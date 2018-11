FT buitenland. Hitlergroet kost Cypriotische club mogelijk zware straf - Mignolet mag niet weg bij Liverpool -Lukaku komend weekend fit voor derby? De voetbalredactie

09 november 2018

10u40 0

Apollon Limassol wacht zware straf

Apollon Limassol moet rekening houden met een zware straf van de UEFA. De Europese voetbalbond is een onderzoek gestart naar het wangedrag van de fans van de Cypriotische club tijdens het Europa League-duel tegen Eintracht Frankfurt gisteravond. Supporters van Limassol brachten in het stadion de Hitlergroet. Ook waren meermaals apengeluiden te horen richting de donkere spelers van Frankfurt. De Duitse club won de wedstrijd met 2-3 en is na vier speeldagen al zeker van een plaats in de volgende ronde van de Europa League.

Mignolet mag voorlopig niet weg bij Liverpool

De situatie is voorlopig onveranderd. Liverpool blijft zich verzetten tegen een transfer van Simon Mignolet (30) in januari. Het Franse OGC Nice zoekt een nieuwe doelman en in makelaarscircuits klinkt het dat de Rode Duivel een interessante optie is. Alleen: Nice zal altijd bij Liverpool moeten passeren. Op Anfield klinkt het al een tijdje dat de club pas in de zomer wil nadenken over een transfer van Mignolet. Liverpool is na nieuwjaar nog op drie fronten actief: de titelstrijd in de Premier League, normaal gezien ook de Champions League en de FA Cup. Daarom dat Klopp zijn tweede keeper absoluut wil houden – een waardige back-up als titularis Alisson iets zou overkomen. De trainer degradeerde Mignolet vorig seizoen tot tweede keus, zelfs even tot derde, maar is erg tevreden van zijn ingesteldheid. De Limburger blijft even hard werken, zelfs als nummer twee.

Liverpool loosde vorige zomer blunderkeeper Loris Karius bij Besiktas, een verhuur voor twee jaar met verplichte aankoopoptie als de Duitser er x-aantal wedstrijden speelt. Een contract waar de Turken niet zomaar onderuit kunnen. Danny Ward, een ander ervaren pion, verhuisde naar Leicester. Mignolet had in augustus ook graag andere oorden opgezocht, maar Liverpool wilde toen niet meewerken aan een verhuur. Voor een definitieve transfer bedroeg de prijs meer dan 10 miljoen euro. Een bedrag waar geïnteresseerden toen de neus voor ophaalden. (KTH)

Lukaku mikt op Manchester Derby

Romelu Lukaku (25) hoopt fit te geraken voor de derby, zondag tussen Man City en Man United. De spits haakte vorig weekend af met lichte pijn in de hamstring. Daarop liet José Mourinho hem ook thuis voor de trip naar Juventus. Of hij meteen weer in de basis wordt gedropt, is allesbehalve zeker. Mourinho zette Lukaku twee weken geleden op de bank, nadat er geen beterschap in zicht was tijdens de vormdip. “Het is nu vrijdagochtend, de kans bestaat dat Lukaku zondag zijn comeback maakt”, liet Mourinho alvast optekenen. Voor de Rode Duivels is er momenteel nog geen probleem. Zoals het er nu naar uitziet is hij beschikbaar voor IJsland en Zwitserland. (KTH)

Didier Drogba sluit carrière af met nederlaag in finale Amerikaanse tweede klasse

Didier Drogba heeft de laatste wedstrijd in zijn profcarrière gespeeld. In de finale van de Amerikaanse United Soccer League (USL) verloor de veertigjarige Ivoriaanse spits met zijn club Phoenix Rising met het kleinste verschil (1-0) van Louisville. Na 62 minuten scoorde Luke Spencer het enige doelpunt van de wedstrijd.

Drogba had zijn afscheid eerder al aangekondigd. De voormalige international kwam sinds vorig jaar uit voor het team uit Arizona, voordien speelde hij in de Major League Soccer (MLS) voor Montréal Impact, waar hij destijds ploegmaat was van Laurent Ciman. Zijn grootste successen beleefde de Ivoriaan in Europa. Drogba startte zijn carrière in Frankrijk. Daar verdedigde hij de kleuren van Le Mans (1998-2002), Guingamp (2002-2003) en Marseille (2003-2004). Het shirt van Chelsea droeg hij van van 2004 tot 2012 en na een intermezzo bij het Chinese Shanghai Shenhua en het Turkse Galatasaray opnieuw van 2014 tot 2015. Hij won vier keer de Engelse titel, vier keer de FA Cup, drie keer de League Cup en één keer de Champions League met Chelsea.

Ceferin enige kandidaat om zichzelf op te volgen

Aleksander Ceferin is de enige kandidaat bij de komende voorzittersverkiezing van de Europese voetbalbond UEFA. De 51-jarige Sloveen volgde twee jaar geleden de Fransman Michel Platini op. Ceferin liet in augustus al weten dat hij graag door wil als preses van de UEFA. Tot gisteren hadden tegenkandidaten de tijd zich te melden, maar niemand wil het op 7 februari bij het verkiezingscongres in Rome opnemen tegen Ceferin.

Nederlander Marcel Keizer neemt over bij Sporting Lissabon

Marcel Keizer is de komende tweeënhalf jaar trainer van Sporting Lissabon. De Nederlander komt over van Al-Jazira. De club uit Abu Dhabi meldde gisteren het vertrek van Keizer. Sporting laat op de clubsite weten dat de 49-jarige trainer zijn handtekening heeft gezet onder een contract dat loopt tot de zomer van 2021. Keizer trad in juni aan bij de club in het Midden-Oosten. Het was zijn eerste aanstelling na zijn gedwongen vertrek bij Ajax eind 2017. Bij Sporting, de club van zijn landgenoten Bas Dost en Luc Castaignos, volgt hij de onlangs ontslagen José Peseiro op.

Sporting speelde in de Europa League gelijk tegen Arsenal (0-0). Met zeven punten uit vier duels is de Portugese club dicht bij een plek in de volgende ronde. In de Portugese competitie staat Sporting na negen speelronden op de derde plaats met twee punten achterstand op FC Porto en Sporting Braga.