FT buitenland: Hazard redt Chelsea, goal Ibrahimovic helpt United niet - Nainggolan & co uitgebekerd De voetbalredactie

Subtiel hakje Hazard redt Chelsea, goal Ibrahimovic helpt United niet

Met een subtiel hakje heeft invaller Eden Hazard Chelsea een ronde verder geloodst in de League Cup. 'The Blues' klopte Bournemouth met 2-1. Bij Chelsea kreeg Michy Batshuayi nog eens een kans, Charly Musonda werd gepasseerd. Thibaut Courtois kreeg rust, Hazard viel pas in de tweede helft in. Batshuayi werd twaalf minuten later naar de kant gehaald. Willian scoorde al vroeg in de wedstrijd, na prachtig samenspel met Kenedy en Fabregas. Na een laat doelpunt van Dan Gosling leek het duel op verlengingen af te stevenen, maar na een geniaal hakje van Hazard maakte Alvaro Morata alsnog de 2-1.

Romelu Lukaku startte op de bank bij Manchester United, dat op bezoek moest bij Bristol City. Na 62 minuten mocht de Rode Duivel opdraven. Drie minuten eerder maakte Zlatan Ibrahimovic, die voor het eerst dit seizoen in de basis stond, zijn eerste doelpunt sinds 9 april en zijn zware blessure. Joe Bryan had eerder al de score geopend voor de thuisploeg. Helemaal in het slot was het via Korey Smith opnieuw prijs voor Bristol, de exit voor titelverdediger Manchester United.

Juventus laat zich niet verrassen in Coppa

Juventus heeft zich in de achtste finales van de Italiaanse beker niet laten verrassen door Genoa. De titelhouder won op eigen veld met 2-0 van de nummer zeventien in de Serie A. Paulo Dybala en Gonzalo Higuaín brachten de treffers op hun naam. In de kwartfinale wacht nu een duel met stadsgenoot Torino.

Schorsing Guerrero ingekort, Peruaan kan toch naar WK

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de dopingschorsing van de Peruaanse aanvaller Paolo Guerrero in beroep van één jaar tot zes maanden herleid. De 33-jarige spits van het Braziliaanse Flamengo kan daardoor met zijn land naar het WK in Rusland (14 juni-15 juli). Zijn schorsing voor alle competities is met terugwerkende kracht ingegaan op 3 november. Daardoor is hij net op tijd weer beschikbaar voor het WK, al zal hij tegen die tijd wel het nodige wedstrijdritme missen. In de urine van Guerrero werden 'in heel beperkte mate' sporen gevonden van cocaïne. De controle vond begin oktober plaats, na de WK-kwalificatiewedstrijd van Peru tegen Argentinië (0-0). Volgens de Peruaanse bond had Guerrero een middel gekregen tegen de griep. De bond en de speler verklaarden niet geweten te hebben dat dat middel verboden was. De onderzoekers troffen in zijn urine benzoylecgonine aan, wat de lever produceert bij de afbraak van cocaïne. Peru kwalificeerde zich voor het eerst in 36 jaar voor het WK door Nieuw-Zeeland in de play-offs te verslaan. In Rusland neemt Peru het in groep C tegen Denemarken, Frankrijk en Australië op.

Exit Thorgan Hazard in Duitse beker

Thorgan Hazard was, zoals de laatste maanden altijd het geval, titularis bij Borussia Mönchengladbach in de Duitse beker. Hij speelde de hele wedstrijd tegen Bayer Leverkusen, kreeg twee schietkansen, maar ging met 0-1 onderuit. Leon Bailey (70.), ex-Genk en nog altijd maar 20 jaar, maakte het enige doelpunt.

Scorende Igor De Camargo doet goede zaak met APOEL

Igor de Camargo mocht zes minuten voor tijd invallen op de zeventiende speeldag van de Cypriotische competitie, één minuut later kwam hij al tot scoren. Hij maakte voor APOEL Nicosia de 0-3 op het veld van Anorthosis.

In alle competities samen maakte De Camargo dit seizoen al negen doelpunten. Voor hij de eindstand vastlegde, hadden ook Mickael Pote (1.) en Lorenzo Ebecilio (58.) al gescoord. APOEL doet een uitstekende zaak. Het telt 33 punten, concurrenten AEK Larnaca en Anorthosis hebben respectievelijk 37 en 36 punten, maar speelden al twee wedstrijden meer. Apollon Limassol blijft ook in de running voor de titel. Het heeft 31 punten, maar speelde nog twee wedstrijden minder dan APOEL.

