FT Buitenland. Higuaín stopt als international: “Zeker dat veel mensen nu blij zijn” - Tim Cahill gaat op pensioen Redactie

28 maart 2019

20u39

Bron: AD 0

Higuain is klaar met Argentijns elftal

De Argentijnse aanvaller Gonzalo Higuaín heeft na tien jaar zijn loopbaan als international beëindigd. De 31-jarige spits, die Chelsea momenteel huurt van Juventus, vindt het na 75 interlands en 31 goals mooi geweest. Hij is vooral de negatieve reacties op zijn spel beu.

“Mijn tijdperk in de Argentijnse selectie is voorbij. Ik zal de nationale ploeg voortaan van buitenaf bekijken. Ik weet zeker dat ik hiermee veel mensen blij maak”, liet Higuain sarcastisch weten bij FOX Sports Argentina. “Het is mijn beslissing en ik voel me er goed onder. Ik wil meer tijd doorbrengen met mijn familie, die door alle kritieken op mij nogal heeft geleden.” Higuain kwam de laatste maanden niet in de plannen van bondscoach Lionel Scaloni voor.

Tim Cahill zet punt achter voetbalcarrière

Topscorer Tim Cahill van Australië beëindigt binnenkort zijn voetbalcarrière. De 39-jarige Australiër maakte bij de zender Optus Sport bekend dat hij na het aflopen van zijn contract bij Jamshedpur in de Indiase Super League niet meer op zoek gaat naar een nieuwe club. “Ik ben nu een oude man in voetbaljaren gerekend”, zei Cahill die vijftig doelpunten maakte voor Australië.

Cahill was afgelopen jaar al gestopt als international. Hij kwam tot 108 interlands voor de Australische ploeg en dat is er één minder dan recordinternational Mark Schwarzer. Cahill deed met Australië mee aan de WK’s van 2006, 2010, 2014 en 2018.

Bij het WK in Duitsland in 2006 was hij de eerste Australiër die een doelpunt voor de ‘Socceroos’ maakte op een eindronde. De Australiër speelde in Europa een groot deel van zijn carrière in Engeland bij Everton. De laatste Engelse club waarvoor hij speelde was Millwall.

Bayern München’s recordaankoop Hernández is succesvol geopereerd aan zijn knie

Woensdag werd Lucas Hernández succesvol geopereerd aan zijn rechterknie. Hij blesseerde zich in de Madrileense derby op 9 februari die Real Madrid won met 1-3 van Atlético. Bayern München nam de Franse international van Atlético Madrid over voor 80 miljoen euro, een recordaankoop voor de Beierse club.

Nadat Hernández een contract had getekend voor vijf seizoen bij de Recordmeister moest hij een grondige medische controle ondergaan bij clubdokter Hans Wohlfahrt. Daaruit bleek dat de linksback zijn blessure erger was dan eerst gedacht en dat er geen ander alternatief was dan naar de operatietafel te gaan. Diezelfde avond werd Hernández geopereerd in een privé-kliniek in Innsbruck. Bayern schat het herstel op drie maanden, net op tijd voordat de Fransman zijn contract ingaat op 1 juli.

Ajax-doelwit Scherpen is niet welkom voor supporters door Feyenoordvoorkeur

Kjell Scherpen is een 19-jarig talent dat bij FC Emmen speelt en bij de U19 van Oranje in doel staat. Nederlandse topclub Ajax toonde openbare interesse in de speler, maar een deel van de Ajacieden ziet Scherpen liever niet naar Amsterdam komen. Als 11-jarige zou hij op sociale media zich negatief hebben uitgelaten over de club die hem snel hoopt te presenteren.

‘Kut joden’ of ‘lucky Ajax’ zijn maar enkele van Scherpens tweets, die ondertussen zijn verwijderd, in zijn jonge tienerjaren. In interviews heeft de geboren Emmenaar ook al aangegeven zijn doel bij FC Emmen te hebben bereikt en vaste doelman worden bij zijn favoriete club Feyenoord als volgende missie te hebben.

De fanatieke Ajax-aanhang, verenigd in F-SIDE, liet in een statement weten niet zitten te wachten op de komst van Scherpen. “Jij bent niet welkom in Amsterdam”, is de korte, maar heldere boodschap voor de keeper. Hun club zou volgens hen moeten afzien van Scherpen, terwijl technisch directeur Marc Overmars hem als een keeper ziet voor de toekomst en de transfer zo snel mogelijk wil afronden.

Jij bent niet welkom in Amsterdam #lekkerwegblijven pic.twitter.com/HNkA6d2zBu F-SIDE(@ FSideNL) link

Harry Kane droomt van NFL na voetbalcarrière

Harry Kane overweegt aan het einde van zijn voetbalcarrière een opvallende switch te maken. De topschutter van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal wil over een jaar of tien laten zijn kans wagen als American footballer. Kane denkt dat hij in de National Football League (NFL) belangrijk kan zijn als kicker, de specialist in het trappen van de bal om via fieldgoals extra punten te maken.

“Mijn wens om ooit in de NFL te spelen is echt”, zegt Kane in een interview met ESPN. “Over tien of twaalf jaar wil ik dat effectief proberen. Als je in de Premier League en op het WK voetbal hebt gespeeld en daarna de NFL ingaat, zal je worden beschouwd als één van de grootste sporters ooit. Het typeert mij om overal de beste in te willen zijn.”

De 25-jarige Kane maakte al ruim 160 doelpunten voor de Spurs en is daarmee op weg naar het clubrecord van Jimmy Greaves, die 266 goals maakte in het shirt van de Londense ploeg. Kane zat begin dit jaar op de tribune bij de wedstrijd om de Super Bowl. Hij zag zijn favoriet New England Patriots van Tom Brady de finale winnen. De Amerikaanse quarterback doet Kane aan zichzelf denken. “We hebben ongeveer dezelfde weg afgelegd. Als kind blonken we beiden niet uit, nu is Tom de beste speler ooit in de NFL. Dat motiveert mij ook. Als je in jezelf gelooft, is alles mogelijk.”

‘Golden Boy’ Pato terug naar São Paulo

Alexandre Pato gaat weer voor São Paulo voetballen. De 29-jarige Braziliaan kiest na twee lucratieve jaren in China bij Tianjin Tianhai voor een terugkeer naar eigen land. Het voormalige wonderkind, in 2009 uitgeroepen tot ‘Golden Boy’ in Europa, speelde in 2014 en 2015 ook al voor São Paulo.

Pato werd opgeleid bij de Braziliaanse club Internacional en brak in Europa door bij AC Milan. De aanvaller veroverde in 2011 met de Italiaanse club de landstitel. Sindsdien kon hij de hooggespannen verwachtingen slechts sporadisch waarmaken. Pato keerde terug naar Brazilië, waar hij eerst voor Corinthians speelde en later voor São Paulo. Na twee nieuwe avontuurtjes in Europa, bij Chelsea en Villarreal, verhuisde hij in 2017 naar China.

Pato speelde 27 interlands voor de ‘Seleção’, maar zijn laatste optreden in de nationale ploeg dateert al van 2013.