et/ou dangereux en France❗️ #MHSCNOpic.twitter.com/MOkAj9WAxJ Florian Zobenbiehler(@ FloZobenbiehler) link

Castagne en Atalanta kunnen ook tegen Fiorentina de rug niet rechten

Atalanta heeft op de zevende speeldag in de Italiaanse Serie A niet kunnen winnen op het veld van Fiorentina. Met Timothy Castagne in de basis ging Atalanta met 2-0 onderuit bij Fiorentina. Mirallas viel bij de thuisploeg na 54 minuten in. Veretout (63.) en Biraghi (90.+4) namen de doelpunten voor hun rekening. Rode Duivel Castagne speelde 77 minuten mee bij Atalanta, dat al sinds de openingsspeeldag niet meer kon winnen. Vorig seizoen eindigde Atalanta nog op de zevende plaats, nu staat de club uit Bergamo pas op de zestiende stek met 6 punten. Fiorentina is derde.

In de Nederlandse Eredivisie nam Dario Van Den Buijs bij Heracles met 2-1 de maat van Emmen. De Belgische verdediger maakte de partij vol en staat na zeven speeldagen op gelijke hoogte met Ajax op plek twee. Jordy Croux stond bij Willem II in de basis, maar slaagde er niet in een glansrol te vertolken op het veld van De Graafschap. Na een vroege rode kaart voor Akkaynak moest Croux bij de rust in de kleedkamers blijven. Willem II beëindigde de partij met negen en verloor met 2-1. De Tilburgers bezetten de negende plaats in de stand.

Cyriel Dessers moest bij Utrecht vrede nemen met een invalbeurt. De aanvaller kreeg tien minuten, maar kon op bezoek bij Groningen niets meer veranderen aan de 1-1 stand. Utrecht raakt zo niet weg van de zestiende plaats.

Nainggolan wint van ex-club en sluipt met Inter subtop binnen

Internazionale heeft op de 7de speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Cagliari. Na een mindere seizoensstart vinden Radja Nainggolan en co toenadering bij de top van het klassement.

Lautaro Martinez (12.) en Matteo Politano (89.) zorgden er voor dat de 3 punten in Milaan bleven. In de stand klimt Inter (13 punten) over Lazio Roma naar de 4de plek. Cagliari (6 punten) staat op de 16de plaats. Met Cagliari ontmoette Nainggolan zijn ex-club. De voormalig Rode Duivel speelde de wedstrijd uit voor Inter.

Deense voetbalbond en internationals leggen ruzie bij

Het slepende arbeidsconflict tussen de Deense internationals en de voetbalbond DBU is definitief bijgelegd. De bond heeft een nieuwe zesjarige collectieve arbeidsovereenkomst met de spelers.

De onderhandelingen over het akkoord duurden lang en de onenigheid liep hoog op. Het leidde er begin deze maand toe dat de vaste internationals zich uit protest niet beschikbaar stelden voor een oefenduel met Slowakije. De Deense bond stelde uit wanhoop een team met zaalvoetballers en amateurs op.

Kort daarna kwamen de topspelers al tot een tijdelijk akkoord, waardoor een volwaardig Denemarken op 9 september aantrad in de Nations League tegen Wales en won met 2-0. Christian Eriksen maakte beide doelpunten.

"In de overeenkomst zijn alle voorwaarden voor de internationals keurig geregeld. We kunnen onze aandacht de komende jaren weer helemaal op het voetballen voor Denemarken richten en nergens anders op", verklaarde aanvoerder Simon Kjaer.

Dortmund trekt scheve situatie recht tegen Leverkusen

In de Bundesliga wisten Axel Witsel en co tegen Bayer Leverkusen een 2-0 achterstand om te buigen naar winst. Dortmund kwam op achterstand via Mitchell Weiser (9.) en Jonathan Tah (39.). De aansluitingstreffer kwam er in de 65e minuut dankzij Jacob-Bruun Larsen, de gelijkmaker via Marco Reus (69.). Vervolgens ontbond Paco Alcacer (86. en 90. +4) zijn duivels en pakte hij eigenhandig de drie punten mee naar Dortmund.

