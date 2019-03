FT buitenland. Igor Tudor keert terug naar Udinese Redactie

21 maart 2019

09u34

Bron: Belga 0

Bij de Italiaanse eersteklasser Udinese volgt Igor Tudor de woensdag ontslagen Davide Nicola op, zo maakte de club gisteravond bekend. De veertigjarige voormalige Kroatische international was op het einde van vorig seizoen reeds in Udine aan de slag. In de laatste vier wedstrijden voor het einde van de competitie wist hij de club van de degradatie te redden, maar nadien zat er geen contractverlenging in. De club koos verrassend voor Julio Velazquez, die in november op zijn beurt vervangen werd door Nicola. Vier maanden later zijn de degradatiezorgen er nog steeds en is ook zijn verhaal reeds ten einde. Op elf wedstrijden voor het einde van het seizoen staat de club met 25 punten maar één punt boven de degradatiezone.

Bij Udinese staan er met William Troost-Ekong (ex-AA Gent), Bram Nuytinck, Sebastien de Maio, Stefano Okaka en Lukasz Teodorczyk (allen ex-Anderlecht) vijf spelers met een verleden in de Jupiler Pro League op de loonlijst.

Mister Tudor già al lavoro

👉https://t.co/8TVV53h15E pic.twitter.com/dXGimFThRY Udinese Calcio(@ Udinese_1896) link

Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay stellen kandidatuur voor voor WK 2030

De Zuid-Amerikaanse buurlanden Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay hebben in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hun project voor een gezamenlijke kandidatuur voor het WK voetbal in 2030 voorgesteld. Met Mauricio Macri (Argentinië), Sebastian Piñera (Chili), Mario Abo (Paraguay) en Tabaré Vazquez (Uruguay) verzamelden in Buenos Aires de presidenten van de vier landen. Zij beslisten dat er een organisatiecomité zal opgericht worden met daarin een vertegenwoordiger uit elk land, in overleg met de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol. De eerste vergadering moet reeds op 8 april plaatsvinden. Daarnaast werd Buenos Aires naar voren geschoven als mogelijke speelstad voor de finale en worden de twee halve finales en de openingswedstrijd verdeeld over de overige drie landen. Door de economische crisis in Argentinië liep het project reeds één jaar vertraging op.

Het eerste WK ooit werd in 1930 in Uruguay georganiseerd, nadien waren in Zuid-Amerika nog Chili (1962), Argentinië (1978) en Brazilië (1950 en 2014) aan de beurt. Het Zuid-Amerikaanse project krijgt echter concurrentie van Marokko, dat nog eens zijn kans wil wagen, maar deze keer dan met Spanje en Marokko in een gezamenlijk project. Ook Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië werken aan een gezamenlijk bid, net als het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In China wordt er momenteel nog getwijfeld, maar in principe rest er hen nog wat tijd: de toewijzing zal pas in 2022 gebeuren.

In dat jaar wordt het eerstvolgende WK in Qatar gehouden, in 2026 zijn Canada, Mexico en de Verenigde Staten aan de beurt.