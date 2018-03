FT buitenland: "Ibrahimovic waarschijnlijk aan laatste seizoen bezig bij United" - Mourinho doet nog maar eens oproep aan Fellaini om te blijven bij ManU - Vertonghen weer fit Redactie

03 februari 2018

15u17 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Ibrahimovic waarschijnlijk aan laatste seizoen bezig bij United" (José Mourinho)

José Mourinho denkt dat Zlatan Ibrahimovic aan zijn laatste seizoen bezig is bij Manchester United, zo verklaarde de Portugese coach vrijdag tijdens de traditionele persconferentie naar aanleiding van de competitiewedstrijd van maandag tegen Crystal Palace.

"Dan wordt het voor hem een persoonlijke keuze om nog te blijven voetballen of te stoppen", vertelde The Special One over zijn 36-jarige Zweedse aanvaller. "Hij heeft het recht om over zijn eigen leven en carrière te beslissen. Hij is een fantastische speler en enkel die verschrikkelijke blessure heeft kunnen verhinderen dat hij bij ons enkele schitterende seizoenen zou hebben. Hij beleeft een moeilijk seizoen. Hij is niet echt geblesseerd, maar voelt zich ook niet in staat om het team momenteel iets bij te brengen. Als hij terugkeert op het veld, wil hij er helemaal klaar voor zijn. Hij werkt hard en hopelijk brengt hem dat op het gewenste niveau."

Na knieblessureleed van zes maanden maakte de Zweedse spits zijn wederoptreden bij de Mancunians in november. Eind december lag hij echter opnieuw in de lappenmand met alweer een kniekwetsuur. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en wordt er volop gespeculeerd over zijn toekomst, die volgens sommige Britse media in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) zou liggen. Ook vorig seizoen waren er daaromtrent al geruchten. Het contract van Ibrahimovic op Old Trafford loopt eind dit seizoen in ieder geval af.

Ibrahimovic kwam na het EK van 2016 in Frankrijk over van Paris Saint-Germain. Op dat EK voerde hij met de nationale ploeg zijn laatste kunstjes op tegen de Rode Duivels. België won het beslissende groepsduel tegen Zweden met 0-1 dankzij een schicht van Radja Nainggolan. Ook zonder zijn voormalige aanvoerder is Zweden erin geslaagd een ticket voor het WK in Rusland te bemachtigen en nu dromen Zweedse supporters luidop van een comeback van 'Ibra' in Rusland. In de gespecialiseerde Zweedse pers bekende de spits eerder al de Zweedse nationale ploeg te missen.

Mourinho wil dat Fellaini gewoon blijft

Na vijf jaar loopt het contract van Marouane Fellaini in juni van dit jaar af bij Manchester United. Een contractverlenging dringt zich dus op en zijn trainer wil de Rode Duivel maar al te graag houden. Dat bevestigde José Mourinho nog maar eens op een persconferentie. "Hij is nog steeds een jonge speler. Met zijn blessure onderging hij een kleine operatie en hij zal binnen enkele weken weer kunnen spelen. Dus als we doorgaan in de Champions League na Sevilla denk ik dat hij klaar zal zijn voor een hypothetische kwartfinale, een hypothetische halve finale in de FA Cup en de laatste maanden van ons gevecht in de Premier League. Of hij zal blijven of zal vertrekken, weet ik niet. Ik wil dat hij blijft en de club wil ook dat hij blijft. Het proces, de onderhandelingen, de cijfers, het verschil tussen het aanbod en wat hij wilt, dat weet ik allemaal niet."

Jan Vertonghen is opnieuw fit, Alderweireld blijft revalideren

Tottenham-coach Mauricio Pochettino kan morgen in de competitiewedstrijd tegen Huddersfield opnieuw rekenen op Jan Vertonghen. Dat maakten de Spurs bekend op Twitter. Vertonghen is hersteld van de enkelblessure die hij een tiental dagen geleden op training opliep. Toby Alderweireld blijft in de lappenmand. De centrale verdediger sukkelt nog steeds met een hamstringblessure.

Alderweireld maakte begin februari in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Newport County zijn wederoptreden na meer dan drie maanden blessureleed. Maar nadien speelde de verdediger niet meer. Zijn hamstringblessure speelt sindsdien opnieuw op.

Achter de schermen lijkt echter ook de contractsituatie van de Rode Duivel de Spurs zorgen te baren. Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausule vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) weggekaapt kan worden.