Dortmund profiteert in de stand van het puntenverlies van Bayern München (13 punten) en is alleen leider met 14 punten. Leverkusen is 12e met 6 punten.

Thorgan Hazard scoort bij Casteels, maar moet punten delen

Op de 6de speeldag van de Duitse Bundesliga heeft Borussia Mönchengladbach 2-2 gelijkgespeeld op het veld van Wolfsburg en doelman Koen Casteels. Thorgan Hazard scoorde voor de bezoekers, maar kon door de gelijkmaker van Wout Weghorst de drie punten niet mee naar huis nemen.

Koen Casteels mocht zich al na zeven minuten omdraaien toen Alassane Plea zijn plaatsballetje in de kruising draaide. Wolfsburg kwam vijf minuten later met het antwoord via Renato Steffen (12.). Na de pauze bekroonde Thorgan Hazard (48.) de knappe actie van zijn ploegmaat Patrick Herrmann met een doelpunt. De Rode Duivel scoorde al vijf keer dit seizoen, waarvan twee maal in de Bundesliga. De Nederlander Wout Weghorst redde in de 59e minuut nog een puntje voor Wolfsburg. Ismail Azzaoui, langdurig geblesseerd aan de knie, kwam niet in actie voor Wolfsburg.

In de stand neemt Borussia Mönchengladbach (11 punten) de 5e plek in. Hazard en co naderen leider Bayern München tot op 2 punten. Wolfsburg is 7e met 9 punten.

Jonge Duivel Dodi Lukebakio kreeg met Fortuna Düsseldorf op het veld van FC Nürnberg een droge 3-0 te verwerken. De doelpuntenmakers van dienst waren Hanno Behrens (penalty in de 28e minuut), Mikael Ishak (64.) en Federico Palacios-Martinez (78.). Lukebakio stond 68 minuten op het veld. Een geblesseerde Benito Raman keek vanuit de tribune toe hoe zijn club de mist inging. Met 5 punten uit 6 wedstrijden staat Düsseldorf op de 14e plaats.

Vicekampioen Schalke boekt eerste zege van het seizoen

Schalke 04 heeft na vijf competitienederlagen op rij eindelijk haar eerste zege van het seizoen geboekt. De regerend vicekampioen uit Gelsenkirchen won in eigen huis met 1-0 van FSV Mainz 05.

Schalke eindigde vorig seizoen als tweede in de Bundesliga en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsronde van de Champions League. Dit seizoen kent de ploeg van coach Domenico Tedesco echter een valse start. Tegen Mainz maakte Alessandro Schöpf in de elfde minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Schalke klimt door de overwinning voorlopig naar de voorlaatste plaats, over Hannover. Mainz is achtste met acht punten.

AS Roma klopt Lazio in stadsderby

AS Roma heeft op de zevende speeldag in de Serie A de stadsderby tegen Lazio gewonnen. In het Stadio Olimpico won de thuisploeg met 3-1 van haar rivaal. Pellegrini, net voor rust ingevallen voor de geblesseerde Pastore, zette Roma in de 45ste minuut op 1-0. Lazio kwam op gelijke hoogte door een schot van Immobile. Uit een vrije trap zorgde Kolarov voor een nieuwe voorsprong voor Roma. Fazio besliste het duel in de 86ste minuut met de 3-1. Bij Lazio bleef reservedoelman Silvio Proto de hele wedstrijd op de bank. Jordan Lukaku kampt nog steeds met een knieblessure. In de stand telt Lazio als vierde twaalf punten, één puntje meer dan AS Roma.

GOAL | Kolarov zet Roma met een mooie vrije trap meteen weer op voorsprong! 😍



2️⃣-1️⃣#RomaLazio pic.twitter.com/SFX12uRG75 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link