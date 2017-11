FT buitenland: Ibrahimovic voor het eerst in tien jaar niet verkozen tot Zweedse speler van het jaar De voetbalredactie

Ibrahimovic voor het eerst in tien jaar niet verkozen tot Zweeds voetballer van het jaar

In het land der blinden is eenoog koning. Dat was bijzonder lang het geval in het Zweedse voetbal. Tien keer op rij werd Zlatan Ibrahimovic verkozen tot Zweeds voetballer van het jaar, maar nu komt er een einde aan een tijdperk. Het was Andreas Granqvist die de hegemonie van de aanvaller van Manchester United doorbrak. De centrale verdediger van godbetert het Russische Krasnodar ging met de titel van Zweedse speler van het jaar in het jaar 2017 aan de haal. Benieuwd wat Zlatan Ibrahimovic daar zelf van denkt...

Move over, Ibra 🇸🇪 pic.twitter.com/xv4Y6ksmQ4 Bleacher Report(@ BleacherReport) link

UEFA stelt 'Ultimate Team of the Year' samen

Volgende week stelt de UEFA zijn team van het jaar voor en daarom komen ze nu op de proppen met een 'Ultimate Team of the Year'. Ze stelden een elftal samen met de spelers die het vaakst in het team van het jaar werden verkozen. Van de voorbije zestien edities werden onderstaande spelers verkozen. Casillas, Lahm, Puyol, Piqué, Ramos, Iniesta, Xavi, Gerrard, Henry, Messi en Ronaldo.

UEFA

Krijgt Vermaelen deze week eindelijk zijn kans bij Barcelona?

Hij heeft dit seizoen bij zijn club slechts negentig wedstrijdminuten in de benen, maar daar kan deze week misschien wel verandering in komen. Het Spaanse Sport.es denkt te weten dat Thomas Vermaelen in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus zijn kans zal krijgen. Enkel en alleen opdat hij met het oog op de partij van zondag tegen Valencia in de Primera Division wedstrijdminuten moet maken. Javier Mascherano kampt nog steeds met een blessure en er hangt in Spanje een mogelijke schorsing boven het hoofd van Gerard Piqué. Zo krijgt Thomas Vermaelen deze week mischien zijn kans van coach Ernesto Valverde. Maar het is momenteel wel nog afwachten of Vermaelen, die bij de Rode Duivels wel titularis is, effectief wordt ingezet.

EPA

Exit Pulis bij West Bromwich

Premier League-club West Bromwich Albion heeft coach Tony Pulis ontslagen. Dat deelden de Baggies mee op hun website. De 59-jarige Pulis was sinds januari 2015 aan de slag bij het team van Rode Duivel Nacer Chadli.

"De resultaten, zowel dit seizoen als op het einde van het vorig seizoen, waren teleurstellend", legde voorzitter John Williams de reden van het ontslag uit. WBA staat momenteel zeventiende in de Premier League, net boven de degradatiestreep, met tien punten uit twaalf wedstrijden. Pulis en co leden vier competienederlagen op rij. De laatste zege in de competitie dateerde al van 19 augustus bij Burnley (0-1).

Pulis, een Welshman, staat bekend als een ervaren trainer in de strijd tegen de degradatie en coachte eerder teams als Stoke City (2002-2005 en 2006-2013) en Crystal Palace (2013-2014). Pulis haalde afgelopen vrijdag nog hard uit naar de Rode Duivels, nadat Nacer Chadli op training bij West Bromwich een scheur in de dij had opgelopen. Volgens Pulis lag de oorzaak van de blessure bij de twee wedstrijden die Chadli met de Rode Duivels afwerkte.

Photo News

Na bondscoach overleeft ook bondsvoorzitter Italiaanse uitschakeling niet

Carlo Tavecchio is teruggetreden als voorzitter van de Italiaanse voetbalbond (Figc). Italië slaagde er vorige week, voor het eerst in zestig jaar, niet in zich te plaatsen voor het WK voetbal.

De barragewedstrijden tegen Zweden bleken te zwaar voor de Italiaanse troepen. Na een 1-0 nederlaag in Solna in de heenwedstrijd, bleef het vorige week maandag in Milaan 0-0. In de groepsfase was Italië (23 punten) in poule G tweede geworden na Spanje (28 ptn). De 74-jarige preses ontsloeg na de uitschakeling de 69-jarige bondscoach Giampiero Ventura, die hij vorig jaar na het EK zelf aanstelde.

