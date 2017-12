FT buitenland: Invaller Mertens levert beslissende assist tegen Udinese - City heeft strafschoppen nodig bij Leicester De voetbalredactie

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

City heeft strafschoppen nodig tegen Leicester

Manchester City, zonder Kevin De Bruyne, en Arsenal hebben zich geplaatst voor de halve finales van de League Cup. In de kwartfinales wonnen de Gunners de stadsderby tegen West Ham United met 1-0. The Citizens hadden strafschoppen nodig tegen Leicester City, nadat het na de reguliere speeltijd en de verlengingen 1-1 was gebleven.

Danny Welbeck (42.) buffelde op slag van rust het enige doelpunt van de kansarme Londense derby binnen. Nadien hield het experimentele elftal van coach Arsène Wenger, die sterkhouders Mesut Özil, Alexis Sanchez, Alexandere Lacazette en Petr Cech niet eens op het wedstrijdblad zette, makkelijk stand en had na een roekeloze overtreding van West Ham-doelman Joe Hart nog een strafschop moeten krijgen.

Pep Guardiola gaf bij Manchester City kansen aan youngsters Oleksandr Zinchenko (21), Phil Foden (17), Oluwatosin Adarabioyo (20) en Brahim Diaz (18) om zich te tonen. Ook ouderdomsdekens Claudio Bravo (34) en Yaya Touré (34) kwamen aan de aftrap. Het B-elftal van The Citizens, zonder onder meer Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Sergio Aguëro en David Silva, domineerde de eerste helft. Bernardo Silva (26.) zette de kroon op het werk en leek het ticket voor de halve finales al vroeg veilig te stellen. In het slotkwartier dreigde Leicester City en daarvoor werden The Foxes diep in de blessuretijd beloond. Leicester kreeg een lichte strafschop, Jamie Vardy (90.+7) dwong verlengingen af. Daarin werd niet meer gescoord, waardoor beide teams zich moesten opmaken voor een strafschoppenreeks. City bleef foutloos, uitgerekend de sterren van Leicester lieten het liggen. Vardy trapte zijn elfmeter naast, Claudio Bravo stopte de penalty van Riyad Mahrez. Net zoals in de achtste finales, toen tegen tweedeklasser Wolverhampton, ontsnappen de troepen van Guardiola aan de uitschakeling.

Morgenavond neemt Chelsea het in eigen huis op tegen Bournemouth. Antonio Conte, de coach van The Blues, rekent alvast op Michy Batshuayi om de poorten naar de halve finales open te beuken. Ook Charly Musonda Junior zal wellicht in actie komen, Eden Hazard krijgt hoogstwaarschijnlijk rust. Romelu Lukaku zakt met bekerhouder Manchester United af naar Bristol City. De loting voor de halve finales vindt meteen na beide confrontaties plaats.

AFP

Ook Dimata en Origi bekeren verder

Ook Wolfsburg plaatste zich in Duitsland voor de kwartfinales van de DFB Pokal, al had het daar wel verlengingen tegen tweedeklasser Nürnberg voor nodig. Op slag van rust liet Landry Dimata, die 103 minuten meespeelde, de beste mogelijkheid van de eerste helft onbenut. Na de pauze kwam Nürnberg enkele keren dicht bij de openingstreffer. Marcel Tisserand bracht eerst redding op de lijn. Doelman Max Grün, die in extremis de geblesseerde Koen Casteels moest vervangen, pakte op het uur uit met een knappe parade. Wolfsburg antwoordde via Mario Gomez, die bijna profiteerde van een misverstandje achterin. Zijn knal strandde op de paal. De Duitse spits werd een kwartier voor het einde van de tweede helft gewisseld voor Divock Origi. Vijf minuten na zijn invalbeurt schoot de Rode Duivel meteen tegen de paal. Scoren lukte evenwel niet, waardoor verlengingen soelaas moesten brengen. Daarin trok Wolfsburg, dankzij Felix Uduokhai (96.) en Daniel Didavi (118.), het laken naar zich toe. Het felbevochten bekerduel eindigde op 0-2.

