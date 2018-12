FT buitenland. Invaller Hazard redt Chelsea in beker - Real en Courtois rekenen af met Japanners en bereiken finale WK voor clubs Redactie

Hazard kroont zich tot matchwinnaar

Chelsea beet in de kwartfinale van de EFL Cup de tanden stuk op Bournemouth. Tot Eden Hazard zijn opwachting maakte. De Rode Duivel viel op het uur in en maakte vijf minuten voor tijd de enige treffer van de partij. Geen beauty, met een portie geluk kroonde hij zich tot matchwinnaar. Zijn tiende goal van het seizoen. Tottenham won met 0-2 van Arsenal, en samen met Manchester City en Burton Albion die zich gisteren plaatsten, is het deelnemersveld van de halve finales bekend.

JAAA | Eden Hazard breekt de ban voor Chelsea! 😍🇧🇪



Lyon stoot ondanks owngoal Jason Denayer door naar kwartfinales van Franse ligabeker

Olympique Lyon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Franse Coupe de la Ligue, het kleine broertjes van de Coupe de France. Lyon won met 2-3 bij Amiens, na een owngoal van Jason Denayer.

Dembélé (20.) bracht Lyon al vroeg op voorsprong. Toen bij Amiens Adenon al na 26 minuten zijn tweede gele kaart pakte, leek nog weinig Lyon van de kwalificatie te kunnen houden. Nadat eerst Traoé (45+2.) en vervolgens Terrier (60.) er 0-3 van maakten, scheen de partij helemaal gespeeld, maar Lyon bracht zichzelf nog onnodig in de problemen.

Jason Denayer was ingevallen bij de rust, en kopte na 70 minuten onhandig in eigen doel. In de blessuretijd werd het nog heel even spannend toen Timite (90+1.) er 2-3 van maakte, maar Lyon wist stand te houden. Het nummer drie in de competitie schakelt zo logischerwijs het nummer achttien uit.

Courtois naar finale WK voor clubs

Real Madrid heeft in het Zayed Sports City Stadion in Abu Dhabi met 1-3 van het Japanse Kashima Antlers gewonnen in de halve finale van het WK voetbal voor clubs. Rode Duivel Thibaut Courtois stond in doel bij Real Madrid, dat rechtstreeks geplaatst was voor de halve finales als winnaar van de Champions League. Nu volgt dus de finale.

Santiago Solari, de coach van Real, nam het treffen serieus en stelde zijn sterkste ploeg op. Met Courtois in doel dus. De Japanners moesten lange tijd niet onderdoen voor de sterrenploeg van de Koninklijke, maar net voor de rust kon Gareth Bale (44.) de Madrilenen na een mooi één-tweetje met Marcelo toch op voorsprong trappen.

Kort na de pauze was het opnieuw prijs voor Bale (53.). Hij kreeg de bal door slecht terugspelen bij de Japanners cadeau, kapte doelman Kwoun uit, en joeg de 0-2 tegen de netten. Nog geen twee minuten had de Welshman nodig om zijn hattrick te vervolledigen. Op aangeven van Marcelo knalde Bale (55.) de 0-3 overhoeks in doel. Met eveneens een gekruist schot verzorgde Shoma Doi (79.) de Japanse eerredder, Courtois was geklopt. De VAR moest even tussenkomen om te bekijken of er geen sprake was van buitenspel, maar het doelpunt was geldig.

Gisteren wist gastclub Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten zich al voor de finale te plaatsen. Het won na strafschoppen van het Argentijnse River Plate. De finale staat zaterdagavond (om 17u30 Belgische tijd) op het programma.

Bordeaux-Amiens gaat een dag later door dan voorzien

De competitiewedstrijd tussen Bordeaux en Amiens, voorzien voor komende zaterdag (om 21u00), wordt uitgesteld naar zondag (om 17u00). Dat maakte de Franse profliga (LFP) deze avond bekend. Het uitstel komt er op vraag van het Girondijnse stadsbestuur.

De voorbije twee weekends werden in totaal twaalf wedstrijden uitgesteld. De reden hiervoor ligt bij de momenteel kritieke veiligheidstoestand in Frankrijk, waar manifestaties van de ‘gele hesjes’ al enkele weken alle ordediensten opslorpen.

