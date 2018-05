FT buitenland: Ibrahimovic scoort twee keer maar verliest opnieuw met LA Galaxy - Lampard wordt coach bij Derby - Guerrero toch naar WK Voetbalredactie

31 mei 2018

13u38

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs of nationale ploegen lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Argentijn Berizzo is nieuwe trainer van Athletic Bilbao

Eduardo Berizzo keert als trainer terug in de Spaanse voetbalcompetitie. Athletic Bilbao heeft de 48-jarige Argentijn aangesteld als nieuwe trainer. Berizzo volgt José Angel Ziganda op, die na een tegenvallend seizoen moest vertrekken. De Baskische club eindigde op de zestiende plaats.

Berizzo werd in december ontslagen bij Sevilla, enkele weken nadat bij hem prostaatkanker was vastgesteld. De oud-international van Argentinië wist met de club uit Andalusië te overwinteren in de Champions League, maar in de Spaanse competitie vielen de resultaten tegen. Zijn opvolger Vincenzo Montella haalde het einde van het seizoen ook niet. Met oudgediende Joaquin Caparrós op de bank wist Sevilla in de laatste weken van het seizoen toch nog Europees voetbal veilig te stellen. Berizzo werkte eerder drie jaar als trainer van Celta de Vigo.

Paolo Guerrero mag met Peru toch deelnemen aan WK

Peru zal op het WK in Rusland kunnen rekenen op de diensten van aanvoerder Paolo Guerrero. De aanvaller dreigde het toernooi te missen door een dopingschorsing, maar kreeg vandaag goed nieuws van het Federale Hof van Beroep in Zwitserland.

Dat orgaan besliste in te gaan op de vraag van Guerrero om zijn schorsing te bevriezen tot na het WK.

Guerrero testte in oktober positief op benzoylecgonine, een stimulerend middel dat in cocaïne wordt verwerkt, na een WK-kwalificatieduel in Argentinië. Hij werd in eerste instantie zes maanden geschorst, maar na een beroep van het Wereldantidopingagentschap WADA werd die straf door het Internationaal Sporttribunaal TAS verzwaard tot veertien maanden. Guerrero (87 caps, 33 goals) dreigde zo het WK te missen en stapte daarom naar de federale rechter in Zwitserland, zijn laatste redmiddel.

Het TAS liet eerder vandaag verstaan "geen bezwaar te hebben" als de rechter de schorsing tijdelijk zou bevriezen, en dat gebeurde nu dus ook.

Peru kan dus over zijn 34-jarige aanvoerder beschikken op het WK. Op 16 juni speelt het Zuid-Amerikaanse land in groep C tegen Denemarken. Daarna wachten duels tegen Frankrijk (21 juni) en Australië (26 juni).

Newcastle neemt Slovaakse doelman Dubravka definitief over van Sparta Praag

De Slovaakse keeper Martin Dubravka heeft een contract tot 2022 ondertekend bij Newcastle United. De Magpies huurden de 29-jarige international sinds januari van Sparta Praag en besloten de aankoopoptie te lichten.

Dubravka debuteerde in de Premier League met een 1-0 zege tegen Manchester United en speelde in totaal twaalf competitieduels. Hij had zo een aandeel in de tiende plaats van Newcastle in het eindklassement.

"Sinds zijn komst heeft hij blijk gegeven van een uitstekende houding en werkattitude", zegt coach Rafa Benitez. "Wat hij op het veld heeft getoond, was indrukwekkend. We zijn dan ook blij met deze perfecte deal voor de club."

Lampard wordt coach bij Derby County

Net als Steven Gerrard is ook die andere gepensioneerde middenvelder aan zijn carrière als club-coach begonnen. Frank Lampard (ex-Chelsea) gaat immers aan de slag bij Derby County. De ploeg uit de Premiership eindigde afgelopen seizoen als zesde, maar kon niet voorbij Fulham in de play-offs om promotie naar de Premier League.

Het 39-jarig icoon van Chelsea vervangt Gary Rowett als manager van het team en ondertekende een verbintenis voor drie jaar. Lampard is de zevende manager in drie jaar tijd voor de club. "Dit is een uitdaging, maar ik kijk ernaar uit", laat Lampard weten.

Zlatan scoort twee keer maar verliest opnieuw met LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic heeft andermaal zijn neus voor doelpunten getoond in het competitieduel van LA Galaxy tegen FC Dallas. De Zweedse superster vond twee keer de weg naar de netten maar kon daarmee een nieuwe nederlaag van zijn team niet afwenden.

De Californiërs kwamen in hun StubHub Center in Carson 0-3 achter na doelpunten van Ryan Hollingshead (33.), Cristian Colman (40.) en Carlos Gruezo (66.). Ibrahimovic lukte kort na de 0-3 de aansluitingstreffer en diep in de toegevoegde tijd (na de uitsluiting van Colman) ook nog de 2-3, maar dichter kwam de thuisploeg niet meer.

LA Galaxy, ex-ploeg van Jelle Van Damme, staat met 16 punten uit 13 wedstrijden voorlopig pas achtste in de Western Conference. De top zes mag naar de play-offs. Ibrahimovic zit in negen wedstrijden aan vijf goals en een assist.