Tavecchio, die in augustus 2014 tot bondsvoorzitter was verkozen, gaf zijn ontslag tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van de Italiaanse voetbalbond nadat het amateurvoetbal maandag zijn steun voor hem introk. Een kwade Tavecchio verklaarde op een persconferentie dat hij het niet begrijpt waarom alleen hij vertrekt. "Ik heb het ontslag gevraagd van de andere bestuursleden, maar niemand ging daarop in. Enkel ik ga."

"Belangrijke beslissingen zijn genomen terwijl de twee belangrijkste partijen, de Serie A en de Serie B, afwezig waren", betreurde hij. Voor het einde van de maand november staan er verkiezingen op het programma bij beide instanties en Tavecchio wou tot dan wachten om aan alle partijen in het Italiaanse voetbal zijn relanceplan voor te stellen. Maar zoveel geduld hadden zijn tegenstanders niet. Binnen een termijn van 90 dagen staan er normaal gezien nieuwe verkiezingen op het programma. De ontslagnemende voorzitter moet die in theorie organiseren. Maar Giovanni Malago, voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité (Coni), kondigde al aan dat het Coni woensdag zou vragen om de Italiaanse voetbalbond onder voogdij te stellen.

Getty Images Carlo Tavecchio

Aubameyang krijgt nieuwe kans van Bosz

Borussia Dortmund rekent dinsdag in de Champions League-ontmoeting tegen Tottenham opnieuw op haar Gabonese aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang. Dat liet technisch directeur Michael Zorc weten aan het Duitse sportmagazine Kicker. "Hij heeft vrijdag en zaterdag goed getraind, we rekenen op hem", klonk het.

De Nederlandse coach Peter Bosz had zijn topschutter (in alle competities 15 goals in 17 matchen) afgelopen week om disciplinaire redenen geschorst voor de competitiewedstrijd bij VfB Stuttgart. Zonder Aubameyang incasseerden die Schwarzgelben vrijdag hun derde nederlaag op rij in de Bundesliga (2-1).

De 28-jarige spits was donderdag, niet voor het eerst dit seizoen, te laat op de training gekomen. Ook had Aubameyang zonder toestemming van de club een cameraploeg van een bevriende freestylevoetballer toegelaten op het trainingscomplex van Dortmund. Bosz kon dan ook niet anders dan de Gabonees een disciplinaire straf op te leggen.

Dortmund, in de Bundesliga weggezakt naar de vijfde plaats, speelt in de Champions League voor zijn laatste kans om door te stoten. De Duitsers staan derde in groep H, met slechts twee punten na vier wedstrijden, en hebben hun lot niet meer in eigen handen. Groepsleider Tottenham is al gekwalificeerd, met tien punten. Real Madrid (7 ptn) kan zich plaatsen tegen rode lantaarn APOEL Nicosia (2 ptn).

EPA

Bayern-fans protesteren voor te hoge ticketprijzen

100 euro. Dat is het bedrag dat Bayern-supporters moeten ophoesten als ze woensdag een zitplaats op Anderlecht willen. Via een groot spandoek tijdens de match tegen Augsburg protesteerden de fans van de Duitse landskampioen. Ze vinden dat paars-wit woekerprijzen hanteert en dreigen met een boycot. Het bestuur van Bayern München heeft alvast besloten om zijn achterban tegemoet te komen. Wie een zitplaats in het Astridpark wil, krijgt een compensatie van 30 euro, wat maakt dat fans 70 euro toegang moeten betalen.

Sportief heeft Bayern dan weer geen reden tot klagen. Het zette zaterdag simpel Augsburg opzij en verstevigde zo zijn koppositie: 3-0. Arturo Vidal en Robert Lewandowski (2) maakten de goals, het was de vijfde overwinning op rij in de Bundesliga. De 72-jarige trainer Jupp Heynckes kon tevens zijn 500ste zege in de Duitse competitie vieren.

De andere tegenstanders van RSCA wonnen eveneens. PSG klopte Nantes zonder Meunier - hij kreeg rust - met 4-1. Celtic Glasgow deed dan weer een goeie zaak in de Schotse Premier League. De laatste tegenstander van Anderlecht won met 0-1 op het veld van Ross County en vergroot zo zijn voorsprong op Aberdeen, dat met 0-2 verloor, tot zes punten. Bij Celtic speelde Boyata de ganse wedstrijd. (PJC/FEL)

REUTERS