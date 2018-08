FT buitenland. Iniesta etaleert opnieuw zijn klasse - Na Mandzukic zwaait ook doelman af bij Kroatië - Egypte wil zes jaar na stadionramp weer fans toelaten Redactie

15 augustus 2018

12u55 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Iniesta etaleert opnieuw zijn klasse in Japan met fraaie goal

Andrés Iniesta (34) heeft voor de tweede match op rij zijn visitekaartje afgegeven in dienst van Vissel Kobe. De Spaanse spelmaker scoorde opnieuw voor zijn nieuwe club in Japan, in het thuisduel met Sanfrecce Hiroshima. En het was opnieuw een pareltje - zie tweet onderaan.

De bezoekers kwamen na zestien minuten spelen op voorsprong door een goal van Patric, maar twee minuten later zorgde Iniesta met een mooie uithaal alweer voor de gelijkmaker. De pass richting Iniesta kwam net als zaterdag van de linkervoet van Lukas Podolski, die sinds vorig jaar voor Vissel Kobe speelt.

Vissel Kobe staat momenteel op de vierde plaats in de Japanse J-League, waarin Sanfrecce Hiroshima de dans leidt. Iniesta staat nu op twee goals in vier wedstrijden voor Vissel Kaba. Voor FC Barcelona scoorde hij 57 keer in 675 wedstrijden. In 136 interlands voor Spanje scoorde hij 13 keer.

Subasic stopt bij Kroatië

Net als Juventus-aanvaller Mario Mandzukic stopt nu ook Monaco-doelman Daniel Subasic bij de nationtale ploeg van Kroatië. De 33-jarige doelwachter had met vier gestopte penalty's een groot aandeel in de finale van Kroatië op het WK in Rusland, maar had naar eigen zeggen wel al voor het toernooi beslist om te stoppen als international. "Ik wilde mijn internationale carrière graag afsluiten met een WK. Misschien had ik nog voor Qatar kunnen gaan, maar dat zou te veel zijn van het goede. Ik ben trots dat ik het coolste shirt ter wereld heb mogen dragen."

Het pensioen van Subasic betekent dat Gent-keeper Lovre Kalinic nu wellicht in aanmerking komt voor een basisplaats bij de vice-wereldkampioen. "Zij staan te popelen om hun dromen waar te maken, zoals ik heb gedaan. De wereld ligt in hun handen, zij zijn de toekomst van Kroatië", aldus Subasic.

Egypte wil ruim zes jaar na stadionramp weer fans toelaten

Ruim zes jaar na de stadionramp in Port Said wil de Egyptische regering weer fans in voetbalstadions toelaten. Het is de bedoeling dat eerst maximaal 5000 mensen per competitiewedstrijd naar binnen mogen en dat aantal te verhogen als blijkt dat het goed gaat.

In februari 2012 kwamen bij het duel tussen Al Masry en Al Ahli 74 mensen om het leven toen op de tribunes rellen uitbraken. De Egyptische competitie werd direct voor een jaar stilgelegd. Bij de competitiewedstrijden die sindsdien weer gespeeld worden, zijn voetbalfans nog niet welkom.

Vanaf 1 september gaat de test met het toelaten van vijfduizend mensen per duel in.

Ritchie De Laet wint in League Cup met Aston Villa

De Engelse tweedeklasser Aston Villa heeft in de eerste ronde van de League Cup met 0-1 gewonnen van vierdeklasser Yeovil. Ritchie De Laet, vorig seizoen nog in de Jupiler Pro League te zien toen Aston Villa hem aan Antwerp uitleende, speelde de wedstrijd uit bij het bezoekende elftal. Zijn ploegmaat Conor Hourihane stelde de winst in de 77ste minuut veilig.

Simeone: "Courtois niet veroordelen"

Wellicht krijgt hij geen speelminuten, toch wordt de Europese Supercup voor Thibaut Courtois morgen een speciaal duel. Met zijn nieuwbakken werkgever Real Madrid kijkt hij immers stadsrivaal en ex-club Atlético in de ogen. Oftewel: de triomfator van de Champions League versus de winnaar van de Europa League.

De supporters van Atlético - waar Courtois vier jaar lang schitterde - spuwden al hun gal door onder meer het naambord van onze nationale nummer één te besmeuren. Diego Simeone - morgenavond in de tribune omdat hij nog een schorsing heeft lopen nadat hij in de halve finale van de Europa League uitvloog tegen de scheidsrechter - stapt echter niet mee in de controverse.

"Ik heb niets slecht te zeggen over iemand die nog voor ons speelde en het uitstekend deed. We moeten iedereen respecteren en kunnen hem niet veroordelen. We hebben goede herinneren en dat verandert niet, ook niet door de rivaliteit."

Mandzukic zet punt achter interlandloopbaan

Mario Mandzukic zet een punt achter zijn interlandloopbaan bij Kroatië. Dat heeft de 32-jarige aanvaller vandaag laten weten. "Er is geen ideaal tijdstip om te vertrekken", zegt de spits van Juventus. "Maar ik voel dat het nu mijn moment is. Ik deed mijn best om iets bij te dragen aan het succes van het Kroatische voetbal. Ik speelde en werkte samen met schitterende ploegmaats, coaches en stafleden. We hadden allen hetzelfde doel: alles geven om Kroatië succes te bezorgen. Het WK-zilver geeft me energie en maakte het voor mij makkelijker deze onmogelijke beslissing te nemen."