Swansea ontslaat trainer Paul Clement

Swansea City heeft lang geduld gehad met Paul Clement, maar de hekkensluiter in de Engelse Premier League heeft de trainer woensdagavond ontslagen. De club uit Wales staat twintigste en laatste met twaalf punten uit achttien duels.

"Van trainer veranderen halverwege het seizoen is het laatste wat de club wilde, maar we konden het niet langer uitstellen", lichtte voorzitter Huw Jenkins het besluit toe. "We hebben vorig jaar drie trainers versleten en wilden om die reden Paul zoveel mogelijk respijt geven, maar we hebben nu niet meer het gevoel dat hij de zaken nog kan keren."

Clement werd begin dit jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Bob Bradley. In de jaren daarvoor werkte hij als assistent van de Italiaanse trainer Carlo Ancelotti bij grote clubs als Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München.

Roma gaat zonder Nainggolan onderuit in beker, Castagne stoot wel door

Torino heeft voor een verrassing gezorgd in de achtste finales van de Italiaanse beker. Het ging met 1-2 winnen bij AS Roma, waar Rode Duivel Radja Nainggolan rust kreeg. Timothy Castagne stootte met Atalanta wel door.

De Romeinen, die tegen Torino met een serieus vertimmerde ploeg aantraden, maakten hun kansen niet af en kregen het deksel op de neus. Lorenzo Silvestri (39.) opende de score voor de bezoekers op een hoekschop. Middenin de tweede helft verdubbelde Simone Edera (73.) de voorsprong voor Torino. Twee minuten later viel Edin Dzeko in voor Roma. Hij kreeg meteen een strafschop, maar die werd gered door doelman Vanja Milinkovic-Savic. In het slot kon Patrik Schick (85.) alsnog tegenscoren, maar de exit van Roma kon niet meer vermeden worden.

Roma is de eerste favoriet die het bekertoernooi moet verlaten. Torino speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Juventus en Genoa woensdagavond. Ook Castagne staat in de kwartfinales. Hij speelde 90 minuten voor Atalanta, dat met 2-1 won van Sassuolo. Na een goed halfuur stond de thuisploeg al 2-0 voor na doelpunten van Andreas Cornelius (16.) en Rafael Toloi (33.). Die laatste zorgde in de tweede helft met een owngoal (74.) voor de aansluitingstreffer van Sassuolo.

Olympiakos kort bij kwartfinales Griekse beker

Olympiakos heeft vandaag een belangrijke stap richting kwartfinales van de Beker van Griekenland gezet. Het won zijn heenwedstrijd op het veld van Platanias met 0-2. Guillaume Gillet speelde de volledige wedstrijd, Bjorn Engels werd zes minuten voor tijd vervangen. Silvio Proto zat op de bank, Vadis Odjidja stond niet op het wedstrijdblad. De terugwedstrijd wordt zaterdag 9 januari in Piraeus gespeeld.

Assistent Jean-Louis Gasset wordt hoofdtrainer van Saint-Etienne

De Franse eersteklasser Saint-Etienne heeft beslist om Jean-Louis Gasset (64) tot hoofdcoach te benoemen. Dat laat de club weten op zijn website.

Gasset is al de derde coach die dit seizoen de leiding krijgt bij Saint-Etienne. De Spanjaard Oscar Garcia werd op 15 november de laan uitgestuurd, onder zijn opvolger Julien Sablé werd Gasset assistent. Sablé pakte twee op achttien en moet nu eveneens opkrassen. De club laat weten zijn "professionalisme en moed in een extreem moeilijk context te waarderen".

Saint-Etienne, zestiende na achttien speeldagen, legt zijn lot nu in handen van Gasset. "We rekenen op zijn ervaring en competenties om een delicate sportieve situatie om te draaien", klinkt het in een mededeling. Eerder was Gasset al assistent onder Laurent Blanc bij Bordeaux, PSG en de Franse nationale ploeg.

Tifosi Lazio Rome doen scheidsrechter proces aan

Een groep fanatieke supporters van Lazio Rome daagt de scheidsrechter en de videoref van de verloren wedstrijd tegen Torino voor de rechter. Ze vinden dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan twee scheidsrechterlijke fouten.