Cruciale assist Mertens in Coppa Italia

Napoli heeft zich vanavond geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia ten koste van Udinese (1-0). Lorenzo Insigne en Dries Mertens werden vlak voor het uur tussen de lijnen gebracht en zorgden samen voor het enige doelpunt van de partij.

Twintig minuten voor tijd zette Mertens, die zelf al anderhalve maand droog staat, zijn spitsbroeder Insigne op weg naar de 1-0. De Rode Duivel kon een kwartier voor tijd de voorsprong verdubbelen, maar stuitte op doelman Scuffet. Een defensief Udinese kwam zelden in het stuk voor.

Photo News

Scorende Azzaoui door met Willem II

In de achtste finales van de KNVB-beker kwamen dinsdagavond enkele Belgen in actie. Ismail Azzaoui plaatste zich met Willem II voor de kwartfinales na een ruime zege tegen tweedeklasser RKC Waalwijk. Azzaoui (40.) legde de 3-0 eindstand vast en werd in de 65e minuut gewisseld voor landgenoot Jordy Croux. Bij RKC Waalwijk stonden Gigle Ndefe en Dylan Seys, die al na 20 minuten naar de kant moest met een blessure, in de basis. Ook tweedeklasser Cambuur verzekerde zich van een plaatsje bij de laatste acht. Met Marvin Peersman en Mathias Schils schakelden de Leeuwarden in eigen stadion amateurclub GVVV uit (3-0). Vorige jaar bereikte Cambuur de halve finales, waarin het pas na strafschoppen zijn meerdere moest erkennen in AZ.

ANP Pro Shots

Blessuregevoelige Rossi tekent bij Genoa

De Italiaanse eersteklasser Genoa heeft spits Giuseppe Rossi gecontracteerd. De Italiaan, die al zijn hele carrière geteisterd wordt door zware blessures, was transfervrij sinds afgelopen zomer. Rossi kan morgen al in actie komen voor de Genuezen in de bekerwedstrijd tegen kampioen Juventus.

De transfer van de 30-jarige aanvaller hing al een tijdje in de lucht, maar werd pas vandaag officieel. De in de Verenigde Staten geboren Rossi kreeg zijn opleiding bij Parma en Manchester United, alvorens bij de Mancunians te debuteren op het hoogste niveau. Nadien volgden in sneltempo passages bij Newcastle United, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante en Celta de Vigo.

Bij de Galiciërs liep Rossi afgelopen voorjaar zijn vijfde zware knieblessure op. Nadien werd zijn contract bij Fiorentina, dat hem verhuurde aan Celta de Vigo niet verlengd. Genoa is aan een teleurstellende campagne bezig in de Serie A. Het team van onze landgenoot Stéphane Omeonga staat pas zeventiende in de Serie A, met evenveel punten als nummer 18 SPAL, dat op een degradatieplek kampeert.

AP

Atlético klaagt bij FIFA na mogelijk contact tussen Griezmann en Barça

Atlético Madrid heeft een formele klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA nadat FC Barcelona contact heeft opgenomen met Antoine Griezmann. Een directeur van Barcelona, Guillermo Amor, gaf afgelopen weekend bij het Spaanse TV-station Movistar aan dat "er mogelijk contact is geweest met Griezmann. Het zou ook kunnen dat er al wat vooruitgang is geboekt", aldus Amor. Daarop berichtte de Spaanse krant El Mundo Deportivo dat Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu contact had gezocht met de zaakwaarnemers van Griezmann.