Moeder Rabiot: “Adrien zal PSG met honderd procent zekerheid verlaten”

Middenvelder Adrien Rabiot zal op het einde van het seizoen zijn aflopende contract bij PSG niet verlengen en de club verlaten. “Die beslissing is definitief”, kondigde zijn moeder en makelaar Véronique Rabiot vandaag aan op het Franse radiostation RTL. “Zijn situatie is de laatste tijd te fel achteruitgegaan.” Rabiot is onder coach Thomas Tüchel de voorbije maanden niet langer onbetwist basisspeler.

“Er is nog geen akkoord met een andere club”, vervolgde moeder Rabiot. “We hebben niet het recht met andere clubs te praten voor 1 januari en zullen dat dan ook niet doen.”

De 23-jarige Rabiot wordt al maanden in verband gebracht met een transfer naar FC Barcelona. De middenvelder is een jeugdproduct van de Parijzenaars en kwam sinds zijn debuut in augustus 2012 tot 227 officiële duels (en 24 goals) voor PSG. De zesvoudig Frans international won met PSG tot dusver vijf titels, vier bekers en vijf ligabekers.

PEC Zwolle ontslaat trainer Van ‘t Schip

PEC Zwolle heeft een dag na de bekernederlaag tegen AZ (5-0) trainer John van ‘t Schip ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de huidige nummer vijftien van de Nederlandse Eredivisie.

Van ‘t Schip was anderhalf jaar trainer van PEC Zwolle, waar hij werd aangesteld als opvolger van Ron Jans. Zijn contract liep aan het einde van dit seizoen af. Assistent-trainer Peter de Gunst zit vrijdag op de bank wanneer PEC Zwolle de eerste helft van het seizoen afsluit tegen VVV-Venlo. De leiding van de club wil in de winterstop een nieuwe coach aanstellen.

De 54-jarige Van ‘t Schip beleefde een flitsende start met PEC Zwolle, dat als nummer vier van de Eredivisie aan de winterstop van het vorige seizoen begon. Daarna werden de resultaten slechter en slechter. De leiding van PEC Zwolle wilde lang pas in de winterstop met Van ‘t Schip over zijn toekomst praten. Na de smadelijke nederlaag tegen AZ werd toch besloten om afscheid van de oud-voetballer te nemen.

Van ‘t Schip was assistent van bondscoach Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Hij trainde ook de jeugd van Ajax en werkte eveneens als assistent-trainer bij het eerste elftal van de club uit Amsterdam. Van ‘t Schip was ook coach van FC Twente, Chivas Guadalajara en Melbourne City.

Vitaly Mutko stapt op als voorzitter Russische voetbalbond

Vitaly Mutko heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Russische voetbalbond. Dat heeft de federatie bekendgemaakt. Sergei Pryadkin, voorzitter van de Russische Premier League, neemt voorlopig de taken van Mutko over. De nieuwe voorzitter wordt volgens Russische media op 22 februari aangeduid, wanneer de algemene vergadering van de bond plaatsvindt.

De 60-jarige Mutko, momenteel vicepremier, zette vorig jaar tijdelijk een stap opzij als bondsvoorzitter in aanloop naar het WK voetbal in Rusland. Ook trok hij zich terug uit het WK-organisatiecomité. Hij werd door het rapport McLaren aangeduid als een van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. De voormalige minister van Sport werd hiervoor eind vorig jaar door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen.

Frosinone ontslaat coach Moreno Longo, Marco Baroni is vervanger

Frosinone heeft Marco Baroni (55) aangesteld als opvolger van Moreno Longo (42), die woensdag na anderhalf jaar bedankt werd voor bewezen diensten. De promovendus is na zestien speeldagen voorlaatste in de Serie A. Baroni was voor het laatst aan de slag bij Benevento, waarmee hij in 2017 naar de Serie A promoveerde. Negen opeenvolgende nederlagen bij het begin van vorig seizoen werden hem echter fataal.

Longo realiseerde vorig seizoen met Frosinone de promotie naar de Italiaanse hoogste divisie. De club slaagde er dit seizoen nog maar één keer in te winnen en telt vier punten meer dan hekkensluiter Chievo. Het heeft vijf punten minder dan Udinese, dat op de eerste veilige plek staat. Zaterdag gaat Frosinone op bezoek bij Udinese.