Volgens het advocatenbureau Previti werd "in naam van een groep tifosi van Lazio" een voorstel tot minnelijke schikking verzonden naar scheidsrechter Piero Giacomelli en videoref Marco Di Bello, "een eerste stap voordat een dagvaarding volgt".

Op 11 december won Torino met 1-3 bij het team van Jordan Lukaku op de zestiende speeldag in de Serie A. Na afloop voelde Lazio zich bestolen. Vlak voor de pauze werd Lazio-spits Ciro Immobile uitgesloten door Giacomelli na een vermeende kopstoot aan het adres van Nicolas Burdisso. De scheidsrechter nam die beslissing na het raadplegen van de videobeelden. Net voordien was er geen bestraffing van een handsbal van Torino-aanvaller Iago Falqué in het eigen strafschopgebied.

De keuzes van de scheidsrechter zorgden voor woede bij zowel spelers, supporters, voorzitter Claudio Lotito als trainer Simone Inzaghi. Het advocatenbureau van de fanatieke supporters laat weten dat het volgens hen gaat om "een ernstige professionele verantwoordelijkheid" die op de verkeerde manier is ingevuld bij het niet sanctioneren van de handsbal. Ze vinden dat "de geleden schade aan elke tifoso moet worden vergoed" en dat ze "geraakt zijn in hun recht om hun sportieve passie te beleven."

‘The Sun’ ziet verrassende miljoenentransfer voor Eden Hazard

‘United’s Eden Project’. De Engelse tabloid ‘The Sun’ pakt vandaag op zijn achterpagina groot uit met een erg opvallend transferverhaal: Jose Mourinho wil Eden Hazard (26) voor 102 miljoen euro naar Manchester United. Yeah right. Chelsea zal zijn sterspeler nooit voor een spotprijs verkopen aan een rivaal en bovendien eindigde de samenwerking tussen ‘The Special One’ en Hazard bij Chelsea niet met een happy end. Hazard is Mourinho dankbaar voor dat ene topseizoen onder hem, waarin hij de titel, de League Cup en alle individuele awards in Engeland won.

Alleen: ondanks de appreciatie voor de mens Hazard ergerde Mourinho zich in zijn laatste maanden bij Chelsea aan de voetballer Hazard. In zijn ogen niet ambitieus en bloeddorstig genoeg. De Rode Duivel van zijn kant voelde dat Mourinho hem in een (defensieve) dwangbuis duwde en hem te veel druk legde. Onlangs zei Hazard in een interview dat hij er wel geen enkel probleem mee zou hebben om ooit nog eens onder Mourinho te werken. Dat was de joviale mens die sprak: Hazard spreekt zelden slecht over anderen. Hij aanvaardt collega’s met hun kwaliteiten en gebreken.

De geloofwaardigheid van het verhaal in ‘The Sun’ is quasi nihil. Binnen de entourage van Hazard wordt er hard gelachen, bij Chelsea weten ze niet of ze moeten lachen of moeten huilen. De club wil Hazard tot 2023 vastleggen tegen een loon van 300.000 euro per week, maar onderhandelingen lopen er niet. Bij Real Madrid staat hij nog altijd op de lijst van Zinedine Zidane, maar als de Koninklijke niet snel toehapt, tekent hij wellicht tot zijn 33ste bij bij Chelsea. Zijn familie heeft het bijzonder naar zijn zin in Londen. Ook dat speelt een belangrijke rol. (KTH)

Arsenal zonder Giroud in kraker tegen Liverpool

Olivier Giroud kan vrijdag niet meespelen in de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Liverpool. De aanvaller heeft een hamstringblessure en is niet op tijd fit.

Giroud liep de blessure dinsdag op in de ontmoeting met West Ham United in de League Cup. "Het ziet er niet goed uit voor hem'', aldus trainer Arsène Wenger. "Hij heeft veel pijn. Hopelijk is het minder ernstig dan het lijkt, maar ik vrees het ergste.'' Giroud ondergaat morgen een onderzoek om te kijken hoe ernstig de blessure precies is.

Arsenal won met 1-0 van West Ham en plaatste zich zo voor de halve eindstrijd. In de Premier League staan de Londenaren op de vijfde plaats, op één punt achterstand van nummer vier Liverpool.