Kosovo stelt Zwitser Bernard Challendes aan als nieuwe bondscoach

De Zwitser Bernard Challendes werd vandaag aangesteld als nieuwe bondscoach van Kosovo. Dat maakte de Kosovaarse voetbalbond bekend in een persbericht.

Challandes volgt de in september vorig jaar ontslagen Albert Bunjaki op. Hij kon met de Kosovaren tijdens de kwalificaties op weg naar het WK van komende zomer slechts één punt halen. Kosovo, dat in 2016 erkend werd door de UEFA, beëindigde groep I zo als laatste.

De 66-jarige Challendes trainde al diverse Zwitserse eersteklassers en was tussen juli 2014 en maart 2015 bondscoach van Armenië.

Scorende Witsel helpt Tianjin Quanjian aan ruime zege op openingsspeeldag

Axel Witsel en Tianjin Quanjian zijn overtuigend aan het nieuwe seizoen in de Chinese Super League begonnen. Witsel en co wonnen met 0-4 bij Henan Jianye. De Rode Duivel nam in de toegevoegde tijd van de eerste helft het eerste doelpunt voor zijn rekening.

Na rust dikten de Franse spits Anthony Modeste (51. en 70.) en Sun (58.) de score verder aan tot 0-4.

Witsel en co gaan meteen aan de leiding in de Chinese Super League. Ze krijgen bovenin het gezelschap van Guangzhou R&F, dat verrassend de spectaculaire derby bij kampioen Guangzhou Evergrande (4-5) won. Shanghai Shenhua en Changchun Yatai ten slotte speelden 1-1 gelijk. De overige wedstrijden van de eerste speeldag vinden zaterdag en zondag plaats.

Everton moet Mangala (ex-Standard) de rest van het seizoen missen

Verdediger Eliaquim Mangala zal dit seizoen niet meer voor Everton in actie komen. Dat bevestigde coach Sam Allardyce op de persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd bij Burnley. De Fransman kampt met een zware knieblessure.

"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we dit seizoen nog een beroep op Mangala kunnen doen", legde Allardyce uit. "We hebben zijn knie onderzocht en die bleek er ernstiger aan toe dan gedacht."

De 27-jarige Mangala wordt vanaf eind januari door Manchester City verhuurd aan Everton. Vorig seizoen verhuurden de Citizens hem ook al, toen aan Valencia. De Congolese Fransman zette zijn eerste voetbalstappen in België bij achtereenvolgens de jeugdteams van provincieclubjes Lustin, Wépin en UR Namen. Bij Standard (2008-2011) debuteerde hij vervolgens in het eerste elftal. Mangala speelde uiteindelijk 99 officiële wedstrijden voor de Rouches en won er een titel en een beker. Via FC Porto (2011-2014) belandde hij in de zomer van 2014 bij Manchester City.

Carrasco voorgesteld bij Dalian Yifang

Na de opmerkelijke transfer van Yannick Carrasco is de Rode Duivel vandaag voorgesteld bij zijn nieuwe club Dalian Yifang. De 24-jarige Belg trok de deur bij Atlético Madrid achter zich dicht en zal straks zo'n tien miljoen euro per jaar verdienen in China.

Quaresma deelt smerige elleboog uit

Dat hij kan toveren met de buitenkant van zijn rechtervoet liet Ricardo Quaresma afgelopen weekend nog maar eens zien. Met een schitterende treffer, genaamd de 'trivela'-goal, liet de speler van het Turkse Besiktas zijn techniek nog even zien. Gisterenavond was er echter een heel andere rol weggelegd voor de 34-jarige Portugees. Quaresma mocht in het bekertreffen met Fenerbahçe na de rust invallen, maar zes minuten later zat de man opnieuw in de kleedkamer. Na een opstootje deelde de Portugees een smerige elleboog uit. Een rode kaart was dus duidelijk op zijn plaats.

Feghouli rakibini itti diye 3 maç ceza alıyorsa, rakibine yumruklar savuran Quaresma'ya en az 5 maç verilmeli! @TFF_Org pic.twitter.com/5IFE0XdIvh Parçalı Peşinde(@ ParcaliPesinde1) link

Quaresma 2. yumruğu da Mehmet Ekici'ye atıyor. Bakalım federasyon bunları görecek mi pic.twitter.com/O3tzw7WHYZ Brazzers'takiKelAdam(@ bztka) link