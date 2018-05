FT buitenland: Inter wint met 2-3 in Lazio en plaatst zich voor Champions League - De Graafschap en Emmen naar Eredivisie De voetbalredactie

20 mei 2018

14u52

Bron: AD en Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Inter snoept op het nippertje Champions League af van Lazio

Inter Milaan heeft met 2-3 van Lazio gewonnen op de slotspeeldag van de Italiaanse Serie A. Het snoept zo de vierde plaats en dus ook het Champions League-ticket nog af van Jordan Lukaku en co. Lukaku zelf viel in met nog een kwartier te spelen.

Door een owngoal van ex-Bruggeling Ivan Perisic (9'), die een schot van gewezen KV Oostende-speler Marusic deed afwijken, kwam Lazio al vroeg op voorsprong. Danilo D'Ambrosio (29') maakte gelijk, maar Felipe Anderson (41') zorgde nog voor de rust voor de 2-1. In het slotkwartier sleepte Inter alsnog de Champions League binnen met doelpunten van Mauro Icardi (78') en Matías Vecino (81'). Beide ploegen eindigen met 72 punten, maar Inter krijgt de vierde plaats op basis van betere onderling duels. Het versloeg Lazio in eigen huis al met 2-1.

Marusic trapt Lazio met een gelukje op voorsprong! ⚽️ #LazioInter pic.twitter.com/aa0XeWys9C Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Een snelle counter van Lazio en zo staat het plots 2-1! 💨 #LazioInter pic.twitter.com/HXyB3tEJQj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WOW! 😱 Inter kwalificeert zich op het nippertje voor de Champions League na een comeback in het Stadio Olimpico! ✅ #LazioInter pic.twitter.com/LnGyh8DCXg Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

AS Roma, waar Radja Nainggolan ontbrak door schorsing na zijn rode kaart van vorige week, won met 0-1 bij Sassuolo en behoudt zijn derde plaats.

Invaller Dries Mertens wint slotwedstrijd met Napels

Napoli heeft op de 38ste en laatste speeldag van de Italiaanse Serie A met 2-1 van Crotone gewonnen. Dries Mertens moest op de bank starten, en viel in na 67 minuten. Napels, dat al zeker was van de tweede plaats, kwam op voorsprong dankzij Arek Milik (23'). José Callejón (32') maakte er even later 2-0 van, Marco Tumminello (90') kon in het slot nog tegenscoren. Voor Crotone stond de nederlaag gelijk aan degradatie. Het vergezelt Hellas Verona en Benevento naar de Serie B.

Bij Chievo viel Samuel Bastien in na 59 minuten. Tien minuten eerder maakte zijn ploegmaat Roberto Inglese tegen Benevento het enige doelpunt. In Cagliari-Atalanta zat Senna Miangue de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg, Timothy Castagne maakte de 90 minuten vol bij de bezoekers. De wedstrijd eindigde op 1-0 na een laat doelpunt van Luca Ceppitelli (87'). Bij Sampdoria speelde ook Dennis Praet de hele wedstrijd, maar hij ging wel met 3-1 onderuit bij SPAL. Mirko Antenucci (4, 52') en Alberto Grassi (49') scoorden voor SPAL, Dawid Kownacki (65') voor Genoa.

De Graafschap via play-offs naar EDredivisie

De Graafschap voetbalt komend seizoen weer in de Eredivisie. De Doetinchemmers promoveerden ten koste van Almere City FC. De Graafschap won zondag in eigen stadion met 2-1. Drie dagen eerder eindigde de eerste confrontatie in Almere onbeslist (1-1). Twee jaar geleden ging het voor De Graafschap juist mis in de play-offs. De club degradeerde toen na een tweestrijd met Go Ahead Eagles. Vorig seizoen eindigde De Graafschap als twaalfde en dit seizoen als vierde. De Graafschap is na Fortuna Sittard en FC Emmen de derde club die de Jupiler League verruilt voor de Eredivisie. FC Twente, Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam zijn gedegradeerd.

Emmen debuteert in Eredivisie

FC Emmen speelt komend seizoen voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau in Nederland. Het team van coach Dick Lukkien won de uitwedstrijd in de finale van de play-offs tegen Sparta Rotterdam met 3-1. De eerste wedstrijd tussen beide clubs eindigde drie dagen eerder op 0-0.

Sparta degradeert door het verlies voor de derde keer uit de eredivisie. De eerste keer was in 2002 onder leiding van oud-bondscoach Frank Rijkaard. In 2010 volgde, in de play-offs, de tweede degradatie. Aad de Mos was toen coach. Dick Advocaat voegde zich daar vandaag als derde trainer bij.

Eerder dit seizoen degradeerden FC Twente en Roda JC al uit de Eredivisie. Emmen, sinds 1985 actief in het betaalde voetbal, is na de zomer de eerste club uit de provincie Drenthe die in de Eredivisie voetbalt.

