FT buitenland. Higuain maakt zijn eerste voor AC Milan - Sevilla vlak voor komst Standard pijnlijk de boot in - Guillaume scoort voor Nîmes in de Ligue 1

Higuain maakt zijn eerste voor AC Milan - Sevilla vlak voor komst Standard pijnlijk de boot in - Guillaume scoort voor Nîmes in de Ligue 1

Geen zege Milan, wel goal Higuain

Geen geslaagde start voor AC Milan in de Serie A. De ploeg van Gennaro Gattuso raakte bij Cagliari niet verder dan 1-1 en telt 4 op 9. Na een goal van Joao Pedro moesten de rossoneri achtervolgen, wat ze tien minuten na de pauze ook succesvol deden. Higuain kreeg via Kessie met een gelukje de bal voor de voeten waarna de Argentijnse spits -overgekomen van Juventus- knap doelman Cragno omspeelde. De eerste maar zeker niet de laatste goal van Higuain voor Milan.

GOAL | @G_Higuain met de gelijkmaker en zijn allereerste goal voor Milan! 👌



1️⃣-1️⃣ #CagliariMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/Bdz2WfN7J8 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @acmilan moet achtervolgen na een vroeg doelpunt van João Pedro! 👊⏳



1️⃣-0️⃣ #CagliariMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/JgaK0Z3rdQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Mini-crisis in Sevilla

Standard treft donderdag in de Europa League een Sevilla in een kleine crisis in het Ramon Sanchez Pizjuan-stadion. Alleen op de openingsspeeldag bij Rayo Vallecano kon Sevilla winnen, maar daarna werd er gelijkgespeeld tegen Villarreal en ging de stadsderby tegen Betis verloren (1-0). Vanavond ging het van kwaad naar erger met de Andaloesiërs, die thuis met 0-2 onderuit gingen tegen het bescheiden Getafe. Angel Rodriguez scoorde twee goals voor de pauze, waarna Sevilla nooit een vuist kon maken en creativiteit ontbeerde om ook maar kansen te creëren. Slechts één schot belandde tussen de palen. Wissam Ben Yedder leek kort na rust de 1-2 te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. De Nederlandse aanvaller Quincy Promes viel in de 68ste minuut in om zijn thuisdebuut te maken.

GOAL | Ángel met zijn tweede van de avond! 🔥✌️



0️⃣-2️⃣ #SevillaFCGetafe 🇪🇸 pic.twitter.com/AvxtZ49vJH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Scorende Guillaume speelt met Nîmes 3-3 gelijk tegen Bordeaux

Na een sterke seizoensstart met twee overwinningen op rij komt Nîmes niet meer aan winnen toe. De club van onze landgenoot Baptiste Guillaume speelde vandaag op de vijfde speeldag van de Franse Ligue 1 3-3 gelijk op het veld van Bordeaux. Guillaume maakte het eerste doelpunt voor Nîmes.

Guillaume veegde het openingsdoelpunt van Jimmy Briand (26.) in de 31e minuut weg door een voorzet van Umut Bozok in doel te schuiven. De 23-jarige Brusselaar zag zijn club vlak voor rust op voorsprong komen via Antonin Bobichon (45.). Bordeaux kwam nadien op gelijke hoogte en zelfs opnieuw op voorsprong na goals van Briand (56.) en ex-Gentenaar Samuel Kalu (57.). Bozok redde in de 78e minuut nog een puntje voor Nîmes, dat met 7 punten 8e is in de stand. Bordeaux (4 ptn) is voorlaatste.

#FCGBNO - Le but de l'égalisation de Baptiste Guillaume pour Nimes : pic.twitter.com/wDgaXMdhSZ La Causerie de L1 Vidéos(@ CDL1Videos) link