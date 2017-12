FT buitenland: Inter ontsnapt aan ware blamage in beker De voetbalredactie

06u24 0 AP Opluchting bij Inter na de penaltyreeks die finaal goed afliep. Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Inter ontsnapt aan blamage in Coppa Italia

Inter Milaan is in de achtste finales van de Italiaanse beker aan een ware blamage ontsnapt. De koploper in de Serie A kwam in zijn thuiswedstrijd tegen derdeklasser Pordenone zowel in de reguliere speeltijd als in de verlengingen niet tot scoren. De strafschoppenreeks liep voor de 'nerazzurri' nog net goed af: 5-4. Voor Inter misten Skriniar en Cagliardini. Voor Pordenone faalden drie spelers van elf meter.