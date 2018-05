FT buitenland: “Inter wil Nainggolan” - Iniesta moet Japans voetbal boost geven - Benteke "slechtste" afwerker in Premier League De voetbalredactie

25 mei 2018

09u25 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

“Inter wil Nainggolan”

La Gazzetta dello Sport wakkert de geruchten weer aan. De Italiaanse krant meldt dat Piero Ausilio, sportief directeur van Inter, een ontmoeting had met Allesandro Beltrami. Die laatste is de makelaar van Radja Nainggolan. "L'Inter ci prova", kopt La Gazzetta. Inter probeert. Indien ‘Il Ninja’ naar de club uit Milaan trekt, komt de middenvelder zijn voormalige coach van AS Roma tegen: Luciano Spalletti. De Italiaanse oefenmeester is tevens dol op Nainggolan en wilde onze landgenoot reeds vorig jaar naar Inter halen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

⚽️ "#Nainggolan, l'#Inter ci riprova"

⚽️ "#Juve 230 milioni" per rispondere al #Napoli

⚽️ #Ancelotti-#Allegri, "licenza di vincere"#RassegnaStampa - I titoli e le prime pagine in edicola ➡️ https://t.co/p0w4KeMAin pic.twitter.com/JmSzSkzb2y Gianluca Di Marzio(@ DiMarzio) link

Benteke slechts Belgische afwerker in Premier League

Dat het dit seizoen niet wou lukken voor Christian Benteke blijkt ook uit zijn cijfers. De kopbalsterke spits maakte slechts 3 goals voor Crystal Palace (2 met het hoofd en één stafschop). Nochtans kreeg Benteke genoeg goede doelkansen. De Rode Duivel kon immers 14 keer koppen en 39 keer schieten van binnen de grote rechthoek. Op basis van de kwaliteit van die kansen had de Rode Duivel statistisch gezien 11 keer moeten scoren. De helft van die kansen belandden binnen het kader, maar slechts 3 leverden uiteindelijk een doelpunt op. Zo kreeg Benteke de naam van slechtste afwerker in de Engelse competitie. Zijn concurrenten bij de nationale ploeg, Lukaku en Batshuayi, scoorden wel zoals te verwachten viel op basis van hun kansen. Lukaku kreeg 18 kop- en 57 schietkansen in de zestienmeter. Die hadden hem statistisch gezien 15 goals moeten opleveren, maar de eerste keus van Martínez deed beter en maakte er 16. Batshuayi vond dit seizoen 9 keer het net, iets beter dan het te verwachten aantal op basis van zijn kansen. (DPB)

"Iniesta zal Aziatisch voetbal boost geven"

Na 22 jaar FC Barcelona, nu Vissel Kobe. Van de Primera División naar de Japanse J-League. En dus niet China. Andrés Iniesta (34) tekende gisteren officieel zijn contract en gaat na het WK aan de slag bij het Japanse nummer zes.

"Dit is een heel speciale dag voor mij en een belangrijk moment in mijn carrière", aldus Iniesta, die afdwong dat hij met het vertrouwde nummer 8 op zijn shirt mag spelen. De link tussen Vissel Kobe en Barça? Eigenaar Hiroshi Mikitani is ook de directeur van het internetbedrijf Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona. "De komst van Iniesta is niet alleen heel belangrijk voor Vissel Kobe, maar zal het voetbal in Japan en heel Azië een boost geven", vertelde Mikitani. "We hopen met Andrés de nummer 1 van Azië te worden." Dat zou dan een historische prestatie zijn, want de club raakte eerder nooit verder dan een zevende plaats in 2016. (WDK)