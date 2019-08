FT buitenland. Hazard maakt geen kans op Speler van het Jaar voor UEFA - Moses Simon naar Nantes Redactie

15 augustus 2019

16u46

Belga

Nantes huurt Moses Simon van Levante

De Franse eersteklasser FC Nantes huurt voormalig Gentenaar Moses Simon tot het einde van het seizoen met aankoopoptie van het Spaanse Levante. De 24-jarige Nigeriaanse international werd vorig seizoen door Levante voor zo’n vijf miljoen euro overgenomen van AA Gent. In zijn eerste seizoen in Spanje kwam hij negentien keer in actie, waarin hij één keer de netten deed trillen. Bij Levante ligt hij nog tot medio 2023 onder contract. In Nantes vindt hij zijn voormalige ploegmakker Kalifa Coulibaly terug. Met Cristian Benavente, Dennis Appiah en Yassine El Ghanassy zitten er nog heel wat oude bekenden uit de Jupiler Pro League. Ook de 25-jarige Joris Kayembe ligt er al twee jaar onder contract.

Simon streek in januari 2015 in de Ghelamco Arena neer. Hij kwam over van het Slovaakse Trencin en ontpopte zich bij de Buffalo’s in zijn eerste maanden tot een echte sensatie. Onder meer dankzij de dribbels van de Nigeriaan kroonde AA Gent zich voor het eerst in zijn geschiedenis tot landskampioen. De drie seizoenen nadien waren iets minder spectaculair voor Simon, maar uiteindelijk klokt hij toch af op 136 officiële duels (en 21 goals) voor Gent.

Unai Emery kan bij Arsenal terug rekenen op Özil en Kolasinac

Bij Arsenal kan coach Unai Emery terug rekenen op Mesut Özil en Sead Kolasinac, de twee voetballers die eind juli in Noord-Londen slachtoffer werden van een poging tot carjacking. Vorig weekend in de opener tegen Newcastle bleven beide voetballers nog uit voorzorg aan de kant. Sinds dinsdag trainen ze opnieuw mee bij de club, vrijdag wordt er beslist of ze de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Burnley halen. Vooral in het geval van Özil lijkt dat twijfelachtig. De voormalige Duitse international was begin deze week ziek en moest de training van woensdag meteen overslaan.

Messi, Ronaldo en Van Dijk maken kans op award UEFA Speler van het Jaar, Hazard 7de

Lionel Messi (Barcelona en Argentinië), Cristiano Ronaldo (Juventus en Portugal) en Virgil van Dijk (Liverpool en Nederland) zijn de drie overgebleven kandidaten die nog kans maken op de prijs UEFA Speler van het Jaar. Dat maakte de Europese voetbalbond vandaag bekend. Met Eden Hazard (zevende) eindigde er één Belg in de top tien.

Lionel Messi pakte vorig seizoen de Spaanse landstitel met FC Barcelona, dat kon rekenen op 36 doelpunten van de Argentijnse sterspeler. In de Champions League strandde Barça in de halve finales tegen de latere winnaar Liverpool, na een onwaarschijnlijke comeback van de Reds (3-0 in Barcelona, 4-0 in Liverpool). Met 12 doelpunten kroonde Messi zich tot topschutter van het kampioenenbal. Messi kan de trofee een derde keer winnen, na 2011 en 2015.

Met Portugal won Cristiano Ronaldo de eerste editie van de UEFA Nations League. In zijn eerste seizoen bij Juventus hielp de aanvaller de Oude Dame met 21 doelpunten aan een nieuwe Italiaanse landstitel. Hij scoorde tweemaal in de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax, dat evenwel Juve uit het kampioenenbal kegelde (1-1, 1-2). Ronaldo mocht de trofee al in 2014, 2016 en 2017 in ontvangst nemen.

Virgil van Dijk won met Liverpool de beker met de grote oren. In de met 2-0 gewonnen CL-finale tegen Tottenham hield de verdediger Harry Kane de hele wedstrijd in zijn achterzak. In de Premier League moesten de Reds erg nipt de titel aan Manchester City laten. Van Dijk schopte het met Nederland tot in de eindfase van de UEFA Nations League, waarin Oranje tweede werd.

De winnaar wordt tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League op 29 augustus in Monaco bekendgemaakt. De laureaat wordt aangeduid door 80 coaches van clubs die vorig seizoen deelnamen aan de groepsfases van de Champions League (32) en de Europa League (48), en 55 journalisten. De rest van de top tien is nu al bekend, met een zevende plaats voor Eden Hazard. Luka Modric, de winnaar van vorig jaar, is na een teleurstellend seizoen met Real Madrid niet in de top tien te bespeuren.

Bij de vrouwen zijn de Noorse Ada Hegerberg, de Française Amandine Henry en de Engelse Lucy Bronze genomineerd. Ze treden alle drie aan voor Olympique Lyon.