Contact met spelers buiten het medeweten van de club om is verboden, dus heeft Atlético nu een klacht ingediend bij de FIFA. "We hebben een klacht ingediend omdat Barcelona herhaaldelijk contact blijft zoeken met onze speler en zijn mensen", bevestigde een woordvoerder van Atlético Madrid. "Griezmann staat nog lang bij ons onder contract. We kunnen dit niet toestaan. Dit kan ook invloed hebben op de competitie waar Barcelona nu koploper is en wij tweede staan."

Griezmann staat nog tot de zomer van 2022 bij Atlético onder contract. Barcelona wilde niet reageren op de aantijgingen van Atlético. De FIFA wilde alleen kwijt de klacht te hebben ontvangen.

Photo News

Watford en Kabasele moeten kapitein Troy Deeney missen tijdens eindejaarsperiode

Premier League-club Watford kan de komende vier wedstrijden niet rekenen op haar kapitein Troy Deeney. De Engelse voetbalbond (FA) bleef dinsdag in beroep bij de vier speeldagen schorsing, die het hem maandag had opgelegd na zijn zware tackle van zaterdag op de benen van Huddersfield-aanvaller Collin Quaner.

De 29-jarige Deeney, die meteen rood kreeg, mist door de schorsing de competitiewedstrijden tegen Brighton (uit, 23 december), Leicester City (thuis, 26 december), Swansea City (thuis, 30 december) en koplopers Manchester City (uit, 2 januari).

Het team van Christian Kabasele is na een uitstekende start stilaan aan het wegzakken uit de bovenste helft van de Premier League. De Hornets staan tiende, met 22 punten, maar verloren zeven van hun laatste tien competitieduels.

Action Images via Reuters

FA schorst Manuel Lanzini na schwalbe

De Engelse voetbalbond (FA) heeft de Argentijn Manuel Lanzini een schorsing van twee speeldagen opgelegd voor "het misleiden van de scheidsrechter" in de partij van vorige zaterdag bij Stoke City (0-3). De middenvelder is, na Everton-spits, Oumar Niasse de tweede speler die bestraft wordt door de dit seizoen opgerichte schwalbecommissie.

De 24-jarige Lanzini liet zich zaterdag, tijdens de Premier League-wedstrijd bij Stoke City, na 18 minuten vallen in de zestien na een tackle van de Nederlandse verdediger Erik Pieters. Scheidsrechter Graham Scott kende West Ham een penalty toe voor de tuimelperte, maar achteraf bleek dat Lanzini niet geraakt werd. Uit die strafschop scoorde kapitein Mark Noble de 0-1 voor West Ham.

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, was eind november de eerste speler in de Premier League die te maken kreeg met de schwalbecommissie. Niasse liet zich vallen in het duel van de Toffees bij Crystal Palace, hetgeen eveneens een strafschop opleverde. Hij werd voor twee duels geschorst. In oktober was Shaun Miller, aanvaller van vierdeklasser Carlisle United, de eerste speler in Engeland die gestraft werd door het panel.

West Ham en Lanzini ontkenden de aanklacht en gingen in beroep, maar dat werd afgewezen door de onafhankelijke commissie. Lanzini mist zo de kwartfinale van de League Cup bij Arsenal en de competitiewedstrijd van zaterdag, thuis tegen Newcastle.

REUTERS

Sloveense en Kroatische politie rolt illegaal goknetwerk op

Politiediensten in Slovenië en Kroatië hebben een crimineel netwerk ontmanteld dat enorme winsten maakte door voetbalwedstrijden te manipuleren en illegale weddenschappen te organiseren.

Negen verdachten in Slovenië en twee in Kroatië werden in de boeien geslagen. In het kader van het onderzoek werden een rist woningen en wagens doorzocht in beide landen en tientallen computers in beslag genomen.

De beschuldigden waren ook actief in het Servische, Macedonische en Tsjechische voetbal.

De illegale weddenschappen werden vooral geplaatst via de Aziatische markt. De criminelen lieten de winsten verdwijnen via een wereldwijd financieel netwerk.