Mandzukic maakte in 2007 zijn debuut en scoorde in 89 interlands 33 doelpunten. De aanvaller was een belangrijke pion in het recente WK-succes van de Kroaten, met drie doelpunten in Rusland waarbij de beslissende treffer in de verlengingen van de halve finale tegen Engeland (2-1). Kroatië verloor de finale met 4-2 van Frankrijk.

Ronaldo mag ziekenhuis verlaten

De Braziliaan Ronaldo heeft het ziekenhuis op het Spaanse eiland Ibiza reeds mogen verlaten, zo maakte de ziekenhuisdirectie vandaag bekend. De 41-jarige voormalige aanvaller werd vrijdagavond opgenomen. Volgens de lokale pers had Ronaldo een longontsteking, de Braziliaan zelf sprak op Twitter van een ernstige griepaanval. Aan het einde van het weekend was hij al aan de beterhand. Vanochtend verliet hij het ziekenhuis langs een achterdeur, om zo de aanwezige fotografen en journalisten te ontwijken.

O Fenomeno is met vakantie op Ibiza, waar hij een huis heeft. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal en topscorer van het wereldkampioenschap in 2002 stopte in 2011 met voetballen. Naast PSV, waar hij helemaal doorbrak, kwam hij in Europa uit voor Barcelona, Inter, AC Milan en Real Madrid. Met Brazilië won Ronaldo in 1994 (zonder te spelen) en 2002 het WK. In 98 interlands scoorde hij in totaal 62 keer.

Facebook zendt Spaanse competitiewedstrijden live en gratis uit in Zuid-Azië

Sociaalnetwerksite Facebook heeft een opmerkelijke deal gesloten met La Liga, de hoogste klasse in het Spaanse voetbal. Vanaf dit seizoen worden alle wedstrijden in de Primera Division immers live en gratis uitgezonden op Facebook in acht Zuid-Aziatische landen, zo maakte La Liga vandaag bekend.

"Dit is de start van een nieuw tijdperk", klinkt het in een mededeling. "De 380 competitiewedstrijden zullen beschikbaar zijn voor Facebook-gebruikers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, de Malediven, Sri Lanka en Pakistan voor een periode van drie seizoenen."

Volgens de Spaanse pers zou La Liga met de overeenkomst 90 miljoen euro opstrijken. In juni werden de uitzendrechten voor de Primera Division al voor een recordbedrag verkocht aan de Spaanse groep Mediapro. Een deal van 4,48 miljard euro voor vijf seizoenen, oftewel 896 miljoen euro per jaar. Dat is een stijging van dertig procent in vergelijking met de vorige overeenkomst.

Jonge Evertonfan krijgt shirt en barst in tranen uit

Een fan van de Engelse voetbalclub Everton kreeg na de match tegen Wolverhampton Wanderers het spelerstruitje van Richarlison de Andrade en barstte in tranen uit. De Braziliaan trok zijn voetbalshirt voor de ogen van de fan uit en gaf het haar af, tijdens een omhelzing. Het meisje was zo ontroerd dat ze huilend achterbleef op de tribune.

Ajax-coach Ten Hag nu al onder druk

Veel is er ook bij Ajax niet nodig om een trainer onder vuur te nemen. De Nederlanders gingen in de tweede voorronde vlot voorbij Sturm Graz, maar gaven op Sclessin een 0-2 weg en haperden zaterdag opnieuw tegen Heracles (1-1). Erik ten Hag (48) is nog maar een kleine acht maanden de coach van de Amsterdammers, maar de ex-verdediger van Twente ligt al onder vuur. Als Ajax vanavond faalt, kan hij snel op de schietstoel belanden en de stoel van waarop hij gisteren de pers te woord stond, zat al erg ongemakkelijk. "Druk is er altijd. Die wordt door de buitenwacht nog opgevoerd. Dat is logisch." Ten Hag wees zijn spelers op wat er in Luik misging. "Gemakzucht en speculeren. We lieten het na om een derde doelpunt te maken en kwamen zo nog in de problemen. Ik had ze nochtans gewaarschuwd voor wat er enkele jaren geleden tegen Rapid Wien gebeurde, maar we trapten toch in het valletje." De belangen zijn groot vanavond. "Het belang van deze match op een schaal van 1 tot 10? 10, zoals elke wedstrijd. Ik verwacht geen heel open match. Wij zullen anticiperen op wat Standard van plan is." (KDZ)

Grote affiche in klein Tallinn: laatste wapenfeit Platini

Alsof Real en Atlético op de Bosuil zouden spelen. Het curieuze toneel voor de Europese Supercup is dit jaar de 'Le Coq Arena' in de Estse hoofdstad Tallinn. Dat biedt plaats aan amper 15.000 toeschouwers. Oorspronkelijk waren dat er zelfs 4.500 minder, maar speciaal voor het event moest de capaciteit verhoogd worden. Een kost die de overheid van Estland er met de glimlach bijneemt in het kader van de 100ste verjaardag van het land. Voor de Europese Supercup is het dan weer de zoveelste 'exotische' stop sinds het in 2012 wegtrok uit Monaco. Eerder waren Tsjechië, Wales, Georgië, Noorwegen en Macedonië al gastland. De keuze voor Tallinn was overigens het laatste wapenfeit van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Hij wou, met het oog op het EK 2020, hoog aangeschreven wedstrijden naar alle hoeken van het Europese continent brengen. (VDVJ)