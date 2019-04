FT buitenland. Horrortackle Rooney - Carrasco en Dalian Yifang gaan onderuit Redactie

07 april 2019



Horrortackle Rooney bestraft met rood na ingrijpen VAR

Wayne Rooney heeft zich gisteravond van zijn slechtste kant laten zien in de Amerikaanse MLS. De ploeg van de Engelse vedette - D.C. United - werd in eigen huis zoek gespeeld tegen Los Angeles FC (0-4). De frustratie die dat opleverde bij Rooney (33), resulteerde in een schandalige tackle kort na rust.

De scheidsrechter van dienst, Robert Sibiga, bestrafte Rooney opvallend genoeg eerst met geel. Na het zien van de videobeelden twijfelde hij echter geen seconde meer: rood. Het slachtoffer van de vliegende tackle was Diego Rossi, een Uruguayaans talent dat al twee keer had gescoord in dat duel. Rooney’s poging hem uit de wedstrijd te schoppen, slaagde niet. Rossi kon de wedstrijd gewoon uitspelen en bleek zelfs in staat om zijn hattrick compleet te maken.

Los Angeles FC staat, mede door de zege, bovenaan in de Western Conference. Rooney blijft met zijn ploeggenoten steken op de derde stek in de Eastern Conference.

ROONEY SEES RED! 📕 #DCvLAFC https://t.co/g2jvLPoF51 Major League Soccer(@ MLS) link

Carrasco en Dalian Yifang gaan onderuit

Het Dalian Yifang van Yannick Carrasco heeft thuis met 1-2 verloren van Tianjin Teda in de Chinese Super League.

Johnathan (15.) opende de score voor de bezoekers. Zeven minuten na rust lukte Nyasha Mushekwi de gelijkmaker. In de 82ste minuut bezorgde opnieuw Johnathan Tianjin Teda de volle buit. Carrasco stond de hele match op het veld.

Na vier speeldagen is Dalian Yifang twaalfde in de stand met twee punten. Tianjin Teda staat op de achtste plaats met zes punten. Het Shandong Luneng van Marouane Fellaini, dat vrijdag 1-1 gelijkspeelde bij Shenzen, is vierde met acht punten. Mousa Dembélé verloor zaterdag met Guangzhou R&F de derby tegen Guangzhou Evergrande met 2-0. Dembélés team is met twee punten terug te vinden op de dertiende stek.