Carrasco en Fellaini onderuit in China

Yannick Carrasco en Marouane Fellaini hebben allebei een nederlaag geleden op de 22ste speeldag in de Chinese Super League. Carrasco, dit seizoen al goed voor veertien doelpunten, ging met Dalian Yifang met 0-2 onderuit tegen Beijing Guoan, Fellaini verloor met Shandon Luneng met 2-1 op het veld van Wuhan Zall. Beide Belgen werden kort na het uur vervangen. In de stand is Shandon Luneng met 37 punten vierde en Dalian Yifang met 31 punten zevende. Guangzhou Evergrande gaat aan de leiding met 59 punten, voor Beijing Guoan (54) en Shanghai SIPG (53).

Amerikaanse voetbalvrouwen trekken naar de rechter in strijd om gelijk loon

Het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam, dat onlangs het WK won, stapt naar de rechtbank om van de Amerikaanse federatie (USSF) hetzelfde loon te eisen als hun mannelijke collega's. Ze worden naar eigen zeggen hiertoe gedwongen nadat de onderhandelingen met de bond op niets uitdraaiden.

"We begonnen vol hoop aan deze bemiddeling met vertegenwoordigers van de bond", stelt woordvoerster Molly Levinson in een communiqué dat in verschillende Amerikaanse media verschenen is. "Vandaag moeten we concluderen dat de meetings zijn uitgedraaid op een grote teleurstelling. De voetbalbond is vastberaden om door te gaan met fundamenteel discriminerende arbeidsomstandigheden. We willen al onze fans, sponsors en collega's overal ter wereld laten weten dat we niet ontmoedigd zijn en uitkijken naar de rechtszaak."

Het dispuut dateert van maart, toen verschillende Amerikaanse speelsters tegen de USSF een rechtszaak aanspanden wegens genderdisciminatie. Ze vinden het onrechtvaardig dat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega's, die bovendien heel wat minder successen boekten.

Sparta laat Dries Wuytens gaan

Sparta Rotterdam heeft het contract van Dries Wuytens laten ontbinden. Onze 28-jarige landgenoot kwam dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Henk Fraser. Nu zijn contract is ontbonden, kan Wuytens bij een andere club aan de slag. De verdediger heeft al een akkoord met een nieuwe werkgever. Welke club dat is, is nog niet naar buiten gebracht. Wuytens maakte een jaar geleden de overstap van Heracles Almelo naar Sparta. Hij deed vorig seizoen mee in 33 officiële wedstrijden en had een groot aandeel in de promotie van Sparta naar de Eredivisie. Voordien kwam hij uit voor Heracles (2017-2018), Willem II (2013-2017) en Beerschot (2011-2013).

Freiburg-preses Keller voorgesteld als nieuwe voorzitter Duitse voetbalbond

Freiburg-voorzitter Fritz Keller (62) moet de nieuwe voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB) worden. Hij is voorgedragen door een commissie die zocht naar een opvolger voor Reinhard Grindel.

Op 21 augustus wordt Keller in Berlijn officieel voorgesteld. Op 27 september wordt hij tijdens een bijeenkomst van de DFB in Frankfurt am Main normaal gezien verkozen en benoemd. Als hij effectief bondsvoorzitter wordt, zal Keller zijn toppositie bij Freiburg opgeven, zo liet hij al verstaan.

Grindel nam in april na nog geen drie jaar ontslag. Hij had eerder toegegeven dat hij een horloge ter waarde van 6.000 euro had gekregen als geschenk van de voormalige Oekraïense bondsvoorzitter.

Hoffenheim neemt Diadie Samassékou over van Salzburg

Hoffenheim heeft de Malinese international Diadie Samassékou aangetrokken. De 23-jarige verdedigende middenvelder, die overkomt van de Oostenrijkse landskampioen RB Salzburg, ondertekende een contract tot 30 juni 2024. “Hij heeft een enorm potentieel en op jonge leeftijd beschikt hij al over aanzienlijk veel internationale ervaring”, verklaart Alexander Rosen, sportdirecteur bij Hoffenheim. “Dat we een hoog aangeschreven speler met veel kracht en spelintelligentie aan ons kunnen binden, vervult ons met vreugde en ook wat trots.”

In 2015 ruilde Samassékou het Malinese Real Bamako voor Oostenrijk. Na één seizoen bij FC Liefering trok hij naar RB Salzburg. Hij kroonde zich met Salzburg, waarvoor hij 134 wedstrijden speelde, driemaal tot Oostenrijks kampioen. Afgelopen seizoen bereikte de Malinees met Die Roten Bullen de achtste finales van de Europa League. In de zestiende finales waren Samassékou en co. te sterk voor Club Brugge.