AFP

Meppende Sionvoorzitter krijgt in beroep strafvermindering

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion Christian Constantin is in beroep minder streng gestraft voor de klappen die hij in september uitdeelde aan een tv-commentator. De Zwitserse voetballiga bracht zijn schorsing terug van veertien naar negen maanden.

Constantin moet ook een fors mindere boete betalen, 30.000 Zwitserse frank (25.700 euro) in plaats van 100.000 Zwitserse frank.

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sionpreses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem "een narcist met nul procent empathie" had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond. Volgens de Zwitserse voetbalbond had Constantin "de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden" en de "waarden van het voetbal beschaamd".

In beroep luidde het oordeel van de rechtbank dat de Sionvoorzitter "niet met voorbedachtheid" had gehandeld en de omstandigheden "onverwacht en uitzonderlijk" waren.

Door de strafvermindering heeft Constantin nu nog een stadionverbod tot 13 juli.

Barthélémy Constantin, sportief directeur van Sion én zoon van, kreeg eind oktober een stadionverbod van tien wedstrijden opgelegd omdat hij in diezelfde wedstrijd tv-analist Fringer "ernstige bedreigingen" naar het hoofd had geslingerd.

FC Sion, de club van tweevoudig Rode Duivel Ilombe Mboyo, staat momenteel tiende en laatste in de Zwitserse Super League.

photo_news Christian Constantin.

EPA Christian Constantin.

Michy Batshuayi krijgt kans in League Cup

Chelsea neemt het morgen in de kwartfinales van de League Cup op tegen Bournemouth. Antonio Conte, de coach van The Blues, rekent op Michy Batshuayi om de poorten naar de halve finales open te beuken.

Met de drukke eindejaarsperiode in het Engelse voetbal voor de boeg belooft Conte te roteren. Sterkhouders als Thibaut Courtois en Eden Hazard krijgen mogelijk rust. "Maar de League Cup blijft een belangrijk doel voor ons en we hebben de ambitie om de halve finales te bereiken", vertelde de Italiaanse trainer vandaag op een persconferentie. "Ik zal tegen Bournemouth een kans geven aan spelers die het verdienen om op het veld te staan, zoals Batshuayi. Charly Musonda jr. sukkelt sinds vorige week met een liesblessure en is out."

Batshuayi speelt sinds de zomer van 2016 voor het team uit Londen, maar kon zich vooralsnog niet opwerpen als titularis. De spits vond dit seizoen in alle competities al negen keer de weg naar doel. Chelsea won de League Cup voor het laatst in 2015. Vorig seizoen ging Manchester United met de trofee aan de haal.

Action Images via Reuters

Quincy Promes speler van het jaar in Rusland

Quincy Promes is uitgeroepen tot beste voetballer van 2017 in Rusland. De aanvaller van Spartak Moskou kreeg bij een door de Russische krant Sport-Express georganiseerde stemming de meeste punten. De Nederlandse international verdiende er in totaal 184. Promes eindigde daarmee voor doelman Igor Akinfejev van CSKA Moskou (151 punten) en aanvaller Fedor Smolov van FK Krasnodar (127). De 25-jarige Promes veroverde afgelopen seizoen met Spartak Moskou de Russische titel. Met twaalf treffers en tien assists had de 25-voudige international daarin een belangrijk aandeel.

EPA Quincy Promes (links) in actie in het CL-duel tegen Liverpool.

Robben pas na Nieuwjaar weer paraat

Arjen Robben moet zijn rentree bij Bayern München uitstellen tot na de winterstop. De Nederlandse aanvaller traint weliswaar weer mee met de ploeg van trainer Jupp Heynckes, maar die wil nog geen risico nemen met Robben. Heynckes laat hem daarom buiten zijn selectie voor de bekerwedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund. "Arjen heeft goed getraind en is bijna pijnvrij", zei Heynckes over de vleugelspits die vorige maand een hamstringblessure opliep en daarna ook nog last van zijn heup kreeg. "Ik wil alleen geen risico met hem nemen. We hebben erover gesproken en Arjen gaf zelf ook aan dat het te vroeg is." Robben raakte op 22 november in het Champions League-duel tegen Anderlecht (1-2) geblesseerd.

