FT buitenland: Iniesta trekt dan toch niet naar China, wel naar Japan waar hij jaarlijks 25 miljoen euro zal opstrijken Redactie

08 mei 2018

Iniesta naar Vissel Kobe in plaats van Chongqing Lifan

Andrés Iniesta, die twee weken geleden bekendmaakte na dit seizoen afscheid te zullen nemen van FC Barcelona, zal niet naar Chongqing Lifan maar wel naar het Japanse Vissel Kobe trekken. Daar wacht hem een driejarig contract van jaarlijks 30 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend een forse 25 miljoen euro). Eigenaar van Vissel Kobe is Hiroshi Mikitani, die ook de CEO is van Rakuten, de hoofdsponsor van Barcelona. De man zou een cruciale rol in de onderhandelingen hebben gespeeld, zo melden verschillende Spaanse media. Kobe is het huidige nummer tien in de Japanse J-League en heeft ook de Duitse aanvaller Lukas Podolski onder contract.

Gisteravond meldde Chonginq Lifan, club uit de Chinese Super League, dat ze afhaakten voor Iniesta. De 34-jarige Barcelona-kapitein liet in zijn afscheidstoespraak weten zijn carrière te vervolgen buiten Europa. "We zijn vastbesloten ons steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het Chinese voetbal. De komst van Iniesta is niet aan de orde", klonk het bij de Chinese club. De middenvelder kwam de voorbije jaren al enkele keren in de metropool Chongqing, voor promotie-events, en werkte nauw samen met marketingagentschap Desports, gesticht door Chongqing Lifan-voorzitter Jiang Lizhang. De club bevestigde ook dat in de toekomst de samenwerking met Iniesta "op het gebied van sportmarketing en jeugdopleiding" zal worden verdergezet en uitgediept. "Maar hij zal onze club niet vervoegen als speler", besloot het Chinese team.