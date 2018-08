FT buitenland. Hommeles bij Bordeaux: EL-tegenstrever van Buffalo's breekt met coach na "schandalige zaak" Redactie

17 augustus 2018

Bordeaux breekt met coach Poyet

Al na één speelronde in de Franse competitie gaat Bordeaux op zoek naar een nieuwe coach. Gustavo Poyet is op non-actief gezet, nadat hij hard had uitgehaald naar de clubleiding. De vijftigjarige Uruguayaan bleek niet op de hoogte van de transfer van zijn speler Gaëtan Laborde naar Montpellier. Poyet sprak van een schandalige zaak. Hij had eerder al felle kritiek geleverd op de passieve houding van zijn werkgever op de spelersmarkt.

Poyet, die zeven maanden geleden in dienst trad bij Bordeaux, had nog een contract tot het einde van het seizoen. Hij leidde zijn ploeg nog wel naar de play-offs om een plek in de groepsfase van de Europa League. Uitgerekend AA Gent kijkt de Fransen dan in de ogen.

Paulo Bento neemt over in Zuid-Korea

De Portugees Paulo Bento is de nieuwe bondscoach van Zuid-Korea. De 49-jarige Bento, voormalig Portugees bondscoach, is de opvolger van Shin Tae Yong, wiens aflopende contract vorige maand niet werd verlengd. Shin Tae Yong had zijn land op het WK in Rusland naar een 2-0 zege tegen titelverdediger Duitsland geleid, maar desondanks betekende de groepsfase net als voor de Duitsers het eindstation. Bento moet de Zuid-Koreanen nu naar het WK van 2022 in Qatar leiden en heeft met de Asian Cup van begin volgend jaar al een eerste belangrijke afspraak.

De 35-voudige international zat zonder werk nadat hij vorige maand na een verblijf van amper zes maanden aan de deur werd gezet bij het Chinese Chongqing Lifan. Voordien was hij onder meer coach bij Olympiakos en bondscoach van Portugal, met een plaats in de halve finales op het EK van 2012 als hoogtepunt. Op het WK van 2014 gingen de Portugezen er al in de groepsfase uit en na een 0-1 thuisnederlaag tegen Albanië in de kwalificaties voor het EK van 2016 gooide hij de handdoek.

Matchen Genoa en Sampdoria uitgesteld door brugramp

Het verdriet is te groot. Genoa en Sampdoria, de twee teams uitGenua, slaan de openingsspeeldag over in de Serie A nadat hun stad getroffen werd door de brugramp van afgelopen dinsdag. Beide clubs hadden daar zelf om gevraagd. Normaal kwamen Genoa en Sampdoria zondagavond in actie tegen respectievelijk AC Milan (uit) en Fiorentina (thuis). Er werd zelfs opgeroepen tot een algemene afgelasting van de speeldag, maar dat verzoek kreeg tot dusver geen gehoor. Bij alle andere duels zal vooraf wel een minuut stilte gehouden worden. En er zal gespeeld worden met rouwbanden. (VDVJ)

Spaanse competitiewedstrijden in de VS?

Geld boven alles. In de toekomst zullen enkele wedstrijden uit La Liga afgewerkt worden in de Verenigde Staten. De Spaanse profliga sloot daarover een akkoord voor de volgende 15 jaar met een partner in de VS. Volgens sommige bronnen gaat de deal dit seizoen al in. De krant 'El Pais' meent zelfs te weten dat het sowieso om een wedstrijd met Real of Barcelona gaat. De beslissing zorgt alvast voor veel onbegrip bij supporters. Zo vrezen fans van kleine teams een mogelijke topwedstrijd voor eigen publiek te missen. Bovendien zou de verre trip ook nadelige gevolgen hebben voor de betrokken teams. (VDVJ)