BELGA

KNVB verlengt contract succescoach vrouwenteam

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft het contract van Sarina Wiegman, die het nationale vrouwenelftal traint, opengebroken tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Wiegman coachte de Oranje Leeuwinnen afgelopen zomer naar EK-winst in eigen land.De 48-jarige Nederlandse werd eind oktober tijdens de Best FIFA Football Awards in Londen uitgeroepen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. "Sarina heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in het succes dat afgelopen zomer is geboekt op het EK. Daarmee heeft het vrouwenvoetbal in Nederland een grote boost gekregen en daar willen wij Sarina voor belonen", meldt de KNVB. "Haar kwaliteiten zijn onomstreden, niet voor niets heeft de FIFA haar verkozen tot Beste Trainer van een Vrouwenelftal. We hadden al een overeenkomst met Sarina tot en met het WK van 2019, nu hebben wij dat met trots verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020. Met haar aan het roer zien we de toekomst van de Oranje Leeuwinnen rooskleurig tegemoet."

ANP Sarina Wiegman.

Nederlandse ref gestraft om lening

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft disciplinaire maatregelen getroffen tegen scheidsrechter Danny Makkelie. De KNVB wil niet zeggen om welke maatregelen het gaat. De 34-jarige arbiter wordt gestraft omdat hij een flinke som geld had geleend van oud-arbiter Jaap Uilenberg. Die zit in de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) en fungeert tevens als coach van Makkelie. Makkelie had het geld nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning. "Onderzoek heeft uitgewezen dat het over een risicoloze, kortlopende lening ging die binnen twee maanden is afgelost", meldt de KNVB in een korte verklaring. "De KNVB heeft integriteit hoog in het vaandel staan en heeft beiden hierop aangesproken. Richting Makkelie zijn disciplinaire maatregelen genomen."

Photo News

Ex-bondscoach 'Socceroos' aan de slag in Japan

De Australische oud-bondscoach Ange Postecoglou heeft een nieuwe baan gevonden. Enkele weken nadat hij was gestopt als bondscoach, ondertekende Postecoglou een contract bij Yokohama F. Marinos, de nummer vijf van de Japanse competitie. Postecoglou (52) had de nationale ploeg van Australië ruim vier jaar onder zijn hoede. De geboren Griek nam de 'Socceroos' in de aanloop naar het WK 2014 over van de Duitser Holger Osieck. Postecoglou zorgde voor vernieuwing en verjonging van de selectie en werd in 2015 met Australië kampioen van Azië. De kwalificatie richting het WK 2018 in Rusland verliep echter uiterst moeizaam, waardoor de positie van Postecoglou onder druk kwam te staan. De Australiërs kwalificeerden zich voor de WK-eindronde door zeges tegen Syrië en Honduras in de play-offs. Amper een week daarna stapte Postecoglou op.

AFP Ange Postecoglou.

Musonda Jr mag op uitleenbasis weg

Charly Musonda Jr (21) mag Chelsea deze winter op uitleenbasis verlaten. Aan belangstelling geen gebrek. Een terugkeer naar Spanje behoort tot de mogelijkheden. Zijn management heeft lijntjes uitliggen naar Betis, waar hij al eens een jaartje op huurbasis speelde, FC Sevilla en Inter. Of al die opties realistisch zijn, is maar de vraag. Chelsea staat erop dat hij ook ergens aan spelen toekomt. Musonda tekende begin deze maand verrassend tot 2022 bij. Eerder leek hij op een transfer aan te sturen. Morgen in de League Cup tegen Bournemouth mag hij net als Michy Batshuayi nog eens hopen op speelkansen. (KTH)

Getty Images