"Engels visum van Roman Abramovich al tijdje niet meer verlengd"

Chelsea-eigenaar Roman Abramovich was gisteren niet aanwezig op Wembley voor de FA Cup-finale tussen Chelsea en Manchester United (1-0 winst Chelsea). En daar was volgens The Bell een goede reden voor. Het visum van de steenrijke Rus voor het Verenigd Koninkrijk zou volgens bronnen uit de entourage van Abramovich immers al sinds 1 april niet meer verlengd zijn door de Britse overheid. Rusland en het VK liggen in de clinch na de vergiftiging van ex-spion Sergei Skripal. Het is voorlopig niet duidelijk of het niet-verlengen van het visum van Abramovich daar iets mee te maken heeft.

Bakkali en Deportivo nemen met verlies tegen Valencia afscheid

Valencia heeft op de 38ste en laatste speeldag van de Spaanse Primera Division de punten thuisgehouden tegen Deportivo La Coruña. Het team van Zakaria Bakkali verloor met 2-1. Zaza (28') en Guedes (77') bezorgden Valencia een dubbele voorsprong. Deportivo kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van Pérez (80.). Bakkali had op dat moment al twintig minuten het veld verlaten. Deportivo (29 punten) sluit het seizoen als achttiende (op twintig ploegen) af en is net als Las Palmas en Malaga al even zeker van degradatie. Valencia (73 punten) heeft als vierde in de stand zijn ticket voor de Champions League beet.

Atlético wil Vardy als opvolger Griezmann

Er is niemand die nog twijfelt aan een vertrek van Antoine Griezmann bij Atlético Madrid. Vooral FC Barcelona zou bereid zijn 100 miljoen euro neer te tellen voor de Franse topscorer van de winnaar van de Europa League. Volgens Engelse media sorteert Atlético al voor op een vertrek van Griezmann door Jamie Vardy weg te halen uit Leicester City.

Leicester haalt Portugees Pereira

De Portugese verdediger Ricardo Pereira zet zijn voetballoopbaan voort bij Leicester City. De Engelse club meldde dat de international een contract voor vijf jaar heeft getekend. Pereira komt over van FC Porto. Britse media schatten de transfersom op zo'n 25 miljoen euro.

Pereira (24) maakt deel uit van de Portugese selectie voor het WK voetbal. Hij gaat bij Leicester weer werken onder trainer Claude Puel, die de rechtsback eerder bij Nice onder zijn hoede had. "De sfeer, de fans en het voetbal maken de Premier League de beste competitie van de wereld", sprak de Portugees enthousiast op het mediakanaal van Leicester, de nummer negen van het afgelopen seizoen.

Ciman verliest met Los Angeles, draw voor Lamah met Dallas

Los Angeles is op de elfde speeldag van de Major League Soccer (MLS) met 2-1 verloren op het veld van Portland. Laurent Ciman speelde in het verliezende kamp de hele partij. Paredes (52') en ex-Anderlechtspeler Samuel Armenteros (81') troffen raak voor de thuisploeg. Tussendoor prike Los Angeles tegen via Vela (74').

Dallas leek na doelpunten van Cannon (40') en Urruti (78') op weg naar de zege tegen Vancouver Whitecaps, maar moest alsnog een draw (2-2) toestaan. De bezoekers kwamen terug in de match na een eigen doelpunt van Figueroa (82'), waarna Kamara (90'+10) diep in de extra tijd de gelijkmaker nette op strafschop. Roland Lamah verliet na 68 minuten het veld bij Dallas en gaf de assist voor de openingsgoal.

Los Angeles staat tweede in de Western Conference met twintig punten, op drie punten van leider Kansas City. Dallas volgt als vierde met zeventien punten.

Zuid-Korea mist in Rusland geblesseerde Kwon

Zuid-Korea moet het op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) zonder Kwon Chang-hoon stellen. De 23-jarige aanvaller liep met zijn Franse club Dijon een achillespeesblessure op in de partij tegen Angers en is verschillende maanden out. Dat heeft Dijon vandaag bekendgemaakt. Kwon heeft tot dusver zestien wedstrijden met het nationale team op de teller staan en vond hierin viermaal de weg naar doel. In Rusland treft het Aziatische land in groep F Zweden (18/06), Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06).

Notre numéro 22 Chang-hoon Kwon souffre d'une grave blessure au tendon d'Achille. Il est d'ores et déjà forfait pour la Coupe du Monde. Un max de soutien pour notre milieu offensif ! Plus d'informations : https://t.co/2OyvyZbiO1 #TeamDFCO pic.twitter.com/c7a1n2DBgE Dijon FCO(@ DFCO_Officiel) link