Tomas Rosicky hangt zijn voetbalschoenen aan de haak: "Mijn lichaam kan het niet meer aan"

De Tsjech Tomas Rosicky heeft vandaag laten weten te stoppen met professioneel voetbal. Rosicky deed dat op een persconferentie bij zijn huidige club Sparta Praag. "Mijn lichaam kan de vereisten van profvoetbal niet meer aan", gaf de spelmaker als reden aan.

De 37-jarige Rosicky brak begin jaren 2000 helemaal door op het middenveld van Borussia Dortmund. Aan de zijde van onder meer zijn landgenoot Jan Koller en ervaren Duitse krachten als Jens Lehmann en Jürgen Kohler staken de Borussen de Bundesliga-titel in 2002 op zak. Datzelfde jaar verloor de Duitse ploeg ook de UEFA Cup-finale tegen Feyenoord.

Dortmund kwam nadien echter steeds meer in financiële problemen en Rosicky maakte in de zomer van 2006 de overstap naar Arsenal. Rosicky zou in tien seizoenen in het Emirates Stadium uitkomen in 248 wedstrijden, maar kon zich door veelvuldig blessureleed toch nooit opwerken tot een onbetwiste waarde in het elftal van manager Arsène Wenger. De Tsjech won in die periode twee keer de FA Cup. In de zomer van 2016 volgde de terugkeer naar zijn opleidingsclub Sparta Praag, waar hij het voorbije anderhalf seizoen slechts tot dertien duels kwam.

Rosicky behaalde ook 105 caps voor Tsjechië en was erbij op de EK's van 2000, 2004, 2012 en 2016 en het WK van 2006. Op het EK van vorig jaar in Frankrijk werd Rosicky de oudste speler ooit, die Tsjechië vertegenwoordigde. Uniek is dat hij ook de jongste speler is die ooit voor Tsjechië uitkwam, in 2000 op 19-jarige leeftijd.

Sabitzer maakt einde aan hegemonie van David Alaba

Marcel Sabitzer is voor de eerste keer in zijn carrière verkozen tot Oostenrijks Voetballer van het Jaar, zo maakte het organiserende nieuwsagentschap APA bekend. De 23-jarige aanvaller van RB Leipzig volgt op de erelijst David Alaba op, die de vorige zes edities won maar deze keer vrede moest nemen met de achtste stek.

In de verkiezing die gehouden wordt bij de tien trainers in de Oostenrijkse Bundesliga kwam Schalke-aanvaller Guido Burgstaller er als nummer twee uit.

Romario wil bondsvoorzitter Brazilië worden

Het Braziliaanse voetbal zit in vieze papieren. Voorzitter Paulo del Nero werd door de FIFA 90 geschorste omwille van ethische redenen. Del Nero zou in navolging van zijn twee voorgangers, Ricardo Teixeira en José Maria Marin, de handen bevuild hebben aan corruptie en net daar wil niemand minder dan voormalig wereldkampioen Romario paal en perk aan stellen.

De inmiddels 51-jarige ex-aanvaller van PSV en Barcelona is tegenwoordig senator in thuisstaat Rio de Janeiro, maar heeft naar eigen zeggen wel oren naar de job van Braziliaans bondsvoorzitter. Bovendien voert hij op het politieke plan al langer een strijd tegen de corruptie in de Braziliaanse voetbalwereld

"Niemand heeft zo hard tegen die bende gevochten als ik, dus ik ben een gewettigde kandidaat", zegt Romario. "Ik ben gekwalificeerd voor de job. Mijn geloofsbrieven zijn al mijn bijdragen aan het voetbal, op en naast het veld."

Ciman poseert voor nieuwe club

Laurent Ciman lijkt zijn (noodgedwongen) transfer naar Los Angeles een plaatsje te hebben gegeven. Aanvankelijk liet hij vooral via Twitter zijn ongenoegen blijken bij de overgang en er volgde ook een emotionele afscheidsbrief aan Montréal, maar nu heeft de kale verdediger een foto op datzelfde sociale medium gegooid waaruit blijkt dat hij de overgang niet zó erg vindt. Ondertussen poseerde de Rode Duivel ook al in de uitrusting van Los Angeles City. Geen vuiltje meer aan de lucht dus voor Ciman.

@Blackarmy1850 Laurent Ciman.