FT buitenland: Hugo Broos stopt ermee in 2019 na vijftig jaar in het voetbal De voetbalredactie

07u47 0 AFP Hugo Broos als trainer van Kameroen.

Broos kondigt afscheid aan

In zijn boek 'Altijd weer winnen' kondigt Hugo Broos zijn afscheid als trainer aan. In samenspraak met vrouw Sonja heeft de 65-jarige coach beslist om in 2019 een punt te zetten achter zijn rijkgevulde trainerscarrière. Na 50 jaar in de voetballerij wil Hugo Broos, de huidige bondscoach van Kameroen, zijn trainerscarrière na de Africa Cup in eigen land beëindigen. In zijn boek 'Altijd weer winnen' geeft de gewezen speler van Anderlecht en Club Brugge tekst en uitleg bij zijn beslissing, die hij na het winnen van de Africa Cup begin dit jaar met zijn vrouw Sonja genomen heeft: "Ons leven heeft meer dan vijftig jaar in het teken gestaan van mijn voetballersbestaan. Dat is lang, heel erg lang. De triomf op de Africa Cup heeft me een schitterende voldoening gegeven. Mijn drang om mooi te eindigen heeft geloond." (TTV/VH)



"Soms heb ik het gevoel dat maar weinigen weten wat ik gepresteerd heb": Hugo Broos, de onderschatte waterdrager, werker en winnaar, vertelt zijn verhaal exclusief voor onze abonnees in HLN Plus. Proef nu 4 weken lang gratis.

Santfiet bondscoach Malta

Tom Saintfiet is de nieuwe bondscoach van Malta. De 44-jarige Belg volgt de Italiaan Pietro Ghedin op die zondag na 5,5 seizoenen een laatste keer op de bank zat tijdens het verloren kwalificatieduel tegen Slovakije (3-0). Saintfiet coachte in het verleden een resem nationale teams waaronder Zimbabwe, Ethiopië, Bangladesh en Trinidad en Tobago. De Kempenaar debuteert op 12 november tijdens de oefenmatch tegen Estland. (TTV)

photo_news Tom Saintfiet tijdens een passage bij Westerlo.

Chambers langer bij Arsenal

Calum Chambers (22) heeft zijn lot langer aan Arsenal verbonden. De Engelse verdediger ondertekende een contractverlenging tot 2021, zo bevestigen de Gunners op hun website. Chambers had nog een verbintenis tot 2019. Hij speelt sinds 2014 voor Arsenal, dat 20 miljoen euro voor hem betaalde aan Southampton. Vorig seizoen werd Chambers door de Londenaars uitgeleend aan Middlesbrough. De Engelsman, goed voor zo'n 60 wedstrijden in het Arsenalshirt, telt drie caps achter zijn naam, allemaal uit 2014.

EPA Calum Chambers scoort voor Arsenal.