FT buitenland. Hereniging tussen Marcelo en Ronaldo? - Taxichauffeur kan PSG-nederlaag niet verkroppen en steekt Engelse fan neer

08 maart 2019

12u28

Bron: Belga en La Stampa

Belgen in het buitenland - Kompany organiseert wedstrijd voor thuislozen in Manchester

PJB

MANCHESTER 08/03 (BELGA) = Vincent Kompany zal op 11 september in Manchester een galawedstrijd organiseren. Dat heeft de Rode Duivel, die al meer dan tien jaar bij Manchester City voetbalt, vrijdag laten weten. De opbrengst van de partij gaat naar ‘Tackle4MCR’, een organisatie van Kompany die thuislozen in de Engelse stad helpt.

Kompany voetbalt sinds 2008 voor City en groeide er uit tot kapitein. De 32-jarige Brusselaar steunde in de Engelse stad in het verleden al meerdere sociale projecten. Meer info over het duel volgt later, maar Kompany zou aan de zijde spelen van verschillende oud-ploegmaats bij City. Ook de tegenstander is nog niet bekend. PJB/

Taxichauffeur kan PSG-nederlaag niet verkroppen en steekt Engelse fan neer

Een taxichauffeur heeft woensdag, na het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Manchester United, in Parijs een Engelse fan neergestoken. Dat schreef Sky Sports en is bevestigd door persbureau AFP. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.

Het sterrenensemble uit Parijs beleefde woensdag andermaal een pijnlijke Europese avond. PSG ging thuis in de return van de achtste finales met 1-3 ten onder tegen Manchester United, na een riante 0-2-voorsprong uit de heenwedstrijd. Het Europese seizoen van PSG kwam zo bruusk ten eind, wat voor de nodige frustratie zorgde.

Een taxichauffeur, die enkele Engelse fans naar het centrum van Parijs bracht, kon de overwinningsgezangen van zijn passagiers niet langer verdragen en zette zijn wagen aan de kant. Hij liet zijn klanten uitstappen en bedreigde hen. Een man van 44 kreeg in een schermutseling een messteek in de borst, maar verkeert niet in levensgevaar.

“Wij zijn in shock om te vernemen dat een van onze fans bij een voornaam incident in Parijs betrokken was”, liet United in een mededeling weten. “Iedereen bij de club wenst hem het beste bij zijn herstel.”

“Marcelo naar Juventus”

Het Italiaanse La Stampa weet het zeker: Cristiano Ronaldo en Marcelo worden volgend seizoen herenigd. De Braziliaan zit al even op een zijspoor bij Real Madrid en Juventus wil de linksback naar Turijn halen. La Stampa kent zelfs al de details van de overgang. De 30-jarige Marcelo zou een contract voor vier jaar tekenen en zo’n 12 miljoen euro per seizoen verdienen. Marcelo zit sinds 2007 in Madrid.

Lukaku maakt indruk op Solskjaer

Manchester United zorgde in de achtste finales van de Champions League voor een stevige stunt. Het Engelse team van coach Ole Gunnar Solskjær verzekerde zich met een 1-3-zege bij Paris Saint-Germain van een plek in de kwartfinales, nadat het in eigen stadion de heenwedstrijd met 0-2 had verloren. Romelu Lukaku toonde in het Parc des Princes zijn bloedvorm met twee treffers. “Ik zou geen verdediger willen zijn als hij op mij afstormt”, loofde Solskjær de spits vandaag op z'n persconferentie.

United krijgt weinig tijd om te genieten van de stunt, want zondag wacht in de Premier League al de kraker bij Arsenal. “We hebben ons geplaatst voor de kwartfinales, maar dat is eigenlijk wat men verwacht van een team als ManU”, vertelde Solskjær. “We vierden het zoals je een zege met goal in de laatste minuut viert. Maar nu krijgen we Arsenal voor de kiezen. Het wordt een fantastisch duel waarvoor we ons klaar moeten stomen.”

Solskjær opteert tegen Arsenal mogelijk opnieuw voor Marcus Rashford als tweede spits naast Lukaku. Dat duo speelde PSG in Parijs in de vernieling, met naast de twee treffers van de Rode Duivel de beslissende penaltygoal van Rashford in de extra tijd. “Rom en Rashy kunnen inderdaad een sterke tandem vormen”, aldus de Noor. “Ik zou absoluut geen verdediger willen zijn als zij op mij afstormen.” In de Premier League staat United vierde met 58 punten. Arsenal volgt een stek lager met een